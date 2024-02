Csökkenteni fogják a marosvásárhelyi tüdőklinika tevékenységét, mert hamarosan kezdődik a felújítása

Nagyberuházás kezdődik a marosvásárhelyi tüdőklinikán, ezért előre láthatóan kevesebb ággyal áll majd a páciensek rendelkezésére. Az is lehet, hogy ideiglenesen el is fog költözni a jelenlegi helyszínről. A munkálatok pontos kezdési időpontja még nem ismert.

Ovidiu Gîrbovan jelezte, hogy a nagylélegzetű munkálatok során hőszigetelik az épületet és tetőtérrel látják el; de kicserélik az ajtókat és ablakokat is, továbbá két új liftet szerelnek be. A kórház udvara is megújul és parkolóhelyeket is kialakítanak.

A marosvásárhelyi tüdőklinika teljes körű felújítása 78 millió lejbe kerül.