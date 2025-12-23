Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Több mint 50 ezer lej értékben bírságolt, és 200 ezer lejnél nagyobb értékben foglalt le faanyagot a rendőrség a múlt héten zajló erdészeti ellenőrzési akció során Hargita megyében.
A Hargita megyei erdőfelügyelet a rendőrséggel közösen az elmúlt héten ellenőrzéseket tartott, amely során bűncselekményt és kihágásokat is megállapított – közölte kedden a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Az akció során négy, 30 és 54 év közötti férfit azonosítottak, akik
A szabálytalanságok miatt összesen 50 000 lej értékben szabtak ki bírságot, és elrendelték 658,22 köbméter faanyag elkobzását, amelynek értéke csaknem 170 ezer lej.
Ugyanakkor Tölgyes községben egy gazdasági szereplő székhelyén a rendőrök 13 elektronikus faanyagkísérő-okmányt találtak, amelyekben valótlan adatok szerepeltek, valamint olyan faszállítmányokat is azonosítottak, amelyek esetében nem volt biztosított a GPS-jel megfelelő működése.
Az ügyben informatikai hamisítás, illetve jogosulatlan eredetű faanyag szállítása bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás.
A rendőrség büntetőeljárást indított kedden gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt a nagyszebeni ötcsillagos hotelben az úszómedence fölötti gipszkartonmennyezet beomlása nyomán megsérült hat személy ügyében – közölte a Szeben megyei rendőrség.
A Bolojan-kabinet két új minisztere, Radu Miruță és Irineu Darău kedden délután letette a hivatali esküt a Cotroceni-palotában.
Beomlott kedden egy nagyszebeni hotel beltéri medencéje fölötti mennyezet, a hatóságok életbe léptették a vörös beavatkozási tervet – adta hírül a Szeben megyei tűzoltóság.
Januártól a lakásokra kivetett adók legalább 79 százalékkal nőnek, de a régi épületek esetében ez elérheti a 150-180 százalékot is. A gépkocsik után fizetendő illeték emelkedése jelentéktelen. Az adóemelés mértékéről a kormány döntött.
Átadták a forgalomnak kedden a moldvai (A7-es) autópálya Focșani és Adjud közötti szakaszát. Egy órára négy ember sérülésével járó autóbaleset történt, amelyben három autó volt érintett.
A közszolgáltatás ingyenessé tétele óta 928 ezer telekkönyvi kivonatot és kataszteri térképkivonatot bocsátottak ki a tulajdonosoknak – jelentette ki kedden Cseke Attila fejlesztési miniszter.
A romániaiak csaknem fele kevesebbet tervez költeni az idei téli ünnepek alatt, mint tavaly – derül ki az Avangarde közvélemény-kutatásának kedden ismertetett adataiból.
Döntő házként elfogadta a képviselőház keddi ülésén a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó felülvizsgált törvénytervezetet.
A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elvetették a nyugdíjasok ingyenes utazásának korlátozását, ugyanakkor újabb társadalmi csoportok számára tettek elérhetővé díjmentes bérleteket a tömegközlekedési eszközökön.
A Temesvári Nyugati Egyetem rektora, Marilen Pirtea veheti át Daniel David helyét az oktatási minisztérium élén.
