Kitiltják több övezetből az elektromos rolereseket
Fotó: Borbély Fanni
Idén már nem készül el az a szabályzó, amely kitiltaná a gyalogosoknak fenntartott közterekről az elektromos rollerekkel közlekedőket Csíkszeredában. Jövőre viszont már igen, így tavasztól már korlátozásokkal szembesülnek az e-rolleresek.
Nemcsak a városlakóknak, a városvezetésnek is feltűnt korábban Csíkszeredában, hogy az elektromos rollerekkel közlekedők hajlamosak nagyobb sebességgel hajtani az olyan köztereken, ahol gyalogosok sétálnak, kisgyermekek szaladgálnak, veszélyeztetve testi épségüket.
A Szabadság tér, a promenád, a Majláth Gusztáv Károly tér, amelyek összefüggő sétálóövezetet alkotnak,
Ugyanez történt sok alkalommal a központi parkban is, ahol ugyan van kerékpársáv külső szélen, a rolleresek viszont nem csak ott, hanem mindenütt feltűnnek.
A helyzet a városvezetésnek is szemet szúrt, de a városlakók közül is sokan elégedetlenkedtek, egyúttal javasolták, hogy ezekből az övezetekből tiltsák ki az elektromos rollerekkel közlekedőket, ahogy több városban ez már megtörtént.
Felelősséggel kell használni az elektromos rollereket, hogy ne veszélyeztessük saját magunk és mások életét – hangoztatják a szakemberek. Romániában van, ahol betiltották a bérelhető elektromos hajtányokat, miután halálos balesetek történtek.
Bors Béla alpolgármester még nyár elején nyilatkozott az ügyben, akkor azt mondta,
és egy szabályzót dolgoznak ki, amelyet várhatóan ősszel fogadhat el az önkormányzati képviselő-testület. Ennek értelmében több, gyalogosok által használt övezetből ki szeretnék tiltani ezeket a kétkerekűeket.
A szabályzó tervezete egyelőre nem került az önkormányzati képviselő-testület elé, és mint megtudtuk, csak később fog. Az alpolgármester kérdésünkre úgy nyilatkozott, a városvezetés és a városháza szakszemélyzete ezekben a hónapokban a határidős, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) által támogatott beruházások befejezésével volt elfoglalva, és
Mint hozzátette, ezt mindenképp véglegesítik és elfogadják a tél folyamán,
A tiltásokat táblák is jelzik majd, a szabályokat megszegők pedig szankciókra számíthatnak. Bors Béla szerint a szabályzó előkészítése során még lesz idő a már több városban létező hasonló célú korlátozások, illetve ezekkel kapcsolatos tapasztalatok tanulmányozására, és ezek felhasználására.
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