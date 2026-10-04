Több éve készülnek, de nem lehet tudni, mikor épül a sportcsarnok

A sportcsarnok Csaracsóban épülne
Fotó: Gecse Noémi
Noha idén is úgy tűnt, hogy elkezdődik a sportcsarnok építése Csíkcsicsóban, egyelőre még semmi sem utal arra, hogy ez megtörténne. Az előkészületek megtörténtek, de a pénz, amely a központi költségvetésből jönne, még hiányzik.
A fejlesztési minisztérium négy éve, 2022 szeptemberében döntött arról, hogy finanszírozza egy sportcsarnok építését Csíkcsicsóban az Országos Beruházási Társaság (CNI) beruházásaként.
Azóta viszont, noha az előkészületek haladtak,
amelyről jelenleg sem lehet semmit tudni.
A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást 2023-ban írta ki a CNI, de a folyamat lezárásáig közel egy év telt el, és noha szerződést is aláírtak a nyertes céggel, 2024-ben már nem volt lehetőség az építkezés elkezdésére, noha korábban úgy tervezték.
Utána viszont folytatódott a bukdácsolás, 2025-ben újabb megszorítások következtek, a CNI több programját leállították, de a csicsói beruházás esetében, mivel a kivitelező is ki volt választva, minden maradt a régiben, csak éppen pénz nélkül.
a község nem kapott semmilyen információt – tudtuk meg Péter Lukács csicsói polgármestertől. Így továbbra is várják, mikor születik döntés a beruházással kapcsolatban.
Folyamatban van a csíkcsicsói sportcsarnok építésének előkészítése, a polgármester szerint a kormány által tervezett megszorítások nem veszélyeztetik a beruházást. A munka várhatóan jövőben kezdődik el.
A létesítményt a községhez tartozó Csaracsó közelében építenék fel, ahol a község a későbbiekben egy sportbázist, szabadidőközpontot szeretne létrehozni, lelátóval ellátott labdarúgópályával együtt – ismertette korábban Péter Lukács. Mivel a községbeli iskola diákjai számára ez a helyszín távolabb van, őket az iskolabusszal, illetve a polgármesteri hivatal mikrobuszával tudnák majd szállítani, az odajutás néhány percbe telik.
három oldalának jelentős felülete hőszigetelt üvegből készül, így külső fényt is kap a játéktér. Sportolói, illetve játékvezetői öltözők, mosdók, elsősegély szoba, sportraktár is helyet kap az épület földszintjén, a pályán történteket pedig egy 180 ülőhelyet biztosító lelátóról lehet követni, ezen a szinten a nézők számára női és férfi mosdót is kialakítanak.
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