Azért tiltakoznak az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben, hogy ne csökkenjen a bérük

Japán sztrájkba kezdtek kedden a Sanitas szakszervezet tagjai az új bértörvénytervezet elleni tiltakozásként.

Székelyhon 2026. június 09., 11:232026. június 09., 11:23

„Elkezdődött a japán sztrájk. Az egészségügyi és szociális dolgozók bemennek dolgozni. Gondoznak, műtenek, életeket mentenek. És viselik a Sanitas karszalagot. (...) A munka nem áll le. De az üzenet egyértelmű: »Ne csökkentsétek a bérünket!« 120 ezren vagyunk, összefogtunk. (...) Június 9-től fehér szalagot viselünk tiltakozásként az új bértörvénytervezet ellen” – írták a szakszervezeti képviselők Facebook-bejegyzésükben. Hirdetés A bérek referenciaértékének a növelését, „korrekt” bérszorzók használatát és az alapvető pótlékok megtartását követelik – ismerteti az Agerpres.

Nem kiváltságokat kérünk, hanem tiszteletet. Minden nap a betegek mellett vagyunk, legyetek ti is mellettünk”

– tették hozzá a szakszervezeti képviselők. korábban írtuk Japánsztrájk kezdődik az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben A fokozódó elégedetlenségek miatt japánsztrájkot indít az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben a Sanitas szakszervezet kedden. Az érdekvédelem főként a véglegesítés előtt álló egységes bértörvény-tervezet módosítását szeretné elérni. A Sanitas szakszervezet több ezer tagja tüntetett múlt héten a kormány székhelye előtt az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet

igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügy és a szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hátrányosnak tart.