Ilyen komor hangulattal még nem találkoztam – erdélyi gazda a Mercosur-ellenes tüntetésről

Az európai gazdák szerint a Mercosur-megállapodás veszélybe sodorná a megélhetésüket
Fotó: Tuchiluș Alex
Előrelépésnek minősítette Fazakas Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei vezetője, hogy az Európai Bíróság vizsgálja a gazdák által kifogásolt Mercosur-egyezményt. Amíg ez tart, addig nem lehet életbe léptetni.
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői januárban aláírták a két szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást. A szerződés a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, a vámok nagy részét pedig eltörölné.
Az európai gazdák azonban óriási visszhangot kapó tüntetést szerveztek Brüsszelben és Strasbourgban. Ők ugyanis attól tartanak, hogy a megállapodás következtében olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek (például búza, kukorica, baromfi- és marhahús, illetve bor) öntik el az európai piacokat, ami tisztességtelen versenyt teremtene, hátrányos helyzetbe hozva az uniós termelőket.
„A Mercosur kereskedelmi megállapodás lényege, hogy az Európai Unió és négy dél-amerikai ország (Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay) között szabadkereskedelem lesz, vámmentesen lehet árut behozni és kivinni.
Az unióból autókat és gépeket lehet majd egyszerűbben és vámmentesen kivinni, míg az említett dél-amerikai országokból marhahúst, kukoricát, szóját, cukrot lehet behozni.
Fotó: bencsikjanos.hu
Az európai gazdák Brüsszelben tiltakoztak a megállapodás ellen. Fazakas Miklós, az Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) Maros megyei vezetője is részt vett a tiltakozáson. A Székelyhon megkeresésére kifejtette:
Érdeklődésünkre elmondta, a brüsszeli tiltakozás során azt tapasztalta, hogy nagy a feszültség a gazdák között. Az eddigi tiltakozásokon mindig voltak mosolygó, viccelő emberek, de ilyen komor hangulattal még nem találkozott, nagyon el voltak keseredve a gazdák.
„Mi már ma sem vagyunk versenyképesek. Az energiaárak és az uniós követelmények miatt mi drágán tudjuk előállítani a termékeket. Jelenleg nyolcvan bani egy kiló kukorica, úgy, hogy tíz évvel ezelőtt 1,2 bani volt. 2020-hoz képest négyszeresére drágult minden.
Ha valamit én tíz lejért állítok elő, akkor ő csak 4 lejért. Igaz, hogy 35 ezer kilométer távolságról hozzák ide, de tengeri úton, így sokkal olcsóbb marad, mint a mi termékeink.”
Fazakas Miklós kitért arra is, hogy a Mercosur-megállapodást támogatók azt mondják, hogy az Európai Unió biztonsági intézkedéseket is hoz, ami majd védi a gazdákat és a fogyasztókat. De – mint az erdélyi gazda elmondta –
Az olcsó és minőségileg vitatható ukrán termékek a szomszédos országokban és az unióban maradtak, ellehetetlenítve a gazdák életét, eladhatatlanná téve a gabonát.
A romániai gazdák követelik az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.
„Lehet, hogy a Mercosur-megállapodás nyomán a fogyasztó olcsóbban kap mindent, de nem lehet tudni, hogy milyen egészségügyi kockázattal. Azonkívül, ha mi abbahagyjuk a termelést, akkor ki fogja azt újra felépíteni?
Fazakas Miklós úgy értékelte, hogy nem volt hiábavaló a gazdák brüsszeli tiltakozása. „Meglékeltük a Mercosur hajót.” Rámutatott, többen odafigyeltek a megállapodásra, ezért
Ez akár évekig is eltarthat, addig pedig a parlament nem dönthet a megállapodás jóváhagyásáról vagy elutasításáról.
Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi.
Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.
Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.
Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.
A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.
A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.
Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnök hétfőn este kijelentette, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért.
Megtartották az első egészségügyi képzést a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban. A szervezők szándéka szerint ez elősegíti azon elv érvényesítését, miszerint a szakmai tudás mellett a jó szó is gyógyíthat.
Európai elfogatóparancsot adott ki hétfőn a bukaresti törvényszék Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár ellen, aki nem tért vissza a Rahova börtönbe a számára engedélyezett eltávozás lejárta után.
szóljon hozzá!