Több éve készülnek, de nem lehet tudni, mikor épül a sportcsarnok

Noha idén is úgy tűnt, hogy elkezdődik a sportcsarnok építése Csíkcsicsóban, egyelőre még semmi sem utal arra, hogy ez megtörténne. Az előkészületek megtörténtek, de a pénz, amely a központi költségvetésből jönne, még hiányzik.

Kovács Attila 2026. október 04., 12:002026. október 04., 12:00

A fejlesztési minisztérium négy éve, 2022 szeptemberében döntött arról, hogy finanszírozza egy sportcsarnok építését Csíkcsicsóban az Országos Beruházási Társaság (CNI) beruházásaként. Hirdetés Azóta viszont, noha az előkészületek haladtak,

a kormányváltások, valamint a többször bevezetett költségvetési megszorítások jelentősen késleltették az építkezés megkezdését,

amelyről jelenleg sem lehet semmit tudni. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást 2023-ban írta ki a CNI, de a folyamat lezárásáig közel egy év telt el, és noha szerződést is aláírtak a nyertes céggel, 2024-ben már nem volt lehetőség az építkezés elkezdésére, noha korábban úgy tervezték. Utána viszont folytatódott a bukdácsolás, 2025-ben újabb megszorítások következtek, a CNI több programját leállították, de a csicsói beruházás esetében, mivel a kivitelező is ki volt választva, minden maradt a régiben, csak éppen pénz nélkül.

Idén év elején úgy tűnt, hogy végre munkához lehet látni, ígéret is volt erre, de azóta sem történt semmi,

a község nem kapott semmilyen információt – tudtuk meg Péter Lukács csicsói polgármestertől. Így továbbra is várják, mikor születik döntés a beruházással kapcsolatban. korábban írtuk Nincs veszélyben a csíkcsicsói sportcsarnok építése Folyamatban van a csíkcsicsói sportcsarnok építésének előkészítése, a polgármester szerint a kormány által tervezett megszorítások nem veszélyeztetik a beruházást. A munka várhatóan jövőben kezdődik el. A létesítményt a községhez tartozó Csaracsó közelében építenék fel, ahol a község a későbbiekben egy sportbázist, szabadidőközpontot szeretne létrehozni, lelátóval ellátott labdarúgópályával együtt – ismertette korábban Péter Lukács. Mivel a községbeli iskola diákjai számára ez a helyszín távolabb van, őket az iskolabusszal, illetve a polgármesteri hivatal mikrobuszával tudnák majd szállítani, az odajutás néhány percbe telik.

A csíkszentsimonihoz és csíkszentmihályihoz hasonló sportcsarnok fémvázas, könnyű szerkezetű építmény lesz,