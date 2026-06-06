A szentegyházi önkéntes tűzoltók lettek Hargita megye legjobbjai

Az önkéntes tűzoltók körzeti és a megyei versenyén is elsők lettek a szentegyházi önkéntes tűzoltók – adta hírül az alakulat és a városvezetés.

Tamás Attila 2026. június 06., 16:102026. június 06., 16:10

Mint Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere Facebook-bejegyzésében írta, fantasztikus eredményt értek el a Szentegyházi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság tagjai a Székelyudvarhelyen megrendezett körzeti szakmai versenyen, ahol

minden versenyszámban megszerezték az első helyet.

Hirdetés Az alakulat a beavatkozási szerelés versenyszámban, 100 méteres akadálypályán és a 4 x 100 méteres váltóban is megszerezte az első helyet, így

a végső összesítésben is ők kerültek a dobogó legmagasabb fokára.

A körzeti győzelmet követően a szentegyházi csapat a megyei döntőben is bizonyított, ahol

Gyergyószárhegy csapatát legyőzve szerezték meg a megyei bajnoki címet.