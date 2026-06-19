Az Alkotmánybíróság (Ab) tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és az Ab elnökének is távoznia kell – közölte Magyar Péter kormányfő a Facebook-oldalán.

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A miniszterelnök azt írta: „Elnök urak, innen nincs visszaút, ideje lemondani” – ismerteti az MTI.

Az Alkotmánybíróság honlapján pénteken azt tudatta: levette az Ab teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke.

Sulyok Tamás köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban

hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be,

így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes.

Emiatt vette le az elnök a testület teljes ülésének napirendjéről az ügy tárgyalását – közölték.

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Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.

Az államfő hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban elhangzott, közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok