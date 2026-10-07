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Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Őrizetbe vettek egy 38 éves, csíkszeredai férfit, aki a gyanú szerint engedély nélkül behatolt egy helybéli otthonába. A lakás tulajdonosa érte tetten a férfit.

Székelyhon

2026. október 07., 10:142026. október 07., 10:14

2026. október 07., 10:152026. október 07., 10:15

A rendőrségi közlemény szerint a 38 éves gyanúsított engedély nélkül jutott be egy csíkszeredai férfi lakásába még október 1-jére virradóan. A férfit a lakás tulajdonosa kapta betörésen, mint kiderült,

a lakásból nem tulajdonítottak el semmit.

A gyanúsítottat október 6-án, kedden 24 órára őrizetbe vették.

Az ügyben magánlaksértés gyanújával folytatják a nyomozást – tájékoztatott a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

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Csíkszék Csíkszereda Bűnügy Rendőrség
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