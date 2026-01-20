Rovatok
Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban

• Fotó: Yoan Valat/EPA/Agerpres

Fotó: Yoan Valat/EPA/Agerpres

A romániai gazdák követelik az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.

Székelyhon

2026. január 20., 13:542026. január 20., 13:54

A romániai gazdákat több mint 200 tagú küldöttség képviseli az EU–Mercosur megállapodás elleni keddi tüntetésen Strasbourgban. A Szövetség a Mezőgazdaságért és az Együttműködésért (AAC) közleménye szerint a romániai delegáció „a gyakorlatban kivitelezhető mezőgazdasági és kereskedelmi politikákat követel, nem pedig papíron meghozott és a valós ellenőrzési eszközöket nélkülöző döntéseket” – írja az Agerpres.

Az AAC a kereskedelmi megállapodás mezőgazdasági fejezetének újratárgyalását követeli,

szerintük ugyanis a védzáradékok a jelenlegi formában nem alkalmazhatók hatásosan. Mint hangsúlyozták, nem állnak rendelkezésre a kvóták betartásának nyomon követéséhez szükséges adatok, a jelentések késnek, a felelősség pedig megoszlik az illetékes intézmények között.

„Valós idejű adatok hiányában ezek a záradékok nem alkalmazhatók” – jelentették ki az AAC képviselői, és kérik a megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.

Az AAC szerint a Mercosur-országokból származó mezőgazdasági termékek esetében be kell vezetni egy előzetes engedélyezési rendszert,

amely lehetővé tenné a termékek és a beáramló mennyiség nyomonkövethetőségét. Ugyanakkor szorgalmazzák a harmadik országokból származó nyersanyagok uniós eredetű nyersanyagként történő viszonteladásának betiltását. Az AAC szerint jelenleg bizonyos tagállamokban lehetőség van erre „minimáls feldolgozással, újracímkézéssel vagy újracsomagolással”. Emellett követelik egy, az agrárimportot felügyelő és ellenőrző struktúra létrehozását „intézményi koordinációval és működő digitális rendszerekkel”.

Az Európai Parlament a tervek szerint szerdán szavaz arról, hogy megtámadja-e a Mercosur-megállapodást az Európai Unió Bíróságán. Ha a kezdeményezést megszavazzák, az EUB-nak meg kell vizsgálnia, hogy az egyezmény összhangban van-e az uniós szerződésekkel. Ha az EUB negatív véleményezést ad ki, a megállapodás csak a módosítását követően léphet életbe.

