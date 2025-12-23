Rovatok
Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Több mint 50 ezer lej értékben bírságolt, és 200 ezer lejnél nagyobb értékben foglalt le faanyagot a rendőrség a múlt héten zajló erdészeti ellenőrzési akció során Hargita megyében.

Székelyhon

2025. december 23., 19:332025. december 23., 19:33

A Hargita megyei erdőfelügyelet a rendőrséggel közösen az elmúlt héten ellenőrzéseket tartott, amely során bűncselekményt és kihágásokat is megállapított – közölte kedden a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Az akció során négy, 30 és 54 év közötti férfit azonosítottak, akik

évente több mint 20 köbméter faanyagot szállítottak anélkül, hogy hivatásos szállítóként regisztrálva lettek volna.

A szabálytalanságok miatt összesen 50 000 lej értékben szabtak ki bírságot, és elrendelték 658,22 köbméter faanyag elkobzását, amelynek értéke csaknem 170 ezer lej.

Ugyanakkor Tölgyes községben egy gazdasági szereplő székhelyén a rendőrök 13 elektronikus faanyagkísérő-okmányt találtak, amelyekben valótlan adatok szerepeltek, valamint olyan faszállítmányokat is azonosítottak, amelyek esetében nem volt biztosított a GPS-jel megfelelő működése.

A feltárt szabálytalanságok miatt a rendőrök további 5 szabálysértési bírságot alkalmaztak, és elrendelték 20,17 köbméter faanyag elkobzását 4943 lej értékben.

Az ügyben informatikai hamisítás, illetve jogosulatlan eredetű faanyag szállítása bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás.

Hargita megye Rendőrség
