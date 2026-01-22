Az enyhülő időjárás miatt veszélyesek a befagyott tavak és folyók

Természetes korcsolyapálya Marosvásárhelyen a befagyott Maroson
Fotó: Haáz Vince
Az elkövetkező napokban enyhe felmelegedés várható, így vékonyodhatnak a tavakon, folyókon a jégrétegek. A hatóságok figyelmeztetnek: ne menjünk rá a jégre.
2026. január 22., 18:422026. január 22., 18:42
Az országos vészhelyzeti felügyelőség közösségi oldalán hívja fel a lakosság figyelmét, hogy az elkövetkező napokban enyhe felmelegedés várható, a nappali plusz fokok következtében vékonyodhatnak a tavakat és folyókat borító jégrétegek – ez pedig veszélyes lehet.
„Noha biztonságosnak tűnhet a befagyott folyó vagy tó, rendkívül veszélyes rámenni, rajta sétálni, korcsolyázni. Egy rossz lépés és beszakadhat a jég. Kérjük, hogy ne engedjék a gyermekeket a jégre és önök is kerüljék el a befagyott vízfelületeket” – olvasható a bejegyzésben.
Marosvásárhelyen, napok óta sétálnak, korcsolyáznak a Maroson, sőt motorkerékpárokkal, biciklikkel is ráhajtanak a jégre.
Egy nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként szombaton egy craiovai park jeges tavába, hogy megmentsen egy ötéves kislányt. Aztán további öten – köztük a lánya apja – siettek a gyermek segítségére, de csak a vendégmunkásnak sikerült elérnie a kislányig.
