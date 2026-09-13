Egyre több beteg gyógyulhat otthonában

Az otthoni egészségügyi ellátás legnagyobb előnye, hogy a betegek megszokott környezetükben gyógyulhatnak
Fotó: Orbán Orsolya
Az elmúlt, közel öt év alatt majdnem a háromszorosára nőtt Hargita megyében az otthoni egészségügyi ellátásokra fordított finanszírozás. Egyre több beteg részesül egészségügyi ellátásban otthon, és a jövőben ez a szám valószínűleg tovább nő majd.
A népesség öregedése és a krónikus betegségek számának növekedése miatt várható, hogy az otthoni egészségügyi ellátás jelentősége a következő években tovább emelkedik majd. Ezen a területen
– azaz nem csak az igény, hanem a finanszírozás is növekedett –, és amint azt Karda István, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója elmondta,
így az anyagiak miatt korlátozni sem kell ezeknek a jóváhagyását.
Az intézmény adatai szerint az otthoni egészségügyi ellátások
– egyre több olyan beteg van, aki krónikus betegséggel él, műtéten esett át, daganatos betegség miatt áll kezelés alatt vagy mozgásában korlátozott, és a szükséges szakellátást otthonában kapja meg.
Fotó: Freepik
Az elmúlt, közel öt évre vonatkozó adatokból kiderül, hogy 2021-ben az otthoni egészségügyi ellátások finanszírozása még 1,92 millió lej volt. A következő évben ugyan kisebb visszaesés következett be, amikor a finanszírozás 1,73 millió lejre csökkent, ezt azonban egy gyors növekedési időszak követte:
2023-ban 3,29 millió lej állt rendelkezésre erre a célra,
2024-ben már közel 5,75 millió lej,
2025-ben a teljes finanszírozás meghaladta a 6,37 millió lejt,
2026-ra pedig már 6,64 millió lejes kerettel számolnak.
Ez azt jelenti, hogy
A növekedés hátterében több tényező áll. Egyrészt emelkedtek az országos egészségbiztosítás által finanszírozott szolgáltatási díjak, másrészt bővült az otthon nyújtható egészségügyi szolgáltatások köre. Emellett 2024-től új finanszírozási forrás is megjelent a daganatos betegek számára.
Fotó: Freepik
Az elmúlt két év egyik legfontosabb változása, hogy az Országos Rákellenes Megelőzési és Kezelési Programban
2024-ben még 171 ezer lejt fordítottak e célra, tavaly viszont már meghaladta az egymillió lejt az erre elkülönített összeg, idén pedig várhatóan közel 1,3 millió lej áll majd az intézmény rendelkezésre. Ez lehetővé teszi, hogy a daganatos betegek még több kezelést, megfigyelést és ápolást vehessenek igénybe saját otthonukban.
tehát ami szolgáltatást elvégeznek, azokra mi lekérjük a pénzt és azokat finanszírozzuk” – mondta Karda István.
A finanszírozás növekedése közvetlenül megmutatkozik az ellátásban részesülők számában is:
2021-ben még csak 972 beteg részesült otthoni egészségügyi szolgáltatásokban megyeszerte,
2025-ben viszont már 1713 páciens kapott ilyen ellátást.
Ez több mint 76 százalékos növekedést jelent, de hasonló emelkedés figyelhető meg az elvégzett ellátások volumenében is: az ápolási napok száma öt év alatt 2,1 millióról több mint 3,7 millióra nőtt, tehát
nem csak a szolgáltatási díjak növekedését fedezte.
Amint arról Karda István beszámolt, Hargita megye jelentős részében a Caritas biztosítja az otthoni egészségügyi szolgáltatásokat, illetve van még egy hasonló tevékenységet végző szolgáltató, amely Maroshévíz térségében tevékenykedik. Ezeknek a szolgáltatóknak a szakképzett személyzete naponta
A leggyakoribb szolgáltatások közé tartozik a felfekvések és az alsó végtagi keringési szövődmények megelőzését szolgáló terápiás kezelés, amely különösen fontos a hosszabb ideje ágyhoz kötött betegek esetében.
Fotó: Freepik
Szintén jelentős számban végeznek légzőszervi szövődményeket megelőző kezeléseket, például légúti drenázst és egyéb fizioterápiás eljárásokat, amelyek a légzés javítását szolgálják és csökkentik a tüdőszövődmények kialakulásának kockázatát.
A szakszemélyzet emellett rendszeresen ellenőrzi a betegek testhőmérsékletét, vérnyomását, pulzusát, légzését, folyadékháztartását és általános állapotát, így számos szövődmény már korai stádiumban felismerhető. Az ellátás részét képezik azok a mindennapi gondozási feladatok is, amelyek a mozgásukban korlátozott betegek komfortját és méltóságát szolgálják.
Az otthoni egészségügyi ellátás legnagyobb előnye, hogy a betegek megszokott környezetükben gyógyulhatnak. Ez különösen fontos az idősek, a krónikus betegek és a daganatos páciensek számára, akiknek a gyakori kórházi beutalás jelentős megterhelést jelentene. Az otthoni ellátás ugyanakkor
miközben a betegek folyamatos szakmai felügyelet mellett maradnak – hangsúlyozza a megyei egészségbiztosítási pénztár.
A családtagok számára is segítséget jelent az otthoni egészségügyi ellátás, ugyanis a szakszemélyzettől
Az otthoni egészségügyi ellátás fejlődése az egész egészségügyi rendszer számára is előnyös, mert csökkentheti a szükségtelen kórházi beutalások számát, ezáltal tehermentesíve a fekvőbeteg-ellátást, és lehetővé téve, hogy a kórházi kapacitások a legsúlyosabb esetekre összpontosuljanak.
A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója kérdésünkre azt is elmondta, hogy
azaz nem állnak fenn olyan problémák, hogy bizonyos szolgáltatásokra csak igény van, de finanszírozás nincs.
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