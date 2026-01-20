Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban

Fotó: Yoan Valat/EPA/Agerpres
A romániai gazdák követelik az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.
A romániai gazdákat több mint 200 tagú küldöttség képviseli az EU–Mercosur megállapodás elleni keddi tüntetésen Strasbourgban. A Szövetség a Mezőgazdaságért és az Együttműködésért (AAC) közleménye szerint a romániai delegáció „a gyakorlatban kivitelezhető mezőgazdasági és kereskedelmi politikákat követel, nem pedig papíron meghozott és a valós ellenőrzési eszközöket nélkülöző döntéseket” – írja az Agerpres.
szerintük ugyanis a védzáradékok a jelenlegi formában nem alkalmazhatók hatásosan. Mint hangsúlyozták, nem állnak rendelkezésre a kvóták betartásának nyomon követéséhez szükséges adatok, a jelentések késnek, a felelősség pedig megoszlik az illetékes intézmények között.
„Valós idejű adatok hiányában ezek a záradékok nem alkalmazhatók” – jelentették ki az AAC képviselői, és kérik a megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.
amely lehetővé tenné a termékek és a beáramló mennyiség nyomonkövethetőségét. Ugyanakkor szorgalmazzák a harmadik országokból származó nyersanyagok uniós eredetű nyersanyagként történő viszonteladásának betiltását. Az AAC szerint jelenleg bizonyos tagállamokban lehetőség van erre „minimáls feldolgozással, újracímkézéssel vagy újracsomagolással”. Emellett követelik egy, az agrárimportot felügyelő és ellenőrző struktúra létrehozását „intézményi koordinációval és működő digitális rendszerekkel”.
Az Európai Parlament a tervek szerint szerdán szavaz arról, hogy megtámadja-e a Mercosur-megállapodást az Európai Unió Bíróságán. Ha a kezdeményezést megszavazzák, az EUB-nak meg kell vizsgálnia, hogy az egyezmény összhangban van-e az uniós szerződésekkel. Ha az EUB negatív véleményezést ad ki, a megállapodás csak a módosítását követően léphet életbe.
A kormány még nem döntött a roncsautóprogram idei sorsáról – jelentette ki kedden Ploiești-en a környezetvédelmi alapkezelő (AFM) elnöke.
Székelyföld-szerte bemutatják az Ember Maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. Az eseményekhez közönségtalálkozó is kapcsolódik, ahol a nézők személyesen találkozhatnak Kovács Ákossal.
Ötéves rekordszinten van a gázfogyasztás Romániában – írja az MTI a Transgaz adatai alapján.
Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.
Kelemen Hunor szerint az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntéshozatalt a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezet ügyében.
Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.
Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.
Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.
A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.
Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.
