Tömbházakat szigetelnek a Lendület sétányon Csíkszeredában

Hamarosan elkezdődnek a munkálatok a csíkszeredai Lendület sétány 2. és 4. szám alatt. A lakók együttműködését is kérik a kivitelezés felgyorsítása érdekében.

Székelyhon

2026. április 22., 15:012026. április 22., 15:01

Jelenleg az építőtelep kialakítása zajlik, a beruházás részeként a tömbházak hőszigetelését végzik el – olvasható Bors Béla alpolgármester közösségi oldalán.

A kivitelező hamarosan minden oldalon nekifog a munkának, ezért a lakók együttműködését kérik: azt javasolják, hogy

ürítsék ki a padlásokat és a pincéket, hogy a munkálatok zavartalanul haladhassanak.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) tizenkét tömbház hőszigetelésére pályázott a város, összesen 41,73 millió lejre kötöttek finanszírozási szerződést. A beruházás részeként modernizálják az említett Lendület sétány két tömbházát is.

A „pincétől a tetőig mindent leszigetelnek” Csíkszeredában
A hargitai megyeszékhelyen 54 tömbház hőszigetelése van napirenden, amelyeket a közeljövőben terveznek megvalósítani. Kedden alá is írták a csíkszeredai Nárcisz sétány 1. szám alatti tömbház hőszigetelésére a kivitelezési szerződést.

2026. április 22., szerda

Csúszik a csíkszeredai megyeháza felújítása, de a legfontosabb munkákkal időben elkészülhetnek

Nem készül el júliusig a csíkszeredai megyeháza felújítása, noha a kivitelezés feszes tempóban halad. A cél most az, hogy az európai uniós finanszírozású hőenergetikai korszerűsítést határidőre lezárják. A kiegészítő munkák később is folytatódhatnak.

2026. április 21., kedd

Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön

Kulturális és közösségi programokkal ünnepelnek Csíkszentgyörgyön, a Szent György Napokat április 24. és 26. között szervezik meg.

2026. április 20., hétfő

Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán

Újraindult az Ezüst Akadémia előadássorozat Csíkszeredában, ez alkalommal Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője tart előadást. A résztvevők elméleti és gyakorlati tudással is gazdagodhatnak.

2026. április 17., péntek

Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni

Őrizetbe vett két csíkszeredai férfit a rendőrség, miután feltételezhetően alkoholt loptak egy helyi vendéglátóegység raktárából.

2026. április 17., péntek

Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr

Kigyulladt kéményt vett észre szolgálat közben egy csíkszeredai buszsofőr, aki azonnal intézkedett és segítséget hívott Csíksomlyón.

2026. április 16., csütörtök

Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok

Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el.

2026. április 16., csütörtök

Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában

Ingyenes ivartalanítási programot indít a keverék és közönséges fajtájú, gazdával rendelkező kutyák számára idén április és november közötti időszakban a csíkszeredai városháza.

2026. április 15., szerda

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában

Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.

2026. április 15., szerda

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál

Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. április 15., szerda

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában

Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.

