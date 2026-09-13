Egyre több beteg gyógyulhat otthonában

Az otthoni egészségügyi ellátás legnagyobb előnye, hogy a betegek megszokott környezetükben gyógyulhatnak

Az elmúlt, közel öt év alatt majdnem a háromszorosára nőtt Hargita megyében az otthoni egészségügyi ellátásokra fordított finanszírozás. Egyre több beteg részesül egészségügyi ellátásban otthon, és a jövőben ez a szám valószínűleg tovább nő majd.

Széchely István 2026. szeptember 13., 21:022026. szeptember 13., 21:02

A népesség öregedése és a krónikus betegségek számának növekedése miatt várható, hogy az otthoni egészségügyi ellátás jelentősége a következő években tovább emelkedik majd. Ezen a területen

már az elmúlt években is javultak a feltételek

Hirdetés – azaz nem csak az igény, hanem a finanszírozás is növekedett –, és amint azt Karda István, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója elmondta,

vannak már olyan otthoni egészségügyi szolgáltatások, amelyek finanszírozásának nincs előre meghatározott költségkerete,

így az anyagiak miatt korlátozni sem kell ezeknek a jóváhagyását. Finanszírozásnövekedés számokban Az intézmény adatai szerint az otthoni egészségügyi ellátások

az elmúlt évek egyik legdinamikusabban fejlődő egészségügyi szolgáltatásává váltak

– egyre több olyan beteg van, aki krónikus betegséggel él, műtéten esett át, daganatos betegség miatt áll kezelés alatt vagy mozgásában korlátozott, és a szükséges szakellátást otthonában kapja meg.

Fotó: Freepik

Az elmúlt, közel öt évre vonatkozó adatokból kiderül, hogy 2021-ben az otthoni egészségügyi ellátások finanszírozása még 1,92 millió lej volt. A következő évben ugyan kisebb visszaesés következett be, amikor a finanszírozás 1,73 millió lejre csökkent, ezt azonban egy gyors növekedési időszak követte: 2023-ban 3,29 millió lej állt rendelkezésre erre a célra,

2024-ben már közel 5,75 millió lej,

2025-ben a teljes finanszírozás meghaladta a 6,37 millió lejt,

2026-ra pedig már 6,64 millió lejes kerettel számolnak. Ez azt jelenti, hogy

öt év alatt az otthoni egészségügyi ellátásokra fordított összeg csaknem megháromszorozódott.

A növekedés hátterében több tényező áll. Egyrészt emelkedtek az országos egészségbiztosítás által finanszírozott szolgáltatási díjak, másrészt bővült az otthon nyújtható egészségügyi szolgáltatások köre. Emellett 2024-től új finanszírozási forrás is megjelent a daganatos betegek számára.

Fotó: Freepik

A daganatos betegek otthoni ellátása esetében nincs költségplafon Az elmúlt két év egyik legfontosabb változása, hogy az Országos Rákellenes Megelőzési és Kezelési Programban

külön finanszírozást biztosítottak az otthoni ellátásra szoruló onkológiai betegek számára.

2024-ben még 171 ezer lejt fordítottak e célra, tavaly viszont már meghaladta az egymillió lejt az erre elkülönített összeg, idén pedig várhatóan közel 1,3 millió lej áll majd az intézmény rendelkezésre. Ez lehetővé teszi, hogy a daganatos betegek még több kezelést, megfigyelést és ápolást vehessenek igénybe saját otthonukban.

Az egyik nagyon jó dolog az, hogy az onkológiai eseteket költségplafon nélkül lehet ellátni,

tehát ami szolgáltatást elvégeznek, azokra mi lekérjük a pénzt és azokat finanszírozzuk” – mondta Karda István. Majdnem kétszeres növekedés az ellátásban részesülők számában A finanszírozás növekedése közvetlenül megmutatkozik az ellátásban részesülők számában is: 2021-ben még csak 972 beteg részesült otthoni egészségügyi szolgáltatásokban megyeszerte,

2025-ben viszont már 1713 páciens kapott ilyen ellátást. Ez több mint 76 százalékos növekedést jelent, de hasonló emelkedés figyelhető meg az elvégzett ellátások volumenében is: az ápolási napok száma öt év alatt 2,1 millióról több mint 3,7 millióra nőtt, tehát

a megnövekedett finanszírozás valóban több szolgáltatást és több beteg ellátását tette lehetővé,

nem csak a szolgáltatási díjak növekedését fedezte. Milyen ellátásokat kapnak a betegek otthon? Amint arról Karda István beszámolt, Hargita megye jelentős részében a Caritas biztosítja az otthoni egészségügyi szolgáltatásokat, illetve van még egy hasonló tevékenységet végző szolgáltató, amely Maroshévíz térségében tevékenykedik. Ezeknek a szolgáltatóknak a szakképzett személyzete naponta

olyan beavatkozásokat végez a betegek otthonában, amelyek korábban gyakran csak kórházi környezetben voltak elérhetők.

A leggyakoribb szolgáltatások közé tartozik a felfekvések és az alsó végtagi keringési szövődmények megelőzését szolgáló terápiás kezelés, amely különösen fontos a hosszabb ideje ágyhoz kötött betegek esetében.

Fotó: Freepik

Szintén jelentős számban végeznek légzőszervi szövődményeket megelőző kezeléseket, például légúti drenázst és egyéb fizioterápiás eljárásokat, amelyek a légzés javítását szolgálják és csökkentik a tüdőszövődmények kialakulásának kockázatát.

Ugyanakkor folyamatosan nő az egyszerű és elfertőződött sebek ellátásának, valamint a műtéti varratok eltávolításának száma is.

A szakszemélyzet emellett rendszeresen ellenőrzi a betegek testhőmérsékletét, vérnyomását, pulzusát, légzését, folyadékháztartását és általános állapotát, így számos szövődmény már korai stádiumban felismerhető. Az ellátás részét képezik azok a mindennapi gondozási feladatok is, amelyek a mozgásukban korlátozott betegek komfortját és méltóságát szolgálják. E téren már nincsenek hiányosságok Az otthoni egészségügyi ellátás legnagyobb előnye, hogy a betegek megszokott környezetükben gyógyulhatnak. Ez különösen fontos az idősek, a krónikus betegek és a daganatos páciensek számára, akiknek a gyakori kórházi beutalás jelentős megterhelést jelentene. Az otthoni ellátás ugyanakkor

nemcsak kényelmesebb, hanem biztonságosabb is lehet, hiszen csökkenti a kórházi fertőzések kockázatát,

miközben a betegek folyamatos szakmai felügyelet mellett maradnak – hangsúlyozza a megyei egészségbiztosítási pénztár. A családtagok számára is segítséget jelent az otthoni egészségügyi ellátás, ugyanis a szakszemélyzettől

tanácsokat kaphatnak az otthoni ápolásról, és szükség esetén a hozzátartozóknak is megtanítják a legfontosabb gondozási teendőket.

Az otthoni egészségügyi ellátás fejlődése az egész egészségügyi rendszer számára is előnyös, mert csökkentheti a szükségtelen kórházi beutalások számát, ezáltal tehermentesíve a fekvőbeteg-ellátást, és lehetővé téve, hogy a kórházi kapacitások a legsúlyosabb esetekre összpontosuljanak.

A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója kérdésünkre azt is elmondta, hogy

az otthoni egészségügyi ellátásokat illetően jelenleg nincsenek hiányosságok,