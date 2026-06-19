A romániai drónincidensek az EU-csúcs zárónyilatkozatába is bekerültek

A drónincidensekről szóló egyeztetés a jövő héten a lengyelországi Gdañskban folytatódik, ahol Románia részt vesz az úgynevezett Helsinki-formátum ülésén – jelentette ki az EU-csúcs után pénteken Nicușor Dan.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Büsszeli sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy a drónincidensek bekerültek az Európai Tanács zárónyilatkozatába is, és

az EU-csús alkalmat adott arra, hogy Románia ismét jelezze: átmeneti jelleggel továbbra is szövetségesi támogatásra van szüksége.

Hirdetés

Nicușor Dan emlékeztetett arra, hogy Romániát jelenleg hat állam – az Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Szlovákia – segíti a Duna menti térség drónokkal szembeni védelmében. Brüsszelben erről kétoldalú megbeszéléseket is folytatott, az egyeztetés pedig a jövő héten a lengyelországi Gdañskban folytatódik az úgynevezett Helsinki-formátumban.

Az Európai Tanács pénteken lezárult ülésének zárónyilatkozatában az uniós tagállamok vezetői

határozottan elítélték az ukrajnai civilek ellen irányuló nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadásokat,

valamint Oroszország EU-tagállamokkal szembeni egyre agresszívebb, meggondolatlanabb és felelőtlenebb magatartását.

A dokumentum az információs manipulációs műveleteket és a külföldi beavatkozásokat is említi.

A zárónyilatkozat szerint a napokban történt galaci drónincidens és a más tagállamokban történt hasonló esetek Oroszország Ukrajna elleni háborújának közvetlen következményei, és veszélyeztetik az uniós polgárok biztonságát, valamint a térség stabilitását.

Az Európai Tanács határozottan elítélte a tagállamok légterének és felségvizeinek ismételt megsértését, és hangsúlyozta: