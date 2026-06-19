Szigorúan őrzött orosz büntetőtelepen kell letöltenie 15 éves börtönbüntetését a román állampolgárnak

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A krasznodari regionális bíróság jogerős ítéletéről az Interfax orosz hírügynökség számolt be pénteken az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) sajtóközpontjának közleménye alapján. A 2002-ben született Chercio D. A.-nak

– írja az Agerpres hírügynökség.

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Az FSZB szerint a román férfi az ukrán hírszerző szolgálat utasítására Szocsi városában lévő légvédelmi létesítményekről adott át információkat Ukrajnának 2024 augusztusában. Cserében az ukrán szolgálatok megígérték neki, hogy segítenek biztonságban elhagyni Oroszországot és csatlakozni önkéntesként az Oroszország ellen harcoló ukrán fegyveres erőkhöz.