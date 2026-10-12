Talán csak a remeteiek nem elégedetlenek: nekik feleannyit kell fizetniük a hulladékszállításért, mert náluk épült a tároló

Fotó: Gergely Imre
Különleges helyzetben vannak a gyergyóremeteiek: az új hulladékgazdálkodási rendszerben nekik nem kell ugyan új szerződéseket kötniük, de aki többet szemetel, annak ott is többet kell majd fizetnie. Közben várják a korábban megígért új út építését.
2026. október 12., 15:492026. október 12., 15:49
2026. október 12., 15:582026. október 12., 15:58
Bár szolgáltatóváltás előtt áll Gyergyóremete is, a község is csatlakozik Hargita megye új, integrált hulladékgazdálkodási rendszeréhez, a helyi működés több szempontból is megmarad a régi kerékvágásban – mondta érdeklődésünkre Laczkó-Albert Elemér polgármester.
Lényeges különbség a megye más településeihez képest, hogy a fizetés módja itt nem változik:
A lakók továbbra is a községnek fizetik a szemétilletéket, az pedig ebből rendezi a szolgáltatás költségeit. Az illeték mértéke, vagyis a fizetnivaló fele lesz annak, mint amit a megye más helységeiben az embereknek fizetniük kell ezért a szolgáltatásért.
Ünnepélyes keretek között szerdán Gyergyóremetén aláírták azt a szerződést, ami alapjául szolgál majd a Hargita megyei regionális hulladéklerakó megépítésének. A megállapodást Borboly Csaba és Laczkó Albert Elemér polgármester látták el kézjegyükkel.
Erről szólt az eredeti megállapodás, amikor másfél évtizeddel ezelőtt
Amint Laczkó-Albert Elemér polgármester a Székelyhon megkeresésére válaszolva elmondta, egyebekben Gyergyóremete is alkalmazkodik a megyei rendszer működéséhez.
Fotó: Gergely Imre
Így a hulladék összegyűjtése is úgy zajlik majd, mind más községekben. Havonta négy alkalommal viszik majd el a hulladékot:
Az alapdíjban itt a kommunális hulladék havi egyszeri elszállítása van benne, de aki másodszor is kiürítteti a fekete színű 120 literes kukáját, annak többletdíjjal kell számolnia. Az ilyen eseteket
Laczkó-Albert Elemér kiemeli, hogy az alapszolgáltatás itt sem jelent korlátlan szemétszállítást. Aki a megengedett mennyiségnél többet tesz ki, annak a többletet ki kell fizetnie.
A remetei háztartásokhoz is eljutnak az új szelektív és biohulladék-gyűjtő edények, valamint a zsákok. A kukák kiosztása a megyei rendszer része, bár a polgármester szerint a községben eddig is jó minőségű, egységes edényeket használtak, ezért nem sok értelmét látja annak, hogy ezeket lecseréljék. Ha azonban az új rendszer ezt írja elő,
A régiek összegyűjtésének viszont nem látja értelmét, ezek így az embereknél maradnak.
A hulladékgazdálkodási rendszer működésével járó forgalom további növekedésére a polgármester nem számít. Mint rámutatott, a hulladéktározó elindulása óta eltelt mintegy másfél évben már megtapasztalták a megnövekedett forgalmat, hiszen azóta a megye különböző részeiről érkező szolgáltatók Remetére szállítják a hulladékot.
Fotó: Gergely Imre
Véleménye szerint a rendszer bevezetése önmagában nem okoz újabb jelentős forgalomnövekedést. Sőt, amint elmondta,
A polgármester viszont továbbra is várja, hogy a Hargita Megyei Tanáccsal kötött megállapodás egyik lényeges eleme közelebb kerüljön a megvalósuláshoz. Ebben szerepelt egy a falut elkerülő új út építése is. Ez az út azonban csak ígéretként létezik jelenleg.
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