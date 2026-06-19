A romániai drónincidensek az EU-csúcs zárónyilatkozatába is bekerültek

Galacon egy tömbházba csapódott be május végén egy orosz drón
Fotó: Galac megyei tűzoltóság
A drónincidensekről szóló egyeztetés a jövő héten a lengyelországi Gdañskban folytatódik, ahol Románia részt vesz az úgynevezett Helsinki-formátum ülésén – jelentette ki az EU-csúcs után pénteken Nicușor Dan.
Büsszeli sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy a drónincidensek bekerültek az Európai Tanács zárónyilatkozatába is, és
Nicușor Dan emlékeztetett arra, hogy Romániát jelenleg hat állam – az Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Szlovákia – segíti a Duna menti térség drónokkal szembeni védelmében. Brüsszelben erről kétoldalú megbeszéléseket is folytatott, az egyeztetés pedig a jövő héten a lengyelországi Gdañskban folytatódik az úgynevezett Helsinki-formátumban.
Az Európai Tanács pénteken lezárult ülésének zárónyilatkozatában az uniós tagállamok vezetői
határozottan elítélték az ukrajnai civilek ellen irányuló nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadásokat,
valamint Oroszország EU-tagállamokkal szembeni egyre agresszívebb, meggondolatlanabb és felelőtlenebb magatartását.
A dokumentum az információs manipulációs műveleteket és a külföldi beavatkozásokat is említi.
A zárónyilatkozat szerint a napokban történt galaci drónincidens és a más tagállamokban történt hasonló esetek Oroszország Ukrajna elleni háborújának közvetlen következményei, és veszélyeztetik az uniós polgárok biztonságát, valamint a térség stabilitását.
Az Európai Tanács határozottan elítélte a tagállamok légterének és felségvizeinek ismételt megsértését, és hangsúlyozta:
A testület megerősítette elkötelezettségét valamennyi tagállam biztonsága mellett.
A zárónyilatkozat külön is határozottan elítéli a 2026. május 29-i súlyos incidenst, amikor egy robbanótöltettel felszerelt orosz drón egy romániai tömbházra zuhant, és elismeri az EU keleti szárnyát érő közvetlen fenyegetéseket. Az Európai Unió teljes szolidaritásáról biztosítja Romániát és a hasonló incidensek által érintett összes tagállamot.
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