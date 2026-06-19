Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az ellene hozott kedvezőtlen ítélet ellenére is Dominic Fritz marad az USR elnöke

• Fotó: Facebook/Dominic Fritz

Fotó: Facebook/Dominic Fritz

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) országos vezetősége pénteken egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Dominic Fritz marad a párt elnöke.

Székelyhon

2026. június 19., 20:392026. június 19., 20:39

2026. június 19., 20:412026. június 19., 20:41

Az USR közleménye szerint a testület azután ült össze, hogy a legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen megerősítette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) jelentését.

Az ANI korábban érdekellentétet állapított a temesvári polgármesternél.

Dominic Fritz az USR októberi kongresszusán is kérni fogja tisztségének megerősítését – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A párt szóvivője, Cristian Seidler „mélységesen igazságtalannak” és „aránytalannak” nevezte a legfelsőbb bíróság döntését.

Seidler szerint ebben az ügyben a pártelnököt nem vádolták személyes haszonszerzéssel, károkozással vagy korrupciós bűncselekménnyel. Emlékeztetett, hogy

Dominic Fritz az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordul az igaza érvényesítéséért.

Hozzátette, hogy az ügyet a köztisztség gyakorlására vonatkozó európai normák szempontjából is vizsgálni kell.

Az USR szóvivője elutasította azokat az állításokat, amelyek szerint az ítélet nyomán Temes megye prefektusának meg kellene állapítania Fritz temesvári polgármesteri mandátumának megszűnését.

Seidler szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) félrevezeti a közvéleményt a bírósági döntés következményeiről. Hangsúlyozta:

Temes megye prefektusának kötelessége a törvény alkalmazása, függetlenül attól, ki tölti be ezt a tisztséget.

A szóvivő példaként említette, hogy 2023-ban az akkori Temes megyei prefektus, Mihai Ritivoiu, a PSD jelenlegi temesvári elnöke egy hasonló érdekellentéttel kapcsolatos ügyben szankciót rendelt el a temesrékasi polgármesterrel szemben, hat hónapra tíz százalékkal csökkentette a fizetését.

Az USR közleménye szerint a párt nem hátrál meg az állam reformjáért és a demokratikus elvek védelméért folytatott küzdelemben.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elpusztított egy lovat és jött a tehénért is a behemót medve, amikor kilőtték
Szigorúan őrzött orosz büntetőtelepen kell letöltenie 15 éves börtönbüntetését a román állampolgárnak
Svájc negyedóra alatt kiütötte Boszniát, Sepsi-mez is feltűnt a lelátón
Tanasă most éppen nem a magyaroknak ment neki
Ijesztő jelenetek árnyékolták be Kanada kiütéses sikerét, Mexikó már továbbjutott
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Elpusztított egy lovat és jött a tehénért is a behemót medve, amikor kilőtték
Székelyhon

Elpusztított egy lovat és jött a tehénért is a behemót medve, amikor kilőtték
Szigorúan őrzött orosz büntetőtelepen kell letöltenie 15 éves börtönbüntetését a román állampolgárnak
Székelyhon

Szigorúan őrzött orosz büntetőtelepen kell letöltenie 15 éves börtönbüntetését a román állampolgárnak
Svájc negyedóra alatt kiütötte Boszniát, Sepsi-mez is feltűnt a lelátón
Székely Sport

Svájc negyedóra alatt kiütötte Boszniát, Sepsi-mez is feltűnt a lelátón
Tanasă most éppen nem a magyaroknak ment neki
Krónika

Tanasă most éppen nem a magyaroknak ment neki
Ijesztő jelenetek árnyékolták be Kanada kiütéses sikerét, Mexikó már továbbjutott
Székely Sport

Ijesztő jelenetek árnyékolták be Kanada kiütéses sikerét, Mexikó már továbbjutott
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 19., péntek

Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát

Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy egyes európai vezetőkkel is tárgyalt a romániai politikai válságról, és ismertette velük az általa legvalószínűbbnek tartott forgatókönyveket.

Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát
Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát
2026. június 19., péntek

Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát
Hirdetés
2026. június 19., péntek

Magyar Péter: az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az AB elnökének is távoznia kell

Az Alkotmánybíróság (Ab) tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és az Ab elnökének is távoznia kell – közölte Magyar Péter kormányfő a Facebook-oldalán.

Magyar Péter: az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az AB elnökének is távoznia kell
Magyar Péter: az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az AB elnökének is távoznia kell
2026. június 19., péntek

Magyar Péter: az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az AB elnökének is távoznia kell
2026. június 19., péntek

A romániai drónincidensek az EU-csúcs zárónyilatkozatába is bekerültek

A drónincidensekről szóló egyeztetés a jövő héten a lengyelországi Gdañskban folytatódik, ahol Románia részt vesz az úgynevezett Helsinki-formátum ülésén – jelentette ki az EU-csúcs után pénteken Nicușor Dan.

A romániai drónincidensek az EU-csúcs zárónyilatkozatába is bekerültek
A romániai drónincidensek az EU-csúcs zárónyilatkozatába is bekerültek
2026. június 19., péntek

A romániai drónincidensek az EU-csúcs zárónyilatkozatába is bekerültek
2026. június 19., péntek

Hosszabb ideig lesz nyitva a Szécsenyi Sportpark a nyári vakációban

A nyári vakációban hosszított nyitva tartással 10 és 21 óra között tart nyitva a Szécsenyi Sportpark hétfőtől kezdve – adták hírül a sportpark Facebook oldalán.

Hosszabb ideig lesz nyitva a Szécsenyi Sportpark a nyári vakációban
Hosszabb ideig lesz nyitva a Szécsenyi Sportpark a nyári vakációban
2026. június 19., péntek

Hosszabb ideig lesz nyitva a Szécsenyi Sportpark a nyári vakációban
Hirdetés
2026. június 19., péntek

Beteglátogatási szabályokra emlékeztet a csíkszeredai kórház

Összegyűjtötte a beteglátogatás legfontosabb szabályait a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. A pénteken közzétett tájékoztatóban arra kérik a hozzátartozókat, hogy legyenek tekintettel a többi betegre és a személyzet munkájára is.

Beteglátogatási szabályokra emlékeztet a csíkszeredai kórház
Beteglátogatási szabályokra emlékeztet a csíkszeredai kórház
2026. június 19., péntek

Beteglátogatási szabályokra emlékeztet a csíkszeredai kórház
2026. június 19., péntek

Nicușor Dan: Adrian Veștea kijelölésekor az ország Nyugat-barát irányvonalának megőrzését tartottam szem előtt

Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy Adrian Veștea miniszterelnökké jelölését tartotta a legnagyobb eséllyel megszavazható megoldásnak, miután a pártok egyike sem tudott parlamenti többséget javasolni.

Nicușor Dan: Adrian Veștea kijelölésekor az ország Nyugat-barát irányvonalának megőrzését tartottam szem előtt
Nicușor Dan: Adrian Veștea kijelölésekor az ország Nyugat-barát irányvonalának megőrzését tartottam szem előtt
2026. június 19., péntek

Nicușor Dan: Adrian Veștea kijelölésekor az ország Nyugat-barát irányvonalának megőrzését tartottam szem előtt
2026. június 19., péntek

Nicușor Dan: Románia célja, hogy az EU következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen

Románia célja, hogy az Európai Unió következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen, mert így az ország nettó uniós forrásbevétele is nagyobb lehet – jelentette ki pénteken Nicușor Dan a nyári EU-csúcs végén.

Nicușor Dan: Románia célja, hogy az EU következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen
Nicușor Dan: Románia célja, hogy az EU következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen
2026. június 19., péntek

Nicușor Dan: Románia célja, hogy az EU következő többéves költségvetése minél nagyobb legyen
Hirdetés
2026. június 19., péntek

Mivel az USR elnökét nem összeférhetetlenséggel vádolják, nem veszíti el polgármesteri mandátumát

Dominic Fritzet nem összeférhetetlenséggel vagy bűncselekmény elkövetésével vádolják, hanem érdekellentéttel, és ez a szabálysértés nem vonja maga után a polgármesteri mandátum elvesztését – jelentette ki Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.

Mivel az USR elnökét nem összeférhetetlenséggel vádolják, nem veszíti el polgármesteri mandátumát
Mivel az USR elnökét nem összeférhetetlenséggel vádolják, nem veszíti el polgármesteri mandátumát
2026. június 19., péntek

Mivel az USR elnökét nem összeférhetetlenséggel vádolják, nem veszíti el polgármesteri mandátumát
2026. június 19., péntek

Augusztusban lehet ítélethirdetés Borbolyék fellebbezése kapcsán

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla két hónap múlva hirdethet ítéletet azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és 12 másik személy elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

Augusztusban lehet ítélethirdetés Borbolyék fellebbezése kapcsán
Augusztusban lehet ítélethirdetés Borbolyék fellebbezése kapcsán
2026. június 19., péntek

Augusztusban lehet ítélethirdetés Borbolyék fellebbezése kapcsán
2026. június 19., péntek

Kezdődik a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgája hétfőn

Hétfőn kezdődik az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148 ezer nyolcadik osztályt végzett tanuló iratkozott fel.

Kezdődik a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgája hétfőn
Kezdődik a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgája hétfőn
2026. június 19., péntek

Kezdődik a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgája hétfőn
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!