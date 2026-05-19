Nem várhattak tovább a szentivánlaborfalvi iskola rendbetételével. És mivel uniós finanszírozást nem szerezhetett erre a munkálatra Uzon község, ezért saját erőforrásból fogtak neki a munkának.
Teljesen felújítják a szentegyházi Hófehérke óvodát, ahová az utóbbi időszakban három csoportnyi gyerek járt. Szerencséje volt a helyi önkormányzatnak, hiszen a tervezettnél olcsóbban vállalta a munkát a kivitelező, így spórolhatnak az önrészen.
Székely Géza képzőművész Intermezzo című grafikai tárlatát nyitják meg augusztus 30-án, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Lábasházban. A kiállítást Deák Ferenc Loránd művészettörténész méltatja, a tárlat kurátora Éltes Barna szobrászművész.
Elkészült az új szennyvíztisztító állomás Csíkszentimrén, amelyet a korábbi, már elavultnak számító telep helyett készítettek, de a kivitelező még nincs kifizetve. A támogatást biztosító fejlesztési minisztérium csak a beruházás első részét fizette ki.
Formabontó fesztiválra készülnek Csíkszentdomokoson augusztus 29-31. között. A Folkmaraton a néptáncon túl máig élő örökölt mesterségeink előtt is tiszteleg, így nemcsak táncházi mulatsággal, hanem szakmabemutató előadásokkal is találkozhatunk.
1944. augusztus 26-án, amikor a sokszoros túlerőben támadó Vörös Hadsereg az Úz mentén áttörte a Székely Határőrség védvonalát, Nagy Andor sepsiszentgyörgyi hírvivőnek visszavonulás közben kezébe került szülővárosa székely határőr-zászlóaljának kürtje.
Csíki Évával, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ideggyógyászati osztályvezető főorvosával a agyérkatasztrófáról, azaz a „stroke-ról”, illetve az ellátás korszerűsítéséről beszélgettünk.
Egyre nagyobb nyitottságot mutatnak a szülők a babaúszás iránt, hiszen a vízben végzett gyakorlatok hozzájárulnak a kicsik mozgáskoordinációjának elősegítéséhez. Mások azonban tartózkodnak tőle, mivel úgy vélik, a gyerekek könnyedén megfázhatnak.
Különleges évfordulót ünnepel a gyergyószentmiklósi református közösség: 125 évvel ezelőtt, 1898-ban szentelték fel a templomot, amely az akkori Csík vármegyében az első volt. A gyülekezet vasárnaptól egyhetes rendezvénysorozatottal emlékezik.
Noha az e-cigi káros következményeinek biztosabb feltérképezéséhez még több évnek kell eltelnie, mint amennyit magunk mögött tudhatunk a termék piacra dobása óta, az már biztos, hogy egy új betegség a számlájára írható: az EVALI.
Jelenleg két nagy elméletet tartanak számon a székelyek eredetét illetően: az egyik szerint a székelyek eredendően magyarok, a másik szerint pedig egykor más népekhez tartoztak, később csatlakoztak csak a magyarokhoz, majd elmagyarosodtak.
Fényes nappal támadott meg egy férfit a medve Csatószeg környékén pénteken, több sérülést is ejtve az áldozat arcán, és végtagjain is.
Manapság nem lehet elképzelni jobb „problémát” egy település számára, mint azzal szembesülni, hogy az iskola szűkössé vált, a gyereklétszám növekedése miatt új ingatlan felépítésére van szükség. Gyergyóalfaluban ez történik.
A Mohos Fotóklub vasárnap nyitja meg éves tárlatát a magyar fotográfia napja alkalmából szervezett Fotópiknikkel egybekötve. 22 kiállító több mint 60 képét tekinthetik meg az érdeklődők.
A Farkaslaki Szenes Napok 22. kiadását rendezik idén a Kalonda-tetőn. A rendezvény idei jelmondata „kultúra, közösség, szórakozás – mind egy helyen!”
Szinte azonnal forgalmi dugó alakult ki Csíkszereda Székelyudvarhely felőli kijáratánál, amint korlátozást vezettek be az aszfaltozás miatt. A sofőröknél mondhatni „hamar elszakadt a cérna”, dudálásokkal adtak hangot türelmetlenségüknek.
1944 augusztusának végén a Vörös Hadsereg csapatai elérték a Magyar Királyság keleti határait, rövidesen Székelyföldre is betörtek. A Keleti-Kárpátok szorosaiban vívott elkeseredett harcok emléke ma is elevenen él az emlékezetben.
A hagyományhoz híven a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete augusztus 24-én negyedjére is megszervezi tagjai és az érdeklődők számára a Tündérvár Családi fesztivált a Sepsiszentgyörgy melletti Benedekmezőn.