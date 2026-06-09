Azért tiltakoznak az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben, hogy ne csökkenjen a bérük

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Fotó: Barabás Ákos
Japán sztrájkba kezdtek kedden a Sanitas szakszervezet tagjai az új bértörvénytervezet elleni tiltakozásként.
„Elkezdődött a japán sztrájk. Az egészségügyi és szociális dolgozók bemennek dolgozni. Gondoznak, műtenek, életeket mentenek. És viselik a Sanitas karszalagot. (...) A munka nem áll le. De az üzenet egyértelmű: »Ne csökkentsétek a bérünket!« 120 ezren vagyunk, összefogtunk. (...) Június 9-től fehér szalagot viselünk tiltakozásként az új bértörvénytervezet ellen” – írták a szakszervezeti képviselők Facebook-bejegyzésükben.
A bérek referenciaértékének a növelését, „korrekt” bérszorzók használatát és az alapvető pótlékok megtartását követelik – ismerteti az Agerpres.
– tették hozzá a szakszervezeti képviselők.
A fokozódó elégedetlenségek miatt japánsztrájkot indít az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben a Sanitas szakszervezet kedden. Az érdekvédelem főként a véglegesítés előtt álló egységes bértörvény-tervezet módosítását szeretné elérni.
A Sanitas szakszervezet több ezer tagja tüntetett múlt héten a kormány székhelye előtt az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen.
A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet
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