Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres
Marcel Ciolacu volt miniszterelnök szerint nem igaz, hogy a Bolojan-kormány reformjainak köszönhetően csökkent a költségvetési hiány.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori elnöke egy csütörtöki Facebook-bejegyzésben azt írta, a kormány hiába csökkentette a várandós nők és a nyugdíjasok juttatásait és vezette be a magánszektort tönkretevő adóemeléseket, mert ezek nem hozták meg a kívánt hatást – szemlézte az Agerpres.
– fogalmazott Ciolacu, aki szerint a 2025-ös költségvetés végrehajtási adatai bizonyítják az állítását. A volt kormányfő szerint Bolojan „trükkjének ”a lényege, hogy
Decemberben a GDP 0,6 százalékát kitevő összeg került át így a költségvetés bevételi oldalára –állítja Ciolacu.
A volt PSD-elnök szerint Ilie Bolojan „mindent előre kitervelt”, már szeptemberben elkezdte ezt a műveletet, és azóta hazudik az embereknek minden sajtótájékoztatón. „Ilie Bolojan, amit tettél, az undorító és kegyetlen: embereket áldoztál fel, hazudtál az intézményeknek,
És a látszat mögött nincs sem kompetencia, sem vízió – te csak a megszorítások embere vagy, aki kétségbeesetten próbálja leplezni a saját kudarcát” – írta bejegyzésében Marcel Ciolacu.
A földgázárak liberalizálása a korábbi ütemtervnek megfelelően áprilisban várható, ezen a téren nem történt változás – jelentette ki a kormányszóvivő.
Első olvasatban tárgyalta a kormány csütörtöki ülésén azt a törvénytervezetet, amely szerint a nem járulékalapú nyugdíjjal rendelkező személyek elesnek a nyugdíjuk 85 százalékától, ha azt állami fizetéssel halmozzák.
A Biológiai Tudományok Osztályához kapcsolódó új köztestületi tagjává avatta a Magyar Tudományos Akadémia a kézdivásárhelyi dr. Tóth Piroskát, a vizes élőhelyek specialistáját.
Tavaly több mint 5,2 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és megközelítőleg 387 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.
A Temes megyei ügyészég 24 órára őrizetbe vette minősített emberölésért és holttestgyalázásért a 15 éves csenei fiú meggyilkolásával gyanúsított két kiskorút, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.
A kormány dolgozik a 2026-os állami költségvetésen, amely reális alapokra fog támaszkodni – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Országszerte jóval enyhébb volt a csütörtökre virradó éjszaka az előzőekhez képest, a Csíki- és a Gyergyói-medencében azonban továbbra is a fagy az úr: csak itt mértek mínusz 15 fok alatti hőmérsékletet az országban.
Itt a vizsgaidőszak. Kávé, jegyzetek, éjszakázás – ismerős? Most megéri megállni egy pillanatra, mert a Székelyhon játékra hív, ahol nemcsak a tanulási szokásaidat oszthatod meg, hanem értékes nyereményeket is bezsebelhetsz.
Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.
Megtartotta szerdán első ülését a Victoria-palotában a jövedelemadó és az áfabevételek visszaosztási rendszerének kidolgozásával megbízott munkacsoport.
szóljon hozzá!