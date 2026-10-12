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Talán csak a remeteiek nem elégedetlenek: nekik feleannyit kell fizetniük a hulladékszállításért, mert náluk épült a tároló

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Különleges helyzetben vannak a gyergyóremeteiek: az új hulladékgazdálkodási rendszerben nekik nem kell ugyan új szerződéseket kötniük, de aki többet szemetel, annak ott is többet kell majd fizetnie. Közben várják a korábban megígért új út építését.

Gergely Imre

2026. október 12., 15:492026. október 12., 15:49

2026. október 12., 15:582026. október 12., 15:58

Bár szolgáltatóváltás előtt áll Gyergyóremete is, a község is csatlakozik Hargita megye új, integrált hulladékgazdálkodási rendszeréhez, a helyi működés több szempontból is megmarad a régi kerékvágásban – mondta érdeklődésünkre Laczkó-Albert Elemér polgármester.

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Lényeges különbség a megye más településeihez képest, hogy a fizetés módja itt nem változik:

a remeteieknek nem kell külön-külön szerződést kötniük a szolgáltatóval, hiszen annak továbbra is az önkormányzattal lesz szerződése.

A lakók továbbra is a községnek fizetik a szemétilletéket, az pedig ebből rendezi a szolgáltatás költségeit. Az illeték mértéke, vagyis a fizetnivaló fele lesz annak, mint amit a megye más helységeiben az embereknek fizetniük kell ezért a szolgáltatásért.

korábban írtuk

Megköttetett a szerződés a regionális hulladéklerakóért
Megköttetett a szerződés a regionális hulladéklerakóért

Ünnepélyes keretek között szerdán Gyergyóremetén aláírták azt a szerződést, ami alapjául szolgál majd a Hargita megyei regionális hulladéklerakó megépítésének. A megállapodást Borboly Csaba és Laczkó Albert Elemér polgármester látták el kézjegyükkel.

Erről szólt az eredeti megállapodás, amikor másfél évtizeddel ezelőtt

Gyergyóremete felvállalta, hogy helyet ad a község területén a hulladéktároló felépítéséhez.

Amint Laczkó-Albert Elemér polgármester a Székelyhon megkeresésére válaszolva elmondta, egyebekben Gyergyóremete is alkalmazkodik a megyei rendszer működéséhez.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Így a hulladék összegyűjtése is úgy zajlik majd, mind más községekben. Havonta négy alkalommal viszik majd el a hulladékot:

kétszer a kommunális szemetet, kétszer pedig az újrahasznosítható hulladékot.

Az alapdíjban itt a kommunális hulladék havi egyszeri elszállítása van benne, de aki másodszor is kiürítteti a fekete színű 120 literes kukáját, annak többletdíjjal kell számolnia. Az ilyen eseteket

az önkormányzat és a szolgáltató negyedévente vagy félévente egyezteti, a pluszköltséget ez alapján utólag terhelik a háztartásokra.

Laczkó-Albert Elemér kiemeli, hogy az alapszolgáltatás itt sem jelent korlátlan szemétszállítást. Aki a megengedett mennyiségnél többet tesz ki, annak a többletet ki kell fizetnie.

Új kukák érkeznek, a régiek maradhatnak

A remetei háztartásokhoz is eljutnak az új szelektív és biohulladék-gyűjtő edények, valamint a zsákok. A kukák kiosztása a megyei rendszer része, bár a polgármester szerint a községben eddig is jó minőségű, egységes edényeket használtak, ezért nem sok értelmét látja annak, hogy ezeket lecseréljék. Ha azonban az új rendszer ezt írja elő,

a lakók az új kukákat is megkapják.

A régiek összegyűjtésének viszont nem látja értelmét, ezek így az embereknél maradnak.

A hulladékgazdálkodási rendszer működésével járó forgalom további növekedésére a polgármester nem számít. Mint rámutatott, a hulladéktározó elindulása óta eltelt mintegy másfél évben már megtapasztalták a megnövekedett forgalmat, hiszen azóta a megye különböző részeiről érkező szolgáltatók Remetére szállítják a hulladékot.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Véleménye szerint a rendszer bevezetése önmagában nem okoz újabb jelentős forgalomnövekedést. Sőt, amint elmondta,

az új rendszerben lényeges cél, hogy a szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően csökkennie kell mindenhol a kommunális szemét mennyiségének, így a kevesebb szemét érkezik majd Gyergyóremetére.

A polgármester viszont továbbra is várja, hogy a Hargita Megyei Tanáccsal kötött megállapodás egyik lényeges eleme közelebb kerüljön a megvalósuláshoz. Ebben szerepelt egy a falut elkerülő új út építése is. Ez az út azonban csak ígéretként létezik jelenleg.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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