Felújítják a marosvásárhelyi tüdőklinikát, más helyszínen fogadják a betegeket

Ide költözött át ideiglenesen a tüdőklinika
Fotó: Haáz Vince
Három hete kezdődtek meg és két évig tartanak a munkálatok a marosvásárhelyi tüdőklinikán. A betegeket a Meggyesfalva negyedben lévő új helyszínen fogadják, itt működnek a járóbeteg-rendelők is.
A Maros Megye Tanácsa által fenntartott megyei kórházhoz tartozó egészségügyi intézmények sorra megújultak az elmúlt években. A leglátványosabb az onkológiai kórház felújítása volt, és
A koronavírus-járvány alatt itt nagy volt a fogalom, és több panasz is érkezett, hogy ütött-kopott az épület.
Mint a megyei tanács sajtóirodájától megtudtuk, a versenytárgyaláson kiválasztott cég november közepén kapta meg a munkálatokra vonatkozó kezdési parancsot, ezt követte a munkatelep kialakítása, majd
Az első héten még ezzel párhuzamosan működött a kórház is, de december közepén felfüggesztették ott az egészségügyi tevékenységeket, és teljesen kiürítették a kórtermeket. A beutalt betegeket a megyei kórházhoz tartozó többi egészségügyi intézménybe szállították át:
Az orvosi berendezéseket a Hunyad utcai kórházépületbe szállították át, ahová a felújítási munkálatok idejére költöztetik a kórházat.
Nagyberuházás kezdődik a marosvásárhelyi tüdőklinikán, ezért előre láthatóan kevesebb ággyal áll majd a páciensek rendelkezésére. Az is lehet, hogy ideiglenesen el is fog költözni a jelenlegi helyszínről.
A változásokról értesítették az illetékes hatóságokat és a többi egészségügyi intézményt is, hogy tudják, szükség esetén hova irányítsák a betegeket.
Megtudtuk, hogy a meggyesfalvi lakónegyedben levő Hunyad utcai épületben december 25-től fogadják a betegeket. Itt 38 ággyal működik a kórház, ebből 8 ágy tuberkulózisos betegeknek lesz fenntartva, 30 ágy pedig más tüdőbetegségben szenvedő pácienseknek.
A Hunyad utcai épületben, ahol a város első oltási központja is működött, már vannak kórházi beutalt betegek, és működnek az orvosi rendelők is.
Felújítják az épületet, rendebeteszik az udvart is
Fotó: Haáz Vince
A tüdőklinika felújítása 78 millió lejbe kerül, a beruházást az Országos Beruházási Társaság (CNI) bonyolítja le.
A fejlesztés során korszerűsítik az intézmény műszaki és gépészeti berendezéseit is. A kórház területén összesen 49 parkolóhelyet létesítenek, amelyek közül 39 fedett lesz. A projekt keretében új orvosi gépeket és berendezéseket is vásárolnak a tüdőklinika számára.
Az egészségügyi intézmény felújítása a tervek szerint két évig tart.
