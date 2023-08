Nincs veszélyben a csíkcsicsói sportcsarnok építése

A sportcsarnok a CNI típustervei alapján készül, megegyezik azzal, amelyet Csíkszentsimonban építettek, és ugyanilyen létesítmény építése kezdődik el nemsokára Csíkszentmihályon is. A fémvázas, könnyűszerkezetű építmény három oldalának jelentős felülete hőszigetelt üvegből készül, így külső fényt is kap a játéktér. Sportolói, illetve játékvezetői öltözők, mosdók, elsősegélyszoba, sportraktár is helyet kap az épület földszintjén, a pályán történteket pedig egy 180 ülőhelyet biztosító lelátóról lehet követni, ezen a szinten a nézők számára női és férfi mosdó is rendelkezésre áll majd.