Ilyen komor hangulattal még nem találkoztam – erdélyi gazda a Mercosur-ellenes tüntetésről

Az európai gazdák szerint a Mercosur-megállapodás veszélybe sodorná a megélhetésüket • Fotó: Tuchiluș Alex

Az európai gazdák szerint a Mercosur-megállapodás veszélybe sodorná a megélhetésüket

Fotó: Tuchiluș Alex

Előrelépésnek minősítette Fazakas Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei vezetője, hogy az Európai Bíróság vizsgálja a gazdák által kifogásolt Mercosur-egyezményt. Amíg ez tart, addig nem lehet életbe léptetni.

Simon Virág

2026. január 27., 18:212026. január 27., 18:21

Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői januárban aláírták a két szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást. A szerződés a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, a vámok nagy részét pedig eltörölné.

Az európai gazdák azonban óriási visszhangot kapó tüntetést szerveztek Brüsszelben és Strasbourgban. Ők ugyanis attól tartanak, hogy a megállapodás következtében olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek (például búza, kukorica, baromfi- és marhahús, illetve bor) öntik el az európai piacokat, ami tisztességtelen versenyt teremtene, hátrányos helyzetbe hozva az uniós termelőket.

Nagy az elkeseredés

„A Mercosur kereskedelmi megállapodás lényege, hogy az Európai Unió és négy dél-amerikai ország (Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay) között szabadkereskedelem lesz, vámmentesen lehet árut behozni és kivinni.

A megállapodást pártolók szerint ez elősegíti az európai és a dél-amerikai exportot is.

Az unióból autókat és gépeket lehet majd egyszerűbben és vámmentesen kivinni, míg az említett dél-amerikai országokból marhahúst, kukoricát, szóját, cukrot lehet behozni.

Fotó: bencsikjanos.hu

Az európai gazdák Brüsszelben tiltakoztak a megállapodás ellen. Fazakas Miklós, az Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) Maros megyei vezetője is részt vett a tiltakozáson. A Székelyhon megkeresésére kifejtette:

szerinte a Mercosur olyan kereskedelmi megállapodás, ami veszélybe sodorná az élelmiszer-biztonságot és az európai gazdák megélhetését.

Érdeklődésünkre elmondta, a brüsszeli tiltakozás során azt tapasztalta, hogy nagy a feszültség a gazdák között. Az eddigi tiltakozásokon mindig voltak mosolygó, viccelő emberek, de ilyen komor hangulattal még nem találkozott, nagyon el voltak keseredve a gazdák.

Idézet
Igaz, hogy az európai társadalom csupán 5 százaléka gazdálkodik, de ők jelentik a társadalom alapját. Ha tönkreteszik az uniós gazdákat, az nagyon nagy gondot jelent.

„Mi már ma sem vagyunk versenyképesek. Az energiaárak és az uniós követelmények miatt mi drágán tudjuk előállítani a termékeket. Jelenleg nyolcvan bani egy kiló kukorica, úgy, hogy tíz évvel ezelőtt 1,2 bani volt. 2020-hoz képest négyszeresére drágult minden.

Idézet
Azokban a dél-amerikai országokban élő gazdák, ahonnan most termékeket akarnak beengedni, vám nélkül, a mi költségeink töredékéért állítják elő az árut.

Ha valamit én tíz lejért állítok elő, akkor ő csak 4 lejért. Igaz, hogy 35 ezer kilométer távolságról hozzák ide, de tengeri úton, így sokkal olcsóbb marad, mint a mi termékeink.”

Ne áltassák a gazdákat biztonsági garanciákkal

Fazakas Miklós kitért arra is, hogy a Mercosur-megállapodást támogatók azt mondják, hogy az Európai Unió biztonsági intézkedéseket is hoz, ami majd védi a gazdákat és a fogyasztókat. De – mint az erdélyi gazda elmondta –

ők már megtapasztalták, hogy mennyit érnek a biztonsági garanciák az Ukrajna kapcsán felállított szolidaritási folyosó kapcsán.

Az olcsó és minőségileg vitatható ukrán termékek a szomszédos országokban és az unióban maradtak, ellehetetlenítve a gazdák életét, eladhatatlanná téve a gabonát.

„Lehet, hogy a Mercosur-megállapodás nyomán a fogyasztó olcsóbban kap mindent, de nem lehet tudni, hogy milyen egészségügyi kockázattal. Azonkívül, ha mi abbahagyjuk a termelést, akkor ki fogja azt újra felépíteni?

Idézet
Az agrárium biztonsága, a gazdák megvédése nemzetbiztonsági tényező kellene legyen.

Fazakas Miklós úgy értékelte, hogy nem volt hiábavaló a gazdák brüsszeli tiltakozása. „Meglékeltük a Mercosur hajót.” Rámutatott, többen odafigyeltek a megállapodásra, ezért

az Európai Parlament megbízta az Európai Bíróságot, vizsgálja meg, hogy az EU–Mercosur megállapodás összhangban van-e az uniós szerződésekkel?

Ez akár évekig is eltarthat, addig pedig a parlament nem dönthet a megállapodás jóváhagyásáról vagy elutasításáról.

szóljon hozzá! Hozzászólások
