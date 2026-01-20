Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban

A romániai gazdák követelik az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.

A romániai gazdákat több mint 200 tagú küldöttség képviseli az EU–Mercosur megállapodás elleni keddi tüntetésen Strasbourgban. A Szövetség a Mezőgazdaságért és az Együttműködésért (AAC) közleménye szerint a romániai delegáció „a gyakorlatban kivitelezhető mezőgazdasági és kereskedelmi politikákat követel, nem pedig papíron meghozott és a valós ellenőrzési eszközöket nélkülöző döntéseket” – írja az Agerpres .

szerintük ugyanis a védzáradékok a jelenlegi formában nem alkalmazhatók hatásosan. Mint hangsúlyozták, nem állnak rendelkezésre a kvóták betartásának nyomon követéséhez szükséges adatok, a jelentések késnek, a felelősség pedig megoszlik az illetékes intézmények között.

Hirdetés

„Valós idejű adatok hiányában ezek a záradékok nem alkalmazhatók” – jelentették ki az AAC képviselői, és kérik a megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.