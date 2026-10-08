Mit gondolnak magukról a mai fiatalok Székelyföldön?

A cél az kell legyen, hogy a mai fiatalok a digitális átalakulás nyertesei közé kerüljenek
Fotó: Borbély Fanni
Szabályozná a mesterséges intelligencia használatát a megkérdezett székelyföldi magyar végzős középiskolások többsége egy friss, reprezentatív kutatás szerint. Az első eredményeket a csíkszeredai Maturandus Konferencián ismertették.
2026. október 08., 13:292026. október 08., 13:29
2026. október 08., 13:402026. október 08., 13:40
A fiatalokról sokszor kész válaszaink vannak. Egyesek szerint túl sok időt töltenek a telefonjuk előtt, mások szerint céltudatosak, és komolyan készülnek a jövőre. A valóság azonban ennél jóval összetettebb. Ezt próbálja feltárni a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatóközpontja által végzett reprezentatív kutatás, amelynek első eredményeit a csütörtökön megtartott Maturandus Konferencián ismertették.
A kutatás a Hargita és Kovászna megyei magyar végzős középiskolások társadalmi helyzetét, továbbtanulási és munkavállalási terveit, értékrendjét, valamint a digitalizációhoz, a mesterséges intelligenciához, a klímaváltozáshoz és a társadalmi egyenlőtlenségekhez való viszonyát vizsgálja.
A konferencia megnyitóján elsőként Ferencz Salamon Alpár, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatója köszöntötte a résztvevőket.
Ferencz Salamon Alpár, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatója
Fotó: Borbély Fanni
Az igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalok jövőképének, értékrendjének és továbbtanulási szándékainak vizsgálata messze túlmutat egy tudományos kutatáson. Mint fogalmazott, ezek a kérdések közvetlenül érintik az iskolákat, az oktatásban dolgozókat és végső soron az erdélyi magyar társadalom jövőjét is. Szerinte
Miközben az oktatás jelentős energiát fordít a tananyag átadására, a vizsgákra és a teljesítmény mérésére, sokszor háttérbe szorul az önismeret, az életvezetési készségek, az alkalmazkodóképesség és a tudatos döntéshozatal fejlesztése.
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatóközpontja reprezentatív kutatást végzett a fiatalok körében
Fotó: Borbély Fanni
Kiemelte a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kommunikáció és az együttműködés fontosságát, de ugyanígy a digitális tudatosság és a médiaértés fejlesztését is.
A megnyitó második felszólalója Makó Zoltán, a Sapientia EMTE rektorhelyettese volt, aki arra emlékeztetett:
A korábbi generációk alakították ki a társadalom technológiai és intézményi környezetét, a fiatalok pedig ebbe a világba érkeztek meg, és meg kell tanulniuk eligazodni benne.
Makó Zoltán, a Sapientia EMTE rektorhelyettese
Fotó: Borbély Fanni
A rektorhelyettes szerint ezért nem lehet egyszerűen a fiataloktól várni a digitális társadalom problémáinak megoldását. Ugyanakkor éppen ők lehetnek azok, akik új szempontokat, új megoldásokat és új egyensúlyt alakíthatnak ki.
A mesterséges intelligenciával kapcsolatban két szélsőséges álláspontot emelt ki:
az egyik szerint egyáltalán nem kellene használni,
a másik szerint viszont szinte mindenre használható.
Egyik véglet sem jelent valódi megoldást.
– hangsúlyozta –, hiszen a technológiai fejlődésből való teljes kimaradás lemaradást eredményezhet, a technológiára való túlzott ráhagyatkozás viszont az embert a körülötte lévő társadalmi és természeti környezettől távolíthatja el.
A fiatalok jövője az egész társadalom ügye
Fotó: Borbély Fanni
A megnyitó harmadik felszólalója Nistor Laura, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi Tanszékvezetője volt, aki szerint a kutatás egyik legnagyobb értéke, hogy konkrét adatokkal segít árnyalni a fiatalokról kialakított képet. Mint rámutatott, könnyű egyetlen benyomás alapján általánosítani.
Ha valaki délután egy játszótéren vagy az utcán lát fiatalokat, könnyen arra a következtetésre juthat, hogy „ilyenek a mai fiatalok”.
Ha viszont olyan diákokkal találkozik, akik számos tanulmányi versenyre járnak, akkor éppen az ellenkező képet alakíthatja ki magában.
A valóság valahol a kettő között van – ezt pedig szisztematikus kutatással lehet megmutatni.
Nistor Laura, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi Tanszékvezetője
Fotó: Borbély Fanni
A kutatás egyik, már a konferencia megnyitóján ismertetett eredménye szerinte különösen érdekes:
Ez azért is figyelemre méltó, mert az oktatók körében gyakran merül fel az a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e még kontrollálni a hallgatók és diákok MI-használatát.
A megnyitót követően Papp Z. Attila, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének kutatója tartotta meg Ifjúsági paradoxonok című plenáris előadását. Már az előadás címével is arra irányította a figyelmet, hogy a „fiatalok" korántsem alkotnak egységes csoportot.
Az elhangzottak szerint Európa-szerte érzékelhető a fiatalok egy részének társadalmi elégedetlensége
Fotó: Borbély Fanni
Szerinte már az is paradox helyzet, hogy
A fiatalok meghatározására ráadásul számos kategória létezik. Beszélhetünk például 15–25 vagy 15–29 éves korosztályról, miközben egy 16 éves és egy 29 éves ember élethelyzete között óriási különbség lehet.
Ugyanez igaz a generációs kategóriákra is. Az előadó aláhúzta: a generációhoz tartozás nem egyszerűen azt jelenti, hogy emberek ugyanabban az időszakban születtek. Fontosak azok a közös nemzedéki élmények is, amelyek hasonló gondolkodásmódot alakíthatnak ki.
Papp Z. Attila, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének kutatója
Fotó: Borbély Fanni
Papp Z. Attila egyik fontos gondolata a fiatalok átmeneti helyzetére vonatkozott.
Egyszerre szeretne függetlenedni az idősebb generációktól, miközben még sok szempontból függ is tőlük.
Ez az ambivalencia a fiatalság egyik alapvető sajátossága. Ebben az időszakban alakul az önálló értékrend, az identitás és az önmagunkról alkotott kép is.
A fiatalokról rengeteget beszélnek a felnőttek, holott sokkal fontosabb lenne azt megérteni, hogy ők maguk mit gondolnak saját helyzetükről
Fotó: Borbély Fanni
Ez pedig különösen nehéz egy olyan korban, amelyben a bizonytalanság, a gyors technológiai változás és a fogyasztói társadalom hatásai egyszerre vannak jelen.
Az oktatásról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy ma már nem lehet kizárólag abból kiindulni, milyen konkrét ismereteket tanul meg egy diák.
Ugyanez igaz a digitális eszközökre és a mesterséges intelligenciára is. Nem pusztán az a kérdés, hogy a fiatal mennyit használja ezeket, hanem az, hogy tudatosan használja-e őket. És ez nem feltétlenül kizárólag a fiatalok problémája.
A megkérdezett végzős középiskolások mintegy háromnegyede, az elhangzottak szerint körülbelül 76 százaléka szeretné, ha szabályoznák, mire és hogyan használható a mesterséges intelligencia
Fotó: Borbély Fanni
Az előadó szerint a digitális térben az idősebb generációk is könnyen befolyásolhatóvá válhatnak, ezért a médiatudatosság fejlesztése társadalmi szinten is fontos feladat.
A Maturndus Konferencia programja a megnyitó és a plenáris előadás után több szekcióban folytatódott. A kutatók olyan kérdéseket járnak körül, mint a továbbtanulás, a munkavállalás, a migráció, a társadalmi tőke, a szabadidő és a pályaorientáció. Külön szekció foglalkozik az online világgal és a digitális környezettel, valamint a klímaváltozás és a társadalmi reaktancia kérdéseivel is.
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