A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa

A várakozásoknak megfelelően halad XIV. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli-kórházban. A szerdai orvosi vizsgálatok eredményei megfelelőek, a katolikus egyházfő már járni kezdett, és rendszeresen étkezik.

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A Szentatya vérvizsgálatának és mellkasröntgenjének eredményei megfelelőek, megkezdte a légzésfizioterápiát, és már járni, valamint rendszeresen étkezni is kezdett – közölte szerdán délután a Szentszéki Sajtóiroda.

Az orvosi tájékoztatás szerint A Szentatyán elvégezték a műtét után előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. „Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan zajlik: