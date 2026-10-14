Az iskolai zaklatással szembesít a Figura

Fotó: Figura Stúdió Színház
Az iskolai zaklatás jelenségét járja körül a Figura Stúdió Színház új tantermi előadása, a 7 nap. A produkció szombaton mutatkozik be a Salamon Ernő Gimnáziumban, a diákok számára pszichológusok segítik kibeszélni a látottakat.
Eve Ainsworth: 7 nap című ifjúsági regénye nyomán készül a Figura Stúdió Színház első bemutatója az új évadban. Az osztálytermi előadás, amelynek szombaton 19 órától lesz a premierje,
A készítők célja, hogy a diákok és a felnőttek egyaránt árnyaltabban lássák az áldozatok és az elkövetők helyzetét, motivációit, valamint a környezet felelősségét.
Mindkét lány helyzetét és hátterét megismerjük az előadás során, így nem feketén-fehéren bántót és áldozatot látunk, hanem
Számos más téma is felbukkan a darabban, mint például a családon belüli erőszak, az egészséges vagy éppen sérült önkép és önbizalom, vagy a kamaszkori szerelem.
A bemutatót felvezető sajtótájékoztatón Kolozsi Borsos Gábor, a Figura igazgatója, Orbók Áron rendező, valamint a szereplők, Pascu Tamara, Szilágyi Míra és Mosu Norbert László beszéltek az előadásról. Elhangzott, az osztálytermi forma különleges kihívást jelent a színészek számára is, hiszen
A dramaturgiai munkában Székely Anna, a marosvásárhelyi színművészeti egyetem hallgatója vett részt, az ügyelő Dombi Gabriella.
Fotó: Gergely Imre
Orbók Áron rámutatott: iskolai zaklatás régebben is létezett, de miután a diák órák után hazament, ez nem folytatódhatott. Most viszont azért van nagyobb súlya, mert
A zaklatók nem is mindig vannak annak a tudatában, hogy viselkedésükkel másokat bántanak. A megelőzésben ezért lehet fontos szerepe van a jelek felismerésének, amit ez az előadás lehetővé tesz.
Az előadásokat minden alkalommal feldolgozó beszélgetés követi, amelyet Molnár Hunor és Kassay Sára pszichológusok vezetnek. Ezek célja, hogy
Fotó: Gergely Imre
A Figura új ifjúsági bérlete az Első pad nevet kapta. A rendszer hat ajánlott előadásból négy kiválasztását teszi lehetővé osztályonként. Ezek közül három tantermi produkcióként az iskolákba érkezik, egyet pedig az Öntöde stúdiótermében tekinthetnek meg a diákok.
A kínálatban a 7 nap mellett az Ember tragédiája tantermi változata, a Mozaik, valamint a kézdivásárhelyi Udvartér Színház Móricz Zsigmond nyomában című produkciója szerepel. Az Öntödében a Drognapló vagy az Améli sóhaja tekinthető meg.
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