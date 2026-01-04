Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Felújítják a marosvásárhelyi tüdőklinikát, más helyszínen fogadják a betegeket

Ide költözött át ideiglenesen a tüdőklinika • Fotó: Haáz Vince

Ide költözött át ideiglenesen a tüdőklinika

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három hete kezdődtek meg és két évig tartanak a munkálatok a marosvásárhelyi tüdőklinikán. A betegeket a Meggyesfalva negyedben lévő új helyszínen fogadják, itt működnek a járóbeteg-rendelők is.

Simon Virág

2026. január 04., 14:112026. január 04., 14:11

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros Megye Tanácsa által fenntartott megyei kórházhoz tartozó egészségügyi intézmények sorra megújultak az elmúlt években. A leglátványosabb az onkológiai kórház felújítása volt, és

most került sor a szomszédságában lévő tüdőklinika korszerűsítésére.

Hirdetés

A koronavírus-járvány alatt itt nagy volt a fogalom, és több panasz is érkezett, hogy ütött-kopott az épület.

Kiköltöztették a betegeket, elkezdték a munkálatokat

Mint a megyei tanács sajtóirodájától megtudtuk, a versenytárgyaláson kiválasztott cég november közepén kapta meg a munkálatokra vonatkozó kezdési parancsot, ezt követte a munkatelep kialakítása, majd

decemberben elkezdődött a kivitelezés
.

Az első héten még ezzel párhuzamosan működött a kórház is, de december közepén felfüggesztették ott az egészségügyi tevékenységeket, és teljesen kiürítették a kórtermeket. A beutalt betegeket a megyei kórházhoz tartozó többi egészségügyi intézménybe szállították át:

a belgyógyászati és onkológiai klinikára, a fertőző betegségeket kezelő két kórházba, valamint a gyermekgyógyászatra.

Az orvosi berendezéseket a Hunyad utcai kórházépületbe szállították át, ahová a felújítási munkálatok idejére költöztetik a kórházat.

korábban írtuk

Csökkenteni fogják a marosvásárhelyi tüdőklinika tevékenységét, mert hamarosan kezdődik a felújítása
Csökkenteni fogják a marosvásárhelyi tüdőklinika tevékenységét, mert hamarosan kezdődik a felújítása

Nagyberuházás kezdődik a marosvásárhelyi tüdőklinikán, ezért előre láthatóan kevesebb ággyal áll majd a páciensek rendelkezésére. Az is lehet, hogy ideiglenesen el is fog költözni a jelenlegi helyszínről.

A változásokról értesítették az illetékes hatóságokat és a többi egészségügyi intézményt is, hogy tudják, szükség esetén hova irányítsák a betegeket.

Új helyszínen lesznek két évig

Megtudtuk, hogy a meggyesfalvi lakónegyedben levő Hunyad utcai épületben december 25-től fogadják a betegeket. Itt 38 ággyal működik a kórház, ebből 8 ágy tuberkulózisos betegeknek lesz fenntartva, 30 ágy pedig más tüdőbetegségben szenvedő pácienseknek.

A felújítás alatt álló épületben 99 beteget tudnak kezelni.

A Hunyad utcai épületben, ahol a város első oltási központja is működött, már vannak kórházi beutalt betegek, és működnek az orvosi rendelők is.

Felújítják az épületet, rendebeteszik az udvart is • Fotó: Haáz Vince Galéria

Felújítják az épületet, rendebeteszik az udvart is

Fotó: Haáz Vince

Két évig tart a felújítás

A tüdőklinika felújítása 78 millió lejbe kerül, a beruházást az Országos Beruházási Társaság (CNI) bonyolítja le.

A külső felújítás részeként bővítik a tetőteret, valamint két új liftet építenek be. Teljes hőszigetelést kap az épület, kicserélik a régi ablakokat és bejárati ajtókat.

A fejlesztés során korszerűsítik az intézmény műszaki és gépészeti berendezéseit is. A kórház területén összesen 49 parkolóhelyet létesítenek, amelyek közül 39 fedett lesz. A projekt keretében új orvosi gépeket és berendezéseket is vásárolnak a tüdőklinika számára.

Az egészségügyi intézmény felújítása a tervek szerint két évig tart.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elpusztult medvére bukkantak egy épülő ingatlanban Máréfalván – videóval
Medvét láttak a Szejkén
Mozgalmas tél az FK Csíkszeredánál: több játékos jövője is kérdéses
Kihűlt a termálvíz Félixfürdőn, panaszkodnak a csalódott turisták
Gyülekezőt fúj, külföldön is készül a Sepsi OSK
Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Elpusztult medvére bukkantak egy épülő ingatlanban Máréfalván – videóval
Székelyhon

Elpusztult medvére bukkantak egy épülő ingatlanban Máréfalván – videóval
Medvét láttak a Szejkén
Székelyhon

Medvét láttak a Szejkén
Mozgalmas tél az FK Csíkszeredánál: több játékos jövője is kérdéses
Székely Sport

Mozgalmas tél az FK Csíkszeredánál: több játékos jövője is kérdéses
Kihűlt a termálvíz Félixfürdőn, panaszkodnak a csalódott turisták
Krónika

Kihűlt a termálvíz Félixfürdőn, panaszkodnak a csalódott turisták
Gyülekezőt fúj, külföldön is készül a Sepsi OSK
Székely Sport

Gyülekezőt fúj, külföldön is készül a Sepsi OSK
Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Nőileg

Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 04., vasárnap

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában

A múlt év első kilenc hónapjában 2024 azonos időszakához képest 8,8 százalékkal 48,993 millióra csökkent a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok száma – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
2026. január 04., vasárnap

Évről évre kevesebben utaznak vonattal Romániában
Hirdetés
2026. január 04., vasárnap

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő

Az ország területének jelentős részére érvényes, narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a havazás miatt.

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
2026. január 04., vasárnap

További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő
2026. január 04., vasárnap

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk

Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este azt nyilatkozta, bízik benne, hogy január 16-i ülésén az alkotmánybíróság dönteni fog a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
2026. január 04., vasárnap

Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk
2026. január 04., vasárnap

Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban

Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékletét mérték vasárnapra virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban mínusz 17,2 Celsius-fokig hűlt a levegő.

Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
2026. január 04., vasárnap

Mínusz 17 fok alá csökkent a hőmérséklet Gyergyóalfaluban
Hirdetés
2026. január 03., szombat

Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér

Az előző évhez képest 2025-ben 48 százalékkal növelte utasforgalmát a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök.

Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér
Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér
2026. január 03., szombat

Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér
2026. január 03., szombat

Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval

A hóval borított útszakaszokról tett közzé helyzetjelentést a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). A legtöbb szakaszon három centiméternél nem vastagabb a hóréteg.

Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval
Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval
2026. január 03., szombat

Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval
2026. január 03., szombat

Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült

Az elmúlt 24 órában 83 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 85 embernek nyújtottak segítséget -– tájékoztatott szombaton a Salvamont.

Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
2026. január 03., szombat

Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
Hirdetés
2026. január 03., szombat

A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában

A román légierő egyik C-27J Spartan típusú repülőgépe szállítja Svájcból Párizsba a Crans-Montanában történt újévi tűzeset hat sérültjét.

A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában
A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában
2026. január 03., szombat

A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában
2026. január 03., szombat

Kifehéredett Székelyföld szombat reggelre

Az új év első napjai meghozták a rég várt havazást Romániában, Székelyföld legnagyobb részét is hótakaró borította be szombat reggelre. A legjelentősebb hóréteg Gyergyó- és Marosszéken rakódott le.

Kifehéredett Székelyföld szombat reggelre
Kifehéredett Székelyföld szombat reggelre
2026. január 03., szombat

Kifehéredett Székelyföld szombat reggelre
2026. január 03., szombat

Megérkezett a tél: a hegyekben akár félméternyi hó is hullhat

A következő napokra érvényes, csapadékra, havazásra, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Megérkezett a tél: a hegyekben akár félméternyi hó is hullhat
Megérkezett a tél: a hegyekben akár félméternyi hó is hullhat
2026. január 03., szombat

Megérkezett a tél: a hegyekben akár félméternyi hó is hullhat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!