Felújítják a marosvásárhelyi tüdőklinikát, más helyszínen fogadják a betegeket

Három hete kezdődtek meg és két évig tartanak a munkálatok a marosvásárhelyi tüdőklinikán. A betegeket a Meggyesfalva negyedben lévő új helyszínen fogadják, itt működnek a járóbeteg-rendelők is.

Simon Virág 2026. január 04., 14:112026. január 04., 14:11

A Maros Megye Tanácsa által fenntartott megyei kórházhoz tartozó egészségügyi intézmények sorra megújultak az elmúlt években. A leglátványosabb az onkológiai kórház felújítása volt, és

most került sor a szomszédságában lévő tüdőklinika korszerűsítésére.

Hirdetés A koronavírus-járvány alatt itt nagy volt a fogalom, és több panasz is érkezett, hogy ütött-kopott az épület. Kiköltöztették a betegeket, elkezdték a munkálatokat Mint a megyei tanács sajtóirodájától megtudtuk, a versenytárgyaláson kiválasztott cég november közepén kapta meg a munkálatokra vonatkozó kezdési parancsot, ezt követte a munkatelep kialakítása, majd

decemberben elkezdődött a kivitelezés

Az első héten még ezzel párhuzamosan működött a kórház is, de december közepén felfüggesztették ott az egészségügyi tevékenységeket, és teljesen kiürítették a kórtermeket. A beutalt betegeket a megyei kórházhoz tartozó többi egészségügyi intézménybe szállították át:

a belgyógyászati és onkológiai klinikára, a fertőző betegségeket kezelő két kórházba, valamint a gyermekgyógyászatra.

Az orvosi berendezéseket a Hunyad utcai kórházépületbe szállították át, ahová a felújítási munkálatok idejére költöztetik a kórházat. Új helyszínen lesznek két évig Megtudtuk, hogy a meggyesfalvi lakónegyedben levő Hunyad utcai épületben december 25-től fogadják a betegeket. Itt 38 ággyal működik a kórház, ebből 8 ágy tuberkulózisos betegeknek lesz fenntartva, 30 ágy pedig más tüdőbetegségben szenvedő pácienseknek.

A felújítás alatt álló épületben 99 beteget tudnak kezelni.

A Hunyad utcai épületben, ahol a város első oltási központja is működött, már vannak kórházi beutalt betegek, és működnek az orvosi rendelők is.

Felújítják az épületet, rendebeteszik az udvart is Fotó: Haáz Vince

Két évig tart a felújítás A tüdőklinika felújítása 78 millió lejbe kerül, a beruházást az Országos Beruházási Társaság (CNI) bonyolítja le.

A külső felújítás részeként bővítik a tetőteret, valamint két új liftet építenek be. Teljes hőszigetelést kap az épület, kicserélik a régi ablakokat és bejárati ajtókat.