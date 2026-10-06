Dróntámadás érhetett két hajót a Fekete-tengeren, az egyik el is süllyedt

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Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala
Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál – írja az MTI helyi médiajelentésekre hivatkozva.
Sajtóinformációk szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben.
Ilijana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét. Rumen Radev miniszterelnök az eset miatt tanácskozást hívott össze az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel.
Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta: „Hajnalban dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát” – fogalmazott.
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