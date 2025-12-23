A Temesvári Nyugati Egyetem rektora lehet az új tanügyminiszter, de csak az ünnepek után dönt arról, hogy elvállalja-e

A Temesvári Nyugati Egyetem rektora, Marilen Pirtea veheti át Daniel David helyét az oktatási minisztérium élén.

A Nemzeti Liberális Párt parlamenti képviselője kedden megerősítette az Agerpres hírügynökségnek, hogy a miniszterelnök felajánlotta neki a Daniel David lemondásával megüresedő tanügyminiszteri tisztséget. Pirtea azt is elmondta, hogy

mérlegeli a javaslatot és az ünnepek után közli a döntését.

„Nagyon fontos, hogy mekkora költségvetése lesz jövőre az oktatási és kutatási minisztériumnak (...).

Mint arról beszámoltunk, Daniel David hétfő este a blogján jelentette be, hogy oktatási miniszteri megbízatásának 2024. december 22-i átvétele után pontosan egy évvel kérte a miniszterelnöktől a tisztségből való felmentését.

Bár a lemondás egyoldalú döntés, azt akartam, hogy békés legyen a távozásom, amilyen az együttműködésünk is volt”

– fogalmazott. Hozzátette, megtiszteltetés volt számára, hogy a Nemzeti Liberális Párt által támogatott technokrata miniszterként szolgálhatta az országot, és megköszönte az állandó támogatást Nicușor Dan államfőnek, valamint Ilie Bolojan miniszterelnöknek.

„Az én szememben mindketten az ország érdekeinek szolgálatában álló, becsületes emberek, és örülök, hogy volt alkalmam velük dolgozni” – jelentette ki.