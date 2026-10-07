Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában

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Fotó: Olti Angyalka
Őrizetbe vettek egy 38 éves, csíkszeredai férfit, aki a gyanú szerint engedély nélkül behatolt egy helybéli otthonába. A lakás tulajdonosa érte tetten a férfit.
2026. október 07., 10:142026. október 07., 10:14
2026. október 07., 10:152026. október 07., 10:15
A rendőrségi közlemény szerint a 38 éves gyanúsított engedély nélkül jutott be egy csíkszeredai férfi lakásába még október 1-jére virradóan. A férfit a lakás tulajdonosa kapta betörésen, mint kiderült,
A gyanúsítottat október 6-án, kedden 24 órára őrizetbe vették.
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A rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtök este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.
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