Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán

Archív • Fotó: Gábos Albin

Archív

Fotó: Gábos Albin

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újraindult az Ezüst Akadémia előadássorozat Csíkszeredában, ez alkalommal Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője tart előadást. A résztvevők elméleti és gyakorlati tudással is gazdagodhatnak.

Székelyhon

2026. április 20., 15:422026. április 20., 15:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Folytatódik az Ezüst Akadémia program Csíkszeredában, amely a 60 év feletti korosztály számára kínál közérthető és hasznos előadásokat. A következő alkalmon a mindennapi életben is alkalmazható egészségügyi ismeretek kerülnek előtérbe.

A Mit tegyünk vészhelyzetben? Tudás, ami életet menthet című előadást Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője tartja április 28-án, kedden. A résztvevők

megismerhetik a leggyakoribb egészségügyi vészhelyzetek felismerését és kezelését,

különös tekintettel a stroke korai tüneteire.

Hirdetés

Az előadás során szó lesz az alapszintű újraélesztés lépéseiről, valamint arról is, hogyan kell helyesen mentőt hívni, és milyen információkat kell közölni a 112-es segélyhíváskor.

A résztvevők gyakorlati tapasztalatot is szerezhetnek,

mivel speciális bábukon próbálhatják ki az újraélesztést.

A programot Csíkszereda Városháza a Sapientia EMTE-vel közösen szervezi. Az előadás körülbelül egy órás, amelyet kérdések és beszélgetés követ. Az eseménynek a Művészetek Háza ad otthont, az előadásokat minden hónap utolsó keddjén 12 órától tartják, a részvétel ingyenes és nem kell előzetesen jelentkezni.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 17., péntek

Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni

Őrizetbe vett két csíkszeredai férfit a rendőrség, miután feltételezhetően alkoholt loptak egy helyi vendéglátóegység raktárából.

Hirdetés
2026. április 17., péntek

Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr

Kigyulladt kéményt vett észre szolgálat közben egy csíkszeredai buszsofőr, aki azonnal intézkedett és segítséget hívott Csíksomlyón.

2026. április 16., csütörtök

Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok

Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el.

2026. április 16., csütörtök

Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában

Ingyenes ivartalanítási programot indít a keverék és közönséges fajtájú, gazdával rendelkező kutyák számára idén április és november közötti időszakban a csíkszeredai városháza.

Hirdetés
2026. április 15., szerda

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában

Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.

2026. április 15., szerda

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál

Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 15., szerda

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában

Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.

Hirdetés
2026. április 14., kedd

Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban

A megszokott módon áprilisban is lehetőséget adnak a csíkszeredai kórházban a szülőszoba-látogatásra a gyermeket váró párok számára. Az eseményen a kórház szakemberei ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

2026. április 14., kedd

Átszervezésre készülnek a csíkszeredai városházán

Nem lesznek ugyan egyelőre elbocsátások a csíkszeredai városházán, viszont átszervezésre lesz szükség ahhoz, hogy eleget tegyenek a februárban megjelent közigazgatási reform előírásainak, amely költségcsökkentésre kötelezi az önkormányzatokat.

2026. április 14., kedd

A Google Térképen is elérhetők a Csíki Trans járatai

Elérhetővé váltak a Csíki Trans autóbuszjáratai a Google Térképen, így már az alkalmazásban is megtervezhetik utazásaikat az Csíkszeredában utazók.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!