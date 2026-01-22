Az enyhülő időjárás miatt veszélyesek a befagyott tavak és folyók

Az elkövetkező napokban enyhe felmelegedés várható, így vékonyodhatnak a tavakon, folyókon a jégrétegek. A hatóságok figyelmeztetnek: ne menjünk rá a jégre.

Az országos vészhelyzeti felügyelőség közösségi oldalán hívja fel a lakosság figyelmét, hogy az elkövetkező napokban enyhe felmelegedés várható, a nappali plusz fokok következtében vékonyodhatnak a tavakat és folyókat borító jégrétegek – ez pedig veszélyes lehet.

Hirdetés

„Noha biztonságosnak tűnhet a befagyott folyó vagy tó, rendkívül veszélyes rámenni, rajta sétálni, korcsolyázni. Egy rossz lépés és beszakadhat a jég. Kérjük, hogy ne engedjék a gyermekeket a jégre és önök is kerüljék el a befagyott vízfelületeket” – olvasható a bejegyzésben.

Marosvásárhelyen, napok óta sétálnak, korcsolyáznak a Maroson, sőt motorkerékpárokkal, biciklikkel is ráhajtanak a jégre.