Apáca vesztette életét az olténiai Beszterce-kolostori tűzben

Fotó: Vâlcea megyei tűzoltóság
Tűz ütött ki vasárnap reggel a Vâlcea megyei Costești község területén lévő ortodox Beszterce-kolostorban, az apácák szállásául szolgáló épületben; a tűzoltóknak több mint ötórás küzdelem után sikerült lokalizálniuk a tüzet, oltás közben egy elszenesedett női holtestre bukkantak.
A Vâlcea megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) szerint a tűzoltókat vasárnap reggel riasztották, és amikor a tűzoltóegységek kiértek, a kolostor egyik épületének a teteje, ahol a tetőtérben az apácák lakhelyei vannak, lángokban állt. A Vâlcea megyei tűzoltókhoz csatlakoztak Gorj és Argeș megyei tűzoltóegységek is. Az oltási munkálatokat az ISU főfelügyelője koordinálja,
Erőfeszítéseiknek köszönhetően a lángok nem terjedtek át a kolostorkomplexum többi épületére – írja az Agerpres hírügynökség.
Sorin Albinaru, a felügyelőség sajtószóvivője szerint a tüzet lokalizálták, a továbbiakban a gócok felszámolásán dolgoznak a tűzoltók, és
Az első információk szerint a kolostor egyik apácája az áldozat, akinek a tetőtérben volt a lakhelye.
A lángok körülbelül 800 négyzetméteren pusztítottak, amelyből 500 négyzetmétert a tetőtérben kialakított tizenegy szerzetesi lakrész tesz ki.
A tűz keletkezésének oka még nem ismert, a tűzgócok teljes felszámolása után deríthetik ki a hatóságok.
Helyi idő szerint kora délután egy óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka szavazott a magyarországi országgyűlési választáson. Ehhez képest a 2024-es romániai parlamenti választáson 52,33 százalékos volt a részvétel a teljes nap folyamán.
Új csengettyűre cserélték a régit Szentegyházán, a felszegi falurészen. Az ottlakók kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával megvalósult csengettyűt szombaton, ünnepélyesen adták át.
Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.
Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.
Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.
Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.
A gyorshajtásnak is van határa, ma minden bizonnyal ez 248 km/óra – ennyivel mértek be egy sofőrt a rendőrök szombaton délután az észak-erdélyi autópályán.
Több olyan mesterséges akadályt találtak a Maros-folyót vizsgáló szakemberek, amelyek nehezítik a halak vándorlását, rontják a víz minőségét és károsítják az ökoszisztémát. Értesüléseink szerint Gyergyócsomafalván le fognak bontani egy gátat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.
Sietett, nehogy odaégjen a kalács a sütőben – ezzel magyarázta a gyorshajtás egy 35 éves nő, miután a Konstanca megyei rendőrök 176 km/órával mérték be az autóját.