Marcel Ciolacu volt miniszterelnök szerint nem igaz, hogy a Bolojan-kormány reformjainak köszönhetően csökkent a költségvetési hiány.

Székelyhon 2026. január 22., 15:502026. január 22., 15:50

A Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori elnöke egy csütörtöki Facebook-bejegyzésben azt írta, a kormány hiába csökkentette a várandós nők és a nyugdíjasok juttatásait és vezette be a magánszektort tönkretevő adóemeléseket, mert ezek nem hozták meg a kívánt hatást – szemlézte az Agerpres.

És amikor erre rájöttél, elrendeltél egy számviteli trükközést, hogy aztán tudd eldicsekedni, milyen jól kezelted az ország pénzét. Ez az igazság, Ilie Bolojan! A reformjaid nem vezettek a deficit valós csökkenéséhez

– fogalmazott Ciolacu, aki szerint a 2025-ös költségvetés végrehajtási adatai bizonyítják az állítását. A volt kormányfő szerint Bolojan „trükkjének ”a lényege, hogy

a beruházásokra fordított összegek egy része a helyreállítási tervhez rendelt hitelkeretből átkerült a vissza nem térítendő támogatások tételéhez, így jövedelemként könyvelték el.

Decemberben a GDP 0,6 százalékát kitevő összeg került át így a költségvetés bevételi oldalára –állítja Ciolacu. Hirdetés A volt PSD-elnök szerint Ilie Bolojan „mindent előre kitervelt”, már szeptemberben elkezdte ezt a műveletet, és azóta hazudik az embereknek minden sajtótájékoztatón. „Ilie Bolojan, amit tettél, az undorító és kegyetlen: embereket áldoztál fel, hazudtál az intézményeknek,

manipuláltad a számokat és tönkretetted a gazdaságot, csak hogy fényezd a saját legendádat.