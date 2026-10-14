Túl van a műtéten Leó pápa, sikeresen eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét

Sikeresen befejeződött XIV. Leó pápa műtétje a római Gemelli-kórházban október 13-án, kedden délután. A mintegy másfél órás, komplikációmentes beavatkozás során eltávolították a Szentatya jobb tüdejének alsó lebenyét.

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A műtét közben végzett szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő-adenokarcinóma diagnózisát, amelyet már a műtét előtti vizsgálatok is valószínűsítettek. Leó pápa a beavatkozást követően rendben felébredt, és rövid megfigyelés után visszatért kórházi szobájába.

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Október 13-án este 21 óra 53 perckor tették közzé XIV. Leó pápa egészségi állapotáról a részletes orvosi jelentést, néhány órával a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban végrehajtott műtét után.

A beavatkozás komplikációmentesen zajlott

Az orvosi jelentés szerint