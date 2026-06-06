A szentegyházi önkéntes tűzoltók lettek Hargita megye legjobbjai

Fotó: Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook
Az önkéntes tűzoltók körzeti és a megyei versenyén is elsők lettek a szentegyházi önkéntes tűzoltók – adta hírül az alakulat és a városvezetés.
Mint Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere Facebook-bejegyzésében írta, fantasztikus eredményt értek el a Szentegyházi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság tagjai a Székelyudvarhelyen megrendezett körzeti szakmai versenyen, ahol
Az alakulat a beavatkozási szerelés versenyszámban, 100 méteres akadálypályán és a 4 x 100 méteres váltóban is megszerezte az első helyet, így
A körzeti győzelmet követően a szentegyházi csapat a megyei döntőben is bizonyított, ahol
„Ez az eredmény nemcsak kitartásuk, felkészültségük és csapatszellemük bizonyítéka, hanem egész közösségünk számára is büszkeség. Köszönjük munkájukat, elhivatottságukat és azt, hogy nap mint nap készen állnak segíteni és védeni városunk lakóit!” – írta Lőrincz Csaba, gratulálva a teljesítményhez.
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