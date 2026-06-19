Az ellene hozott kedvezőtlen ítélet ellenére is Dominic Fritz marad az USR elnöke

Fotó: Facebook/Dominic Fritz
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) országos vezetősége pénteken egyhangú szavazással úgy döntött, hogy Dominic Fritz marad a párt elnöke.
2026. június 19., 20:392026. június 19., 20:39
2026. június 19., 20:412026. június 19., 20:41
Az USR közleménye szerint a testület azután ült össze, hogy a legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen megerősítette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) jelentését.
Dominic Fritz az USR októberi kongresszusán is kérni fogja tisztségének megerősítését – ismerteti az Agerpres.
A párt szóvivője, Cristian Seidler „mélységesen igazságtalannak” és „aránytalannak” nevezte a legfelsőbb bíróság döntését.
Seidler szerint ebben az ügyben a pártelnököt nem vádolták személyes haszonszerzéssel, károkozással vagy korrupciós bűncselekménnyel. Emlékeztetett, hogy
Hozzátette, hogy az ügyet a köztisztség gyakorlására vonatkozó európai normák szempontjából is vizsgálni kell.
Az USR szóvivője elutasította azokat az állításokat, amelyek szerint az ítélet nyomán Temes megye prefektusának meg kellene állapítania Fritz temesvári polgármesteri mandátumának megszűnését.
Seidler szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) félrevezeti a közvéleményt a bírósági döntés következményeiről. Hangsúlyozta:
A szóvivő példaként említette, hogy 2023-ban az akkori Temes megyei prefektus, Mihai Ritivoiu, a PSD jelenlegi temesvári elnöke egy hasonló érdekellentéttel kapcsolatos ügyben szankciót rendelt el a temesrékasi polgármesterrel szemben, hat hónapra tíz százalékkal csökkentette a fizetését.
Az USR közleménye szerint a párt nem hátrál meg az állam reformjáért és a demokratikus elvek védelméért folytatott küzdelemben.
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