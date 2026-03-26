A feszültségingadozás a múlté lesz Csíkmadarason

Sok probléma volt az alacsony hálózati feszültség miatt, ezek most megoldódnak.

Korszerűsítik Csíkmadarason az elektromos hálózatot, amely már régóta nem felel meg a szükségleteknek, a feszültségingadozás nagyon sok problémát okozott a fogyasztóknak. Új trafóállomások is lesznek a hálózaton.

Kovács Attila 2026. március 26., 12:342026. március 26., 12:34

Rendszeresen meghibásodó tévék, mosógépek, hűtőszekrények és más elektromos háztartási gépek – a túlságosan alacsony hálózati feszültség miatt

Csíkmadaras egyes részein már húsz évvel ezelőtt is voltak problémák, amelyek azóta csak növekedtek.

Főként a község nyugati, a vasútvonalon túli részén volt érezhetően elégtelen az áramszolgáltatás minősége, amely állandó gondokat okozott. Az áramszolgáltató hálózatüzemeltető részlege már több mint tíz éve prioritásként számolt a csíkmadarasi villanyhálózat fejlesztésével, ebből most lesz valóság. Hirdetés Mint Péter Dávid polgármester kérdésünkre elmondta, az Electrica saját fejlesztéséről van szó, amely több mint 2,5 millió lej értékű. Emlékeztetett, a község vasúton felüli részén gyenge az áramerősség, ezért ott kell beavatkozni, és az elmúlt évek jó együttműködésének, a jó kommunikációnak az eredménye ez a beruházás. Az említett övezetben szinte teljesen kicserélik a fővezetéket és a bekötéseket a villanyórákig.

Több mint 70 új utcai villanyoszlopot állítanak fel a léghálózat számára, és 2 új transzformátor-állomást is telepítenek,

egyiket a vasúton alul, a másikat az egervári részen – tudtuk meg. Ugyanakkor két meglévő trafót felújítanak, így a községben megoldódnak a villanyárammal kapcsolatos problémák. Az elöljáró kiemelte, a községben közel 250 ingatlan rendelkezik napelemekkel, de a villamosenergia-termelők, mivel a hálózat ezt nem tette lehetővé, nem tudták továbbítani az általuk előállított áramot a rendszerbe. A fejlesztéssel ez is lehetővé válik – vázolta.

A kezdési utasítást már kiadták, a munkálat elkezdődött, ezt egy év alatt kell befejezni.