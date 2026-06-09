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Azért tiltakoznak az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben, hogy ne csökkenjen a bérük

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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Japán sztrájkba kezdtek kedden a Sanitas szakszervezet tagjai az új bértörvénytervezet elleni tiltakozásként.

Székelyhon

2026. június 09., 11:232026. június 09., 11:23

„Elkezdődött a japán sztrájk. Az egészségügyi és szociális dolgozók bemennek dolgozni. Gondoznak, műtenek, életeket mentenek. És viselik a Sanitas karszalagot. (...) A munka nem áll le. De az üzenet egyértelmű: »Ne csökkentsétek a bérünket!« 120 ezren vagyunk, összefogtunk. (...) Június 9-től fehér szalagot viselünk tiltakozásként az új bértörvénytervezet ellen” – írták a szakszervezeti képviselők Facebook-bejegyzésükben.

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A bérek referenciaértékének a növelését, „korrekt” bérszorzók használatát és az alapvető pótlékok megtartását követelik – ismerteti az Agerpres.

Idézet
Nem kiváltságokat kérünk, hanem tiszteletet. Minden nap a betegek mellett vagyunk, legyetek ti is mellettünk”

– tették hozzá a szakszervezeti képviselők.

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A Sanitas szakszervezet több ezer tagja tüntetett múlt héten a kormány székhelye előtt az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen.

A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet

igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügy és a szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hátrányosnak tart.

Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását vagy akár csökkenését eredményezheti.

Az érdekvédelmi szervezet szerint a törvénytervezet közvitára bocsátott változata jelentősen eltér attól, amiről hónapokon át egyeztettek az egészségügyi minisztériummal. A szakszervezet ezért a jogszabályjavaslat visszavonását és a tárgyalások azonnali újrakezdését követeli.

Belföld Egészségügy
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