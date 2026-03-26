A feszültségingadozás a múlté lesz Csíkmadarason

Sok probléma volt az alacsony hálózati feszültség miatt, ezek most megoldódnak. Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Korszerűsítik Csíkmadarason az elektromos hálózatot, amely már régóta nem felel meg a szükségleteknek, a feszültségingadozás nagyon sok problémát okozott a fogyasztóknak. Új trafóállomások is lesznek a hálózaton.
Rendszeresen meghibásodó tévék, mosógépek, hűtőszekrények és más elektromos háztartási gépek – a túlságosan alacsony hálózati feszültség miatt
Főként a község nyugati, a vasútvonalon túli részén volt érezhetően elégtelen az áramszolgáltatás minősége, amely állandó gondokat okozott. Az áramszolgáltató hálózatüzemeltető részlege már több mint tíz éve prioritásként számolt a csíkmadarasi villanyhálózat fejlesztésével, ebből most lesz valóság.
Mint Péter Dávid polgármester kérdésünkre elmondta, az Electrica saját fejlesztéséről van szó, amely több mint 2,5 millió lej értékű. Emlékeztetett, a község vasúton felüli részén gyenge az áramerősség, ezért ott kell beavatkozni, és az elmúlt évek jó együttműködésének, a jó kommunikációnak az eredménye ez a beruházás. Az említett övezetben szinte teljesen kicserélik a fővezetéket és a bekötéseket a villanyórákig.
egyiket a vasúton alul, a másikat az egervári részen – tudtuk meg. Ugyanakkor két meglévő trafót felújítanak, így a községben megoldódnak a villanyárammal kapcsolatos problémák.
Az elöljáró kiemelte, a községben közel 250 ingatlan rendelkezik napelemekkel, de a villamosenergia-termelők, mivel a hálózat ezt nem tette lehetővé, nem tudták továbbítani az általuk előállított áramot a rendszerbe. A fejlesztéssel ez is lehetővé válik – vázolta.
„Természetesen tudjuk, hogy ez befolyásolja majd a község lakosságának mindennapjait, adott esetben kellemetlen lesz, de úgy gondolom, akkora probléma oldódik meg, amely kárpótolja a kellemetlenségeket” – fejtette ki Péter Dávid.
szóljon hozzá!