Túl van a műtéten Leó pápa, sikeresen eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét

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Sikeresen befejeződött XIV. Leó pápa műtétje a római Gemelli-kórházban október 13-án, kedden délután. A mintegy másfél órás, komplikációmentes beavatkozás során eltávolították a Szentatya jobb tüdejének alsó lebenyét.
A műtét közben végzett szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő-adenokarcinóma diagnózisát, amelyet már a műtét előtti vizsgálatok is valószínűsítettek. Leó pápa a beavatkozást követően rendben felébredt, és rövid megfigyelés után visszatért kórházi szobájába.
Október 13-án este 21 óra 53 perckor tették közzé XIV. Leó pápa egészségi állapotáról a részletes orvosi jelentést, néhány órával a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban végrehajtott műtét után.
Az orvosi jelentés szerint
maga a sebészeti beavatkozás azonban mintegy 90 percig tartott.
– hangsúlyozza a közlemény. A beavatkozás után XIV. Leó pápa rendben felébredt az altatásból, majd rövid megfigyelést követően visszatért a Gemelli-kórház tizedik emeletén található szobájába – számol be a Vatican News.
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