Előálltak a szuperválasztási év „hiperköltségeivel”

A 2024-es helyhatósági és európai parlamenti választások megszervezése csaknem 250 millió euróba került, a parlamenti választások költségei 120 millió eurót, a 2024-es és a 2025-ös elnökválasztás megszervezésének költségei pedig több mint 300 millió eurót tettek ki – közölte szerdán az Állandó Választási Hatóság (AEP) elnöke.

Adrian Țuțuianu sajtótájékoztató keretében ismertette a 2024-es és a 2025-ös választások megszervezésével kapcsolatos kiadásokat és egyéb adatokat.

Elmondása szerint a választópolgáronkénti költségek az EP-választásokon a Romániában szavazók esetében 26 euróra, a külföldön voksolók esetében 45 euróra rúgtak. A 2025-ös elnökválasztás választópolgáronkénti költségei 14, illetve 20 eurót tettek ki, annak függvényében, hogy Romániában vagy külföldön adta le voksát a polgár.

Beszámolt arról is, hogy

a 2025-ös elnökválasztásra nyomtatott szavazólapok 1 900 000 euróba kerültek,

a 2024-es elnökválasztás szavazólapjaiért 1 794 000 eurót,

a parlamenti választásokra nyomtatott szavazólapokért 6 578 000 eurót,

a helyhatósági választásokra nyomtatott szavazólapokért 5 451 000 eurót fizettek.

Țuțuianu szerint