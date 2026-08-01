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Idén be kell üzemelni a gázhálózatot Csíkszentsimonban és Csíkszentimrén

Év végéig kell megnyitni a gázcsapot • Fotó: Kozán István

Év végéig kell megnyitni a gázcsapot

Fotó: Kozán István

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Nem lehet tovább várni, év végéig be kell üzemelni a Csíkszentsimonban és Csíkszentsimonban kiépített gázhálózatot – ez a finanszírozó elvárása. Az átvétel-átadás folyamata zajlik jelenleg, működési engedélyre is szükség van.

Kovács Attila

2026. augusztus 01., 13:512026. augusztus 01., 13:51

Noha a csővezeték-hálózat már 2023-ban kiépült, a gázhálózat beüzemelésére még mindig csak készülnek. A folyamat lassan halad, jelenleg a két helyi önkormányzat és a hálózatüzemeltetéssel megbízott NeoGas Grid képviselői

egyeztetnek a rendszer átadásáról

– tudtuk meg Kozma István csíkszentsimoni polgármestertől, a projekt felelősétől.

Az elöljáró szerint néhány dokumentumot kell még beszerezzen az üzemeltető az átadáshoz, miután ez megtörténik, akkor tudja kérni a cég az Energiaszabályozási Hatóságtól (ANRE) a működési engedélyt. Mivel a beruházáshoz az európai uniós támogatást biztosító Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) részéről átiratot kaptak a községek, hogy

a gázhálózatot év végéig be kell üzemelni, a folyamatot addig le kell zárni,

és működésbe kell helyezni a rendszert. Ez jelenleg nyomás alatt van, és nem jelentkeztek műszaki problémák.

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A polgármester elmondta, a lakosság részéről is van érdeklődés, hogy mikortól lehet majd használni a földgázt. Hozzátette, az önkormányzat a hozzá tartozó intézmények részére a tűzifa beszerzésére még tavasszal szerződést kötött, mivel ha be is üzemelik a gázhálózatot,

a fűtésrendszerek módosítása, gázkazánok beszerelése rövid idő alatt nem történhet meg,

így ez jövőre marad.

Mivel a fogyasztásmérőket a kivitelező már korábban leszállította, ezeket akkor lehet majd felszerelni, ha kezdődik a gázszolgáltatás. A beruházás során több mint 40 kilométernyi vezeték készült el Szentsimonban, Csatószegen, illetve Szentimrén,

összesen 1551 rácsatlakozással, a gázatadó állomás Szentsimonban épült meg.

A projekt értéke 30 millió lej volt, ebből az európai uniós finanszírozás 23 millió lej biztosított, amelynek áfáját az Európai Alapok Minisztériuma fizette. A közösen pályázó két községnek összesen 4 millió lejes önrészt kellett kifizetnie.

Noha Szentsimon tartalékolt is erre a célra, 1,5 millió lejes hitelt vettek fel az államkincstártól, Csíkszentimre szintén hitelhez folyamodott.

A NeoGas Grid a harmadik legnagyobb földgázelosztó Romániában (első a Distrigaz Sud Rețele (ENGIE Csoport), második a Delgaz Grid (E.ON Csoport). Az európai uniós szabályozásoknak megfelelően történt szétválás eredményeképpen a Premier Energy kizárólag a gáz szállításáért és értékesítéséért (mint szolgáltató) felel, míg a NeoGas Grid a teljes gázelosztó infrastruktúrát működteti (mint hálózatüzemeltető). Fontos megkülönböztetni a gázelosztókat (akik a fizikai csővezetéket és a mérőórákat kezelik a településeken) a gáztermelőktől (mint a Romgaz vagy az OMV Petrom) és a nagynyomású gázszállítótól (a Transgaz állami vállalat).

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Aláírták a szerződést, a földgázhálózat tervezése elkezdődött, jövőben pedig a kivitelezést is be kell fejezni Csíkszentsimomban és Csíkszentimrén. A beruházás a gazdasági szereplők számára is kiemelten fontos.

Csíkszék
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