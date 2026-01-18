Rovatok
Nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként a jeges tóba megmenteni egy kislányt – videóval

• Fotó: Dolj megyei tűzoltóság

Fotó: Dolj megyei tűzoltóság

Egy nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként szombaton egy craiovai park jeges tavába, hogy megmentsen egy ötéves kislányt. Aztán további öten – köztük a lánya apja – siettek a gyermek segítségére, de csak a vendégmunkásnak sikerült elérnie a kislányig és a felszínen tartania addig, amíg kiérkeznek a mentőegységek.

Székelyhon

2026. január 18., 11:022026. január 18., 11:02

2026. január 18., 11:082026. január 18., 11:08

Az ötéves kislány a szüleivel együtt volt szombaton a craiovai parkban, amikor egy óvatlan pillanatban a befagyott tó felé futott a szánkóval – számol be az esetről a Digi24. A jég viszont beszakadt, a kislány pedig a tóba zuhant mintegy tíz méterre a parttól.

A hírportálnak szemtanúk arról számoltak be, hogy egy nepáli vendégmunkás, egy helyi étterem alkalmazottja ugrott be elsőként a vízbe a gyermek után, majd a kislány apja és további négy férfi is a segítségére sietett.

Többen is a jég közé szorultak, a vendégmunkásnak viszont sikerült elérnie a kislányig és a felszínen tartania.

Közben kiérkeztek a mentőegységek, többek között egy felfújható csónakkal, mindenkit kimentettek, a helyszínen ellátták őket, majd további kivizsgálásra kórházba vitték mindannyiukat – számolt be a mentésről a Dolj megyei tűzoltóság.

Belföld Tűzoltóság
