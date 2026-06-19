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Magyar Péter: az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az AB elnökének is távoznia kell

• Fotó: Magyar Péter/Facebook

Fotó: Magyar Péter/Facebook

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Az Alkotmánybíróság (Ab) tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és az Ab elnökének is távoznia kell – közölte Magyar Péter kormányfő a Facebook-oldalán.

Székelyhon

2026. június 19., 20:492026. június 19., 20:49

A miniszterelnök azt írta: „Elnök urak, innen nincs visszaút, ideje lemondani” – ismerteti az MTI.

Az Alkotmánybíróság honlapján pénteken azt tudatta: levette az Ab teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke.

Sulyok Tamás köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban

  • hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be,

  • így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes.

Emiatt vette le az elnök a testület teljes ülésének napirendjéről az ügy tárgyalását – közölték.

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Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.

Az államfő hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban elhangzott, közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok

olyan alaptörvény-módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak.

Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást – tette hozzá.

Magyarország
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