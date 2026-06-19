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Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy egyes európai vezetőkkel is tárgyalt a romániai politikai válságról, és ismertette velük az általa legvalószínűbbnek tartott forgatókönyveket, valamint biztosította őket arról, hogy Románia megőrzi Európa-barát orientációját.

Székelyhon

2026. június 19., 21:212026. június 19., 21:21

Az EU-csúcs utáni brüsszeli sajtótájékoztatóján az államfő elmondta, hogy néhány tagállami vezető érdeklődött a romániai helyzet iránt, ő pedig ismertette velük a következő napokra vonatkozó elképzeléseit, illetve közép- és hosszú távú céljait.

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„Nem lenne egészséges már most elkezdeni a választási kampányt, ezért mindent megpróbálok megtenni azért, hogy ne mélyüljenek tovább azok a Nyugat-barát pártok közötti konfliktusok. Ezek a feszültségek sajnos mára rendkívül kiéleződtek” – nyilatkozta Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint.

Arra a kérdésre, hogy miért nem egyeztetett a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) Adrian Veștea miniszterelnökké jelölése előtt, illetve miért liberális politikust választott, nem pedig szociáldemokrata (PSD) jelöltet, az államfő azt válaszolta:

alkotmányos hatásköre a miniszterelnök-jelölt nevesítése.

Kijelentette, hogy a miniszterelnök jelölése és a parlamenti szavazás közötti időszakban tett bármilyen nyilatkozata a kormányalakítási folyamatról alkotmányellenes beavatkozásként értelmezhető, ezért

nem kíván részletes magyarázatot adni a döntésére.

Hozzátette, hogy Veștea jelölésekor két szempontot vett figyelembe: Románia Nyugat-barát irányvonalának megőrzését és a pénzügyi stabilitást.

Idézet
Azt a megoldást választottam, amelynek szerintem a legnagyobb esélye van parlamenti többséget szerezni”

– magyarázta.

Nicușor Dan szerint Adrian Veștea nem jelezte neki, hogy megvan a kormányát támogató parlamenti többség. „Az összes rendelkezésemre álló változat közül ezt tartottam a legközelebbinek a többséghez” – fogalmazott az államfő.

Azt is közölte, hogy nem változott korábbi álláspontja, miszerint nem támogat olyan kisebbségi kormányt, amely a nacionalista pártok parlamenti támogatására támaszkodik.

„Semmi sem változott. (...) Bízom benne, hogy a Nyugat-barát pártok megszavazzák az általam kijelölt miniszterelnököt” – mondta Nicușor Dan.

Külföld Belföld
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