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Szigorúan őrzött orosz büntetőtelepen kell letöltenie 15 éves börtönbüntetését a román állampolgárnak

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Egy oroszországi bíróság jogerősen 15 év börtönbüntetésre ítélt egy román állampolgárt Ukrajna javára folytatott kémkedés miatt.

Székelyhon

2026. június 19., 13:242026. június 19., 13:24

A krasznodari regionális bíróság jogerős ítéletéről az Interfax orosz hírügynökség számolt be pénteken az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) sajtóközpontjának közleménye alapján. A 2002-ben született Chercio D. A.-nak

egy szigorúan őrzött büntetőtelepen kell letöltenie büntetését

– írja az Agerpres hírügynökség.

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Az FSZB szerint a román férfi az ukrán hírszerző szolgálat utasítására Szocsi városában lévő légvédelmi létesítményekről adott át információkat Ukrajnának 2024 augusztusában. Cserében az ukrán szolgálatok megígérték neki, hogy segítenek biztonságban elhagyni Oroszországot és csatlakozni önkéntesként az Oroszország ellen harcoló ukrán fegyveres erőkhöz.

Külföld
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