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Dróntámadás érhetett két hajót a Fekete-tengeren, az egyik el is süllyedt

Képünk illusztráció • Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala

Képünk illusztráció

Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala

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Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál – írja az MTI helyi médiajelentésekre hivatkozva.

Székelyhon

2026. október 06., 13:252026. október 06., 13:25

Sajtóinformációk szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben.

Az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt. A mentés folyamatban van.

Ilijana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel.

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Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta: „Hajnalban dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát” – fogalmazott.

Világ Háború
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