Az iskolai zaklatással szembesít a Figura

Az iskolai zaklatás jelenségét járja körül a Figura Stúdió Színház új tantermi előadása, a 7 nap. A produkció szombaton mutatkozik be a Salamon Ernő Gimnáziumban, a diákok számára pszichológusok segítik kibeszélni a látottakat.

Gergely Imre 2026. október 14., 08:152026. október 14., 08:15

Eve Ainsworth: 7 nap című ifjúsági regénye nyomán készül a Figura Stúdió Színház első bemutatója az új évadban. Az osztálytermi előadás, amelynek szombaton 19 órától lesz a premierje,

két tizenéves lány – egy zaklató és egy zaklatott – és egy fiú szemszögéből mutatja be az iskolai bántalmazás összetett jelenségét, hét egymást követő nap történetén keresztül.

A készítők célja, hogy a diákok és a felnőttek egyaránt árnyaltabban lássák az áldozatok és az elkövetők helyzetét, motivációit, valamint a környezet felelősségét. Hirdetés Mindkét lány helyzetét és hátterét megismerjük az előadás során, így nem feketén-fehéren bántót és áldozatot látunk, hanem

közelebb kerülünk mindkét nézőponthoz, jobban megértjük őket és tetteiket.

Számos más téma is felbukkan a darabban, mint például a családon belüli erőszak, az egészséges vagy éppen sérült önkép és önbizalom, vagy a kamaszkori szerelem. A bemutatót felvezető sajtótájékoztatón Kolozsi Borsos Gábor, a Figura igazgatója, Orbók Áron rendező, valamint a szereplők, Pascu Tamara, Szilágyi Míra és Mosu Norbert László beszéltek az előadásról. Elhangzott, az osztálytermi forma különleges kihívást jelent a színészek számára is, hiszen

az előadók néhány centiméterre vannak a diákközönségtől, és ez rendkívüli színészi koncentrációt és hitelességet igényel.

A dramaturgiai munkában Székely Anna, a marosvásárhelyi színművészeti egyetem hallgatója vett részt, az ügyelő Dombi Gabriella.

Fotó: Gergely Imre

Orbók Áron rámutatott: iskolai zaklatás régebben is létezett, de miután a diák órák után hazament, ez nem folytatódhatott. Most viszont azért van nagyobb súlya, mert

a közösségi média korszakában a bántalmazás 24 órán át tarthat.

A zaklatók nem is mindig vannak annak a tudatában, hogy viselkedésükkel másokat bántanak. A megelőzésben ezért lehet fontos szerepe van a jelek felismerésének, amit ez az előadás lehetővé tesz. Az előadásokat minden alkalommal feldolgozó beszélgetés követi, amelyet Molnár Hunor és Kassay Sára pszichológusok vezetnek. Ezek célja, hogy

a diákok biztonságos környezetben beszélhessenek a felmerülő érzésekről, és szükség esetén segítséget is merjenek kérni.

Fotó: Gergely Imre