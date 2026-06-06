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A szentegyházi önkéntes tűzoltók lettek Hargita megye legjobbjai

• Fotó: Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Fotó: Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

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Az önkéntes tűzoltók körzeti és a megyei versenyén is elsők lettek a szentegyházi önkéntes tűzoltók – adta hírül az alakulat és a városvezetés.

Tamás Attila

2026. június 06., 16:102026. június 06., 16:10

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Mint Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere Facebook-bejegyzésében írta, fantasztikus eredményt értek el a Szentegyházi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság tagjai a Székelyudvarhelyen megrendezett körzeti szakmai versenyen, ahol

minden versenyszámban megszerezték az első helyet.

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Az alakulat a beavatkozási szerelés versenyszámban, 100 méteres akadálypályán és a 4 x 100 méteres váltóban is megszerezte az első helyet, így

a végső összesítésben is ők kerültek a dobogó legmagasabb fokára.

A körzeti győzelmet követően a szentegyházi csapat a megyei döntőben is bizonyított, ahol

Gyergyószárhegy csapatát legyőzve szerezték meg a megyei bajnoki címet.

„Ez az eredmény nemcsak kitartásuk, felkészültségük és csapatszellemük bizonyítéka, hanem egész közösségünk számára is büszkeség. Köszönjük munkájukat, elhivatottságukat és azt, hogy nap mint nap készen állnak segíteni és védeni városunk lakóit!” – írta Lőrincz Csaba, gratulálva a teljesítményhez.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Szentegyháza
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