Tömbházakat szigetelnek a Lendület sétányon Csíkszeredában

Fotó: Bors Béla/Facebook
Hamarosan elkezdődnek a munkálatok a csíkszeredai Lendület sétány 2. és 4. szám alatt. A lakók együttműködését is kérik a kivitelezés felgyorsítása érdekében.
Jelenleg az építőtelep kialakítása zajlik, a beruházás részeként a tömbházak hőszigetelését végzik el – olvasható Bors Béla alpolgármester közösségi oldalán.
A kivitelező hamarosan minden oldalon nekifog a munkának, ezért a lakók együttműködését kérik: azt javasolják, hogy
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) tizenkét tömbház hőszigetelésére pályázott a város, összesen 41,73 millió lejre kötöttek finanszírozási szerződést. A beruházás részeként modernizálják az említett Lendület sétány két tömbházát is.
A hargitai megyeszékhelyen 54 tömbház hőszigetelése van napirenden, amelyeket a közeljövőben terveznek megvalósítani. Kedden alá is írták a csíkszeredai Nárcisz sétány 1. szám alatti tömbház hőszigetelésére a kivitelezési szerződést.
szóljon hozzá!