Az ellene hozott kedvezőtlen ítélet ellenére is Dominic Fritz marad az USR elnöke

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) országos vezetősége pénteken egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Dominic Fritz marad a párt elnöke.

Székelyhon 2026. június 19., 20:392026. június 19., 20:39 2026. június 19., 20:412026. június 19., 20:41

Az USR közleménye szerint a testület azután ült össze, hogy a legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen megerősítette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) jelentését.

Az ANI korábban érdekellentétet állapított a temesvári polgármesternél.

Dominic Fritz az USR októberi kongresszusán is kérni fogja tisztségének megerősítését – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A párt szóvivője, Cristian Seidler „mélységesen igazságtalannak” és „aránytalannak” nevezte a legfelsőbb bíróság döntését. Seidler szerint ebben az ügyben a pártelnököt nem vádolták személyes haszonszerzéssel, károkozással vagy korrupciós bűncselekménnyel. Emlékeztetett, hogy

Dominic Fritz az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordul az igaza érvényesítéséért.

Hozzátette, hogy az ügyet a köztisztség gyakorlására vonatkozó európai normák szempontjából is vizsgálni kell. Az USR szóvivője elutasította azokat az állításokat, amelyek szerint az ítélet nyomán Temes megye prefektusának meg kellene állapítania Fritz temesvári polgármesteri mandátumának megszűnését. Seidler szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) félrevezeti a közvéleményt a bírósági döntés következményeiről. Hangsúlyozta:

Temes megye prefektusának kötelessége a törvény alkalmazása, függetlenül attól, ki tölti be ezt a tisztséget.