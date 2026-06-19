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Országos első Kovászna megye a céges szponzorációk arányát tekintve

Visszapillantó: a 2024-es év viszonylatában a romániai cégek másfél milliárd lejjel támogaták a civilszférát

Visszapillantó: a 2024-es év viszonylatában a romániai cégek másfél milliárd lejjel támogaták a civilszférát

Fotó: Orbán Orsolya

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A civilszervezetek támogatása tekintetében, arányaiban nézve a Kovászna megyei vállalkozók az első helyen állnak országos viszonylatban. Az már kevésbé örvendetes, hogy közülük is csak tízből egy él ezzel a kézenfekvő lehetőséggel.

Kocsis Károly

2026. június 19., 21:022026. június 19., 21:02

A romániai vállalkozóknak idén június 26-ig van lehetőségük az előző évi, még fel nem használt szponzorációs keretükből egyesületek, alapítványok, egyházak tevékenységét támogatni. A korábbi, vagyis a 2024-es esztendő viszonylatában, arányaiban nézve, országos viszonylatban Kovászna megye áll az élen, ahol minden tízből egy cégvezető adott pénzt civilszervezetnek, az azt megelőző években 7,73–7,78 százalékuk.

A mostani 10,8 százalékos arány 549 támogatói szerződést jelent összesen 4,55 millió lej értékben.

Ez – az ország szinte legkisebb megyéjéről lévén szó – számszerűleg nem sok ugyan, de még mindig több, mint a nagyobb lakossággal bíró Mehedinți (1,39 millió lej), Călărași (2,26), Krassó-Szörény (2,97), Brăila (3,75), Vaslui (4,01), Vrancea (4,18), Szilágy (4,23), Giurgiu (4,25) és a közel akkora Tulcea (4,31) esetében, és majdnem annyi, mint Hargita megyében.

Infografika: Csáki Ferencz Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

Hogy áll a másik két székelyföldi megye?

A „szomszédban”, azaz Hargita megyében 4,91 millió lejre rúgott a támogatások összértéke, mivel a vállalkozásoknak csak 8,27 százaléka tartotta fontosnak erre figyelmet fordítani; összesen 760 szponzorszerződést kötöttek. A harmadik székelyföldi, azaz Maros megyében még a hargitainál is kisebb, de az országos átlagnál még mindig magasabb arányban (8,07%) adakoztak, és az 1487 támogatói szerződés 15,3 millió lejt takart.

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A legbőkezűbbeknek egyébként a nagy adózóknak minősített és külön adóigazgatási főigazgatóság hatáskörébe tartozó jogi személyek (nagy forgalmú, jelentős adót befizető cégek, bankok, biztosítók, multinacionális vállalatok stb.) bizonyultak:

81,64 százalékuk 724,68 millió lejnyi támogatást nyújtott 2650 szerződés révén,

miközben az országos átlag 7,08 százalékot tett ki (51 551 szerződés, 1,49 milliárd lej). Utánuk következik Bukarest 251,5 millió lejjel (7,45%), a megyék közül pedig Ilfov 49,6 millió (7,15%), Kolozs 44 millió (7,14%) és Konstanca 29,6 millió lejjel (6,23%). Brassó valamivel hátrébb szorult a toplistán a maga 21,1 millió lejével (6,29%).

Infografika: Csáki Ferencz Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

Miként támogathatunk egy civilszervezetet?

Az érvényes adóügyi törvények értelmében a profitadót fizető vállalkozások (a mikrovállalkozások nem) a 177-es nyomtatvány benyújtásával kérhetik az adóhatóságtól (ANAF), hogy az előző évre vonatkozó társasági adójukból levonható szponzorációs keretüket, illetve az abból fel nem használt összeget vagy annak egy részét közvetlenül egy, az ANAF nyilvántartásában szereplő civilszervezetnek utalja át.

Tehát a vállalkozó úgymond nem a saját zsebéből, nyereségéből nyújt támogatást, hanem

az államnak befizetendő adó egy részét fordítja erre a célra.

A szponzorációs keret a befizetendő adó 20 százaléka vagy a forgalom 0,75 százaléka – a kettő közül a kisebb összeg. Vagyis ha egy cég 5 millió lejes forgalom mellett 1 millió lejes nyereséget valósít meg, akkor 32 000 lejt irányíthat át egyesületnek, alapítványnak, egyházi intézménynek, mivelhogy a forgalom 0,75 százaléka ennél magasabb összeget, 37 500 lejt eredményezne.

Infografika: Csáki Ferencz Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

A 177-es nyomtatvány mellé az illető civilszervezettel kötött szerződés másolatát is csatolni kell, amelynek tartalmaznia kell

  • a felek azonosító adatait,

  • a támogatás összegét,

  • a kedvezményezett IBAN-számát,

  • a szerződéskötés időpontját és számát,

  • és a támogatás célját.

Erre idén még június 26-ig van lehetőség.

A magánszemélyek május 25-ig nyújthatták be a 230-as nyomtatványt, amely révén a 2025-ben szerzett jövedelmeik utáni adójuk 3,5 százalékát ajánlhatták fel a civil szféra számára. Tavaly Kovászna megye itt is az első helyen szerepelt, miután az arra jogosultak 30,51 százaléka élt a lehetőséggel, a 26 570 személy összesen 3,89 millió lejt juttatott egyesületeknek.

Az országos átlag 21,53 százalékot tett ki, ami 2 453 498 támogató személyt, illetve 442 millió lejt jelentett. A Hargita megyeiek is az országos átlagnál jóval magasabb, 28,58 százalékos arányban vették ki a részüket az adakozásból (39 729 személy, 5,56 millió lej), a Maros megyeiek nem kevésbé: 27,73%, 71 645 magánszemély, 11,68 millió lej. Az adatokat Gyenge Ervin, az Erdélyi Innovációs Műhely korábbi elnöke kérte ki az ANAF-tól és bocsátotta rendelkezésünkre.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Gazdaság
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