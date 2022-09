Nemsokára épülhet a gázhálózat Csíkszentsimonban és Csíkszentimrén

Aláírták a szerződést, a földgázhálózat tervezése elkezdődött, jövőben pedig a kivitelezést is be kell fejezni Csíkszentsimomban és Csíkszentimrén. A beruházás nemcsak a lakosság számára biztosít majd több lehetőséget, a gazdasági szereplők számára is kiemelten fontos.