Fotó: Magyar Péter/Facebook
Az Alkotmánybíróság (Ab) tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és az Ab elnökének is távoznia kell – közölte Magyar Péter kormányfő a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök azt írta: „Elnök urak, innen nincs visszaút, ideje lemondani” – ismerteti az MTI.
Az Alkotmánybíróság honlapján pénteken azt tudatta: levette az Ab teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke.
Sulyok Tamás köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban
hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be,
így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes.
Emiatt vette le az elnök a testület teljes ülésének napirendjéről az ügy tárgyalását – közölték.
Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.
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Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást – tette hozzá.
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