Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A feszültségingadozás a múlté lesz Csíkmadarason

Sok probléma volt az alacsony hálózati feszültség miatt, ezek most megoldódnak. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Sok probléma volt az alacsony hálózati feszültség miatt, ezek most megoldódnak. Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Korszerűsítik Csíkmadarason az elektromos hálózatot, amely már régóta nem felel meg a szükségleteknek, a feszültségingadozás nagyon sok problémát okozott a fogyasztóknak. Új trafóállomások is lesznek a hálózaton.

Kovács Attila

2026. március 26., 12:342026. március 26., 12:34

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rendszeresen meghibásodó tévék, mosógépek, hűtőszekrények és más elektromos háztartási gépek – a túlságosan alacsony hálózati feszültség miatt

Csíkmadaras egyes részein már húsz évvel ezelőtt is voltak problémák, amelyek azóta csak növekedtek.

Főként a község nyugati, a vasútvonalon túli részén volt érezhetően elégtelen az áramszolgáltatás minősége, amely állandó gondokat okozott. Az áramszolgáltató hálózatüzemeltető részlege már több mint tíz éve prioritásként számolt a csíkmadarasi villanyhálózat fejlesztésével, ebből most lesz valóság.

Hirdetés

Mint Péter Dávid polgármester kérdésünkre elmondta, az Electrica saját fejlesztéséről van szó, amely több mint 2,5 millió lej értékű. Emlékeztetett, a község vasúton felüli részén gyenge az áramerősség, ezért ott kell beavatkozni, és az elmúlt évek jó együttműködésének, a jó kommunikációnak az eredménye ez a beruházás. Az említett övezetben szinte teljesen kicserélik a fővezetéket és a bekötéseket a villanyórákig.

Több mint 70 új utcai villanyoszlopot állítanak fel a léghálózat számára, és 2 új transzformátor-állomást is telepítenek,

egyiket a vasúton alul, a másikat az egervári részen – tudtuk meg. Ugyanakkor két meglévő trafót felújítanak, így a községben megoldódnak a villanyárammal kapcsolatos problémák.

Az elöljáró kiemelte, a községben közel 250 ingatlan rendelkezik napelemekkel, de a villamosenergia-termelők, mivel a hálózat ezt nem tette lehetővé, nem tudták továbbítani az általuk előállított áramot a rendszerbe. A fejlesztéssel ez is lehetővé válik – vázolta.

A kezdési utasítást már kiadták, a munkálat elkezdődött, ezt egy év alatt kell befejezni.

„Természetesen tudjuk, hogy ez befolyásolja majd a község lakosságának mindennapjait, adott esetben kellemetlen lesz, de úgy gondolom, akkora probléma oldódik meg, amely kárpótolja a kellemetlenségeket” – fejtette ki Péter Dávid.

Csíkszék Csíkmadaras
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 25., szerda

Előkészületben a piricskei víz- és szennyvízhálózat építése

A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.

2026. március 25., szerda

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban

Kigyulladt egy lakóház terasza Csíkszentléleken kedden hajnalban, a tűzben egy idős férfi megsérült – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. március 24., kedd

2026. március 23., hétfő

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában

Adatfirssítés miatt cserélik a mozgássérülteknek kibocsátott parkolási igazolványokat Csíkszeredában.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát

Versenyt futnak az idővel Csíkszentsimonban, ahol a bölcsőde építését június végére be kellene fejezni. De mivel különböző okok hátráltatták a munka elkezdését, arra számítanak, hogy kapnak egy kis haladékot a finanszírozótól.

2026. március 23., hétfő

Hirdetés
2026. március 23., hétfő

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt

Marosvásárhelyre szállították vasárnap este SMURD-helikopterrel a csíkszeredai megyei kórházból a vasúti balesetben megsérült csecsemőt, a másik három sérültet továbbra is a megyei kórházban ápolják.

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve

Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 20., péntek

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit

Három éve nyílt meg Csíkszeredában az Angyalkert napközi, amely a magyar kormány támogatásával épült meg. A létesítménybe járó 170 gyermek számára nemcsak korszerű környezetet, hanem a keresztény értékek mentén történő nevelést is biztosítanak.

2026. március 20., péntek

Hirdetés
2026. március 20., péntek

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában

A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában

Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!