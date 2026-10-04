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Több éve készülnek, de nem lehet tudni, mikor épül a sportcsarnok

A sportcsarnok Csaracsóban épülne • Fotó: Gecse Noémi

A sportcsarnok Csaracsóban épülne

Fotó: Gecse Noémi

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Noha idén is úgy tűnt, hogy elkezdődik a sportcsarnok építése Csíkcsicsóban, egyelőre még semmi sem utal arra, hogy ez megtörténne. Az előkészületek megtörténtek, de a pénz, amely a központi költségvetésből jönne, még hiányzik.

Kovács Attila

2026. október 04., 12:002026. október 04., 12:00

A fejlesztési minisztérium négy éve, 2022 szeptemberében döntött arról, hogy finanszírozza egy sportcsarnok építését Csíkcsicsóban az Országos Beruházási Társaság (CNI) beruházásaként.

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Azóta viszont, noha az előkészületek haladtak,

a kormányváltások, valamint a többször bevezetett költségvetési megszorítások jelentősen késleltették az építkezés megkezdését,

amelyről jelenleg sem lehet semmit tudni.

A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást 2023-ban írta ki a CNI, de a folyamat lezárásáig közel egy év telt el, és noha szerződést is aláírtak a nyertes céggel, 2024-ben már nem volt lehetőség az építkezés elkezdésére, noha korábban úgy tervezték.

Utána viszont folytatódott a bukdácsolás, 2025-ben újabb megszorítások következtek, a CNI több programját leállították, de a csicsói beruházás esetében, mivel a kivitelező is ki volt választva, minden maradt a régiben, csak éppen pénz nélkül.

Idén év elején úgy tűnt, hogy végre munkához lehet látni, ígéret is volt erre, de azóta sem történt semmi,

a község nem kapott semmilyen információt – tudtuk meg Péter Lukács csicsói polgármestertől. Így továbbra is várják, mikor születik döntés a beruházással kapcsolatban.

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Folyamatban van a csíkcsicsói sportcsarnok építésének előkészítése, a polgármester szerint a kormány által tervezett megszorítások nem veszélyeztetik a beruházást. A munka várhatóan jövőben kezdődik el.

A létesítményt a községhez tartozó Csaracsó közelében építenék fel, ahol a község a későbbiekben egy sportbázist, szabadidőközpontot szeretne létrehozni, lelátóval ellátott labdarúgópályával együtt – ismertette korábban Péter Lukács. Mivel a községbeli iskola diákjai számára ez a helyszín távolabb van, őket az iskolabusszal, illetve a polgármesteri hivatal mikrobuszával tudnák majd szállítani, az odajutás néhány percbe telik.

A csíkszentsimonihoz és csíkszentmihályihoz hasonló sportcsarnok fémvázas, könnyű szerkezetű építmény lesz,

három oldalának jelentős felülete hőszigetelt üvegből készül, így külső fényt is kap a játéktér. Sportolói, illetve játékvezetői öltözők, mosdók, elsősegély szoba, sportraktár is helyet kap az épület földszintjén, a pályán történteket pedig egy 180 ülőhelyet biztosító lelátóról lehet követni, ezen a szinten a nézők számára női és férfi mosdót is kialakítanak.

Csíkszék Csíkcsicsó
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