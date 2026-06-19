Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát

Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy egyes európai vezetőkkel is tárgyalt a romániai politikai válságról, és ismertette velük az általa legvalószínűbbnek tartott forgatókönyveket, valamint biztosította őket arról, hogy Románia megőrzi Európa-barát orientációját.

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Az EU-csúcs utáni brüsszeli sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy néhány tagállami vezető érdeklődött a romániai helyzet iránt, ő pedig ismertette velük a következő napokra vonatkozó elképzeléseit, illetve közép- és hosszú távú céljait.

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„Nem lenne egészséges már most elkezdeni a választási kampányt, ezért mindent megpróbálok megtenni azért, hogy ne mélyüljenek tovább azok a Nyugat-barát pártok közötti konfliktusok. Ezek a feszültségek sajnos mára rendkívül kiéleződtek” – nyilatkozta Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint.

Arra a kérdésre, hogy miért nem egyeztetett a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) Adrian Veștea miniszterelnökké jelölése előtt, illetve miért liberális politikust választott, nem pedig szociáldemokrata (PSD) jelöltet, az államfő azt válaszolta: