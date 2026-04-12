Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben

Tűz ütött ki vasárnap reggel a Vâlcea megyei Costești község területén lévő ortodox Beszterce-kolostorban, az apácák szállásául szolgáló épületben; a tűzoltóknak több mint ötórás küzdelem után sikerült lokalizálniuk a tüzet, oltás közben egy elszenesedett női holtestre bukkantak.

A Vâlcea megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) szerint a tűzoltókat vasárnap reggel riasztották, és amikor a tűzoltóegységek kiértek, a kolostor egyik épületének a teteje, ahol a tetőtérben az apácák lakhelyei vannak, lángokban állt. A Vâlcea megyei tűzoltókhoz csatlakoztak Gorj és Argeș megyei tűzoltóegységek is. Az oltási munkálatokat az ISU főfelügyelője koordinálja,

Sorin Albinaru, a felügyelőség sajtószóvivője szerint a tüzet lokalizálták, a továbbiakban a gócok felszámolásán dolgoznak a tűzoltók, és

Erőfeszítéseiknek köszönhetően a lángok nem terjedtek át a kolostorkomplexum többi épületére – írja az Agerpres hírügynökség.

Az első információk szerint a kolostor egyik apácája az áldozat, akinek a tetőtérben volt a lakhelye.

A lángok körülbelül 800 négyzetméteren pusztítottak, amelyből 500 négyzetmétert a tetőtérben kialakított tizenegy szerzetesi lakrész tesz ki.

A tűz keletkezésének oka még nem ismert, a tűzgócok teljes felszámolása után deríthetik ki a hatóságok.