Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán

Fotó: Gábos Albin
Újraindult az Ezüst Akadémia előadássorozat Csíkszeredában, ez alkalommal Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője tart előadást. A résztvevők elméleti és gyakorlati tudással is gazdagodhatnak.
Folytatódik az Ezüst Akadémia program Csíkszeredában, amely a 60 év feletti korosztály számára kínál közérthető és hasznos előadásokat. A következő alkalmon a mindennapi életben is alkalmazható egészségügyi ismeretek kerülnek előtérbe.
A Mit tegyünk vészhelyzetben? Tudás, ami életet menthet című előadást Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője tartja április 28-án, kedden. A résztvevők
különös tekintettel a stroke korai tüneteire.
Az előadás során szó lesz az alapszintű újraélesztés lépéseiről, valamint arról is, hogyan kell helyesen mentőt hívni, és milyen információkat kell közölni a 112-es segélyhíváskor.
mivel speciális bábukon próbálhatják ki az újraélesztést.
A programot Csíkszereda Városháza a Sapientia EMTE-vel közösen szervezi. Az előadás körülbelül egy órás, amelyet kérdések és beszélgetés követ. Az eseménynek a Művészetek Háza ad otthont, az előadásokat minden hónap utolsó keddjén 12 órától tartják, a részvétel ingyenes és nem kell előzetesen jelentkezni.
Őrizetbe vett két csíkszeredai férfit a rendőrség, miután feltételezhetően alkoholt loptak egy helyi vendéglátóegység raktárából.
Kigyulladt kéményt vett észre szolgálat közben egy csíkszeredai buszsofőr, aki azonnal intézkedett és segítséget hívott Csíksomlyón.
Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el.
Ingyenes ivartalanítási programot indít a keverék és közönséges fajtájú, gazdával rendelkező kutyák számára idén április és november közötti időszakban a csíkszeredai városháza.
Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.
Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.
Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.
A megszokott módon áprilisban is lehetőséget adnak a csíkszeredai kórházban a szülőszoba-látogatásra a gyermeket váró párok számára. Az eseményen a kórház szakemberei ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.
Nem lesznek ugyan egyelőre elbocsátások a csíkszeredai városházán, viszont átszervezésre lesz szükség ahhoz, hogy eleget tegyenek a februárban megjelent közigazgatási reform előírásainak, amely költségcsökkentésre kötelezi az önkormányzatokat.
Elérhetővé váltak a Csíki Trans autóbuszjáratai a Google Térképen, így már az alkalmazásban is megtervezhetik utazásaikat az Csíkszeredában utazók.
