Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában

2026. október 04., vasárnap

Több éve készülnek, de nem lehet tudni, mikor épül a sportcsarnok

Noha idén is úgy tűnt, hogy elkezdődik a sportcsarnok építése Csíkcsicsóban, egyelőre még semmi sem utal arra, hogy ez megtörténne. Az előkészületek megtörténtek, de a pénz, amely a központi költségvetésből jönne, még hiányzik.