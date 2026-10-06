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Tizedik alkalommal tartanak Napocskás Szüreti Felvonulást Csíkszeredában

Archív • Fotó: Napocska Óvoda

Archív

Fotó: Napocska Óvoda

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Jubileumi szüreti felvonulásra készül a csíkszeredai Napocska Óvoda: október 9-én tizedik alkalommal rendezik meg az eseményt, amelyre az elmúlt évek résztvevőit és az érdeklődőket is várják.

Székelyhon

2026. október 06., 16:002026. október 06., 16:00

A Napocska Óvoda óvodásai és munkaközössége október 9-én, pénteken 10.30-tól a csíkszeredai központi parkban tartja a szüreti felvonulást.

Az eseményt

tíz évvel ezelőtt szervezték meg először,

az idei jubileumi alkalommal pedig az elmúlt évtized közös pillanatait és a kialakult hagyományt is felidézik. A szervezők mindazokat várják, akik az elmúlt évek során részesei voltak az óvodai közösségnek és a szüreti felvonulásoknak.

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Csíkszék Csíkszereda
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