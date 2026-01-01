Erős szél és havazás várható Székelyföld hegyvidékein, sárga riasztás van érvényben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) sárga jelzésű riasztást adott ki csütörtökön Hargita, Maros és Kovászna megye hegyvidéki térségeire az erős szél miatt.

Az előrejelzés szerint csütörtök estétől péntek estig előbb az Erdélyi-szigethegységben, valamint a Keleti- és a Déli-Kárpátokban a szél sebessége eléri a 70-90 km/órát, a magasabban fekvő területeken a 90-100 km/órát, ugyanakkor hófúvás és rossz látási viszonyok várhatók.

Az erre vonatkozó másodfokú riasztás érvényes Hargita, Kovászna és Maros megyékre is.

A meteorológusok emellett mérsékelt mennyiségű csapadékra, a szél élénkülésére, hegyvidéki hóviharokra, hóréteg kialakulására és jegesedésre figyelmeztető előrejelzést is kiadtak. Eszerint csütörtök délelőttől szombat reggelig az ország nyugati, középső és északnyugati részén, valamint hegy- és dombvidéken helyenként 20-30 liter csapadék is lehullhat négyzetméterenként – számol be az Agerpres.

A hegyvidéken havazás várható, különösen az Erdélyi-szigethegységben, ahol 15-25 centiméter vastag hóréteg alakulhat ki. A Bánságban vegyes csapadékra, Máramarosban, Erdélyben, a Körösvidéken és Olténia északi részén pedig