Nem sikerült egységesíteni a hulladékgazdálkodást Csíkszeredában, több területen is kihívások elé néz a városvezetés

Számos előre nem látott akadállyal szembesült az elmúlt időszakban a csíkszeredai városvezetés

Az adóemelés, közlekedés és parkolás mellett többek között a tervezett Drakula Park, az okoskukák, és a Harvíz Rt. óriáspályázata kerültek terítékre témaként a csíkszeredai városvezetés által megszervezett szerdai sajtóbeszélgetésen, amelyen mi is részt vettünk.

Barabás Hajnal 2026. január 14., 17:152026. január 14., 17:15

Az adóemelés az első témák közé tartozott, amelyről Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere beszélt szerdán a sajtóval való kötetlen találkozás során. Mint mondta: a legfájóbb emelést az hozta, hogy eltörölték a kedvezményes adókulcsokat a régi épületekre, így

függetlenül attól, hogy hány éves egy épület, négyzetméter-arányosan kell adót fizetni utána.

Második témaként, közvetlenül az adóemelés után a Drakula Park ügye került terítékre. Volt olyan újságíró, aki ennek elnevezésével nem értett egyet, és szerinte a városvezetésnek inkább a Csíksomlyóra elképzelt skanzen létrehozását kellene támogatnia. A polgármester válaszában arról beszélt, hogy

gazdasági szempontból a városnak és turizmusának előnyére válik ez a beruházás,

ezért azzal támogatják a kalandpark létrehozását, hogy biztosítják a kapcsolódását az országúthoz, valamint parkolóhelyeket is létesítenek. Ez a befektetés visszatérül a városnak – jegyezte meg. Hozzátette, hogy

a csíksomlyói skanzent is támogatni fogják, a projekt jelenleg az övezeti rendezési terv (PUZ) újrakidolgozásánál tart.

A városvezető továbbá említést tett arról, hogy milyen akadályokba ütköznek a Csíkszeredai Sportklub átvételét illetően. Korodi Attila szerint ugyanakkor

kormányhatározatra lesz szükség ahhoz, hogy a Sutában található kőhalmazt, amely épületként szerepel, leírhassák a leltárból, hiszen a város nem veheti át a nem létező épületet.

A beszélgetés során több alkalommal is szóba kerültek a bürokratikus eljárások nehézkességei, hogy mennyi akadályba ütközik ezek miatt a város egy-egy pályázat, beruházás során.

Fotó: Borbély Fanni

Nem maradhatott ki a beszélgetésből az okoskukák nem megfelelő működtetése sem. Bors Béla alpolgármester elismerte, hogy sok gond van velük. Mint mondta,

vannak helyszínek, ahol rendeltetésszerűen használják az okoskukákat, amihez kellett a lakók nyitottsága is, és az is, hogy a guberálók útvonala elkerülje ezeket.

Szerinte a legnagyobb gondot az okozta, hogy a beszerzendő okoskukák hiányzó hányadát már nem kapták meg, azaz 54 digitális hulladék-gyűjtő sziget kihelyezése maradt el. Emiatt nem lehet egységes a szemétszállítás a városban. Minden, ami közlekedés A beszélgetésben résztvevő újságírók pozitívumként könyvelték el a városi tömegközlekedés fejlesztését, amely ugyan még tesztüzemmódban működik, de hamarosan véglegesítik a menetrendjét, és nyárig további fejlesztések várhatók ezen a területen. Hirdetés Szó esett továbbá arról is, hogy különböző útkereszteződéseknél, mint amilyen az Óceán üzlet közeli kereszteződés, a Piac és a Kossuth Lajos utca találkozása, a Jégpálya utca és a Brassói út találkozása, valamint a vonatállomás előtti gyalogátjáró, szükség volna okos jelzőlámpákra. A városvezetés válaszul elmondta, hogy

a város forgalmi térképének átgondolására lesz szükség – még egyeztetések zajlanak erről, a közledésrendészettel is tárgyalnak.

Mint elhangzott, van ahová körforgalmat terveznek, például a Zöld Péter és a Brassói út kereszteződéséhez, máshol a jelzőlámpák is szóba kerültek, mint opció, de erről még nincs döntés. A parkolás sem maradhatott ki a témák közül, volt olyan újságíró, aki rákérdezett arra, hogy a Kalász lakótelepen mikor vezetik be a fizetéses parkolást, mert gyakran nem talál a lakóhelye közelében üres helyet. Korodi szerint hasonló a helyzet a Jégpálya negyedben is – dolgoznak azon, hogy egységes szabályzót dolgozzanak ki.

Fotó: Pinti Attila

Jövőbeli fejlesztések A találkozón a jövőbeli fejlesztések közül is említést tettek néhányról, például szeretnék, ha elkezdhetnék a Nagy István festő sétány felújítását, ha haladnának a Jégpálya negyedi strand ügyével, ha elindíthatnák a hulladékudvar működtetését. A Harvíz Rt. óriásprojektje is parkolópályán van még, annyi bürokratikus akadály gördült elé, a városvezetés viszont abban bízik, hogy

tavasszal aláírhatják a finanszírozási szerződést a víz- és szennyvízhálózatok bővítésére a kiszolgálási területükön, amelyet több szakaszban valósítanának meg.

Idén meglesz a gokartpálya is a Nagyrét utcában, amely magánberuházásként valósul meg. A zsögödi lovarda ügyében egyelőre nincs előrelépés. Korodi elmondta, sok minden van ott tervben, azonban egyelőre mások a város prioritásai. A központi parkban lévő borvízforrás kapcsán bevallotta, hogy

„gyepre futottak”, mert ivóvízként nem felel meg a standardoknak, és ásványvíznek pedig nem fogadják el, mert szivattyúval tör fel a felszínre és nem magától.