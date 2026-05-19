2024. szeptember 01., vasárnap

Saját zsebből tatarozzák a szentivánlaborfalvi iskolát

Nem várhattak tovább a szentivánlaborfalvi iskola rendbetételével. És mivel uniós finanszírozást nem szerezhetett erre a munkálatra Uzon község, ezért saját erőforrásból fogtak neki a munkának.

2024. augusztus 28., szerda

Óvoda újul meg Szentegyházán, ősztől új, ideiglenes helyszínen várják a kicsiket

Teljesen felújítják a szentegyházi Hófehérke óvodát, ahová az utóbbi időszakban három csoportnyi gyerek járt. Szerencséje volt a helyi önkormányzatnak, hiszen a tervezettnél olcsóbban vállalta a munkát a kivitelező, így spórolhatnak az önrészen.

2024. augusztus 26., hétfő

Alkotásaiban önmagát és önmagunkat adja – Székely Géza képzőművész kiállítása Sepsiszentgyörgyön

Székely Géza képzőművész Intermezzo című grafikai tárlatát nyitják meg augusztus 30-án, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Lábasházban. A kiállítást Deák Ferenc Loránd művészettörténész méltatja, a tárlat kurátora Éltes Barna szobrászművész.

2024. augusztus 26., hétfő

A pénzét várja Csíkszentimre, mert fizetni kell az új szennyvíztisztítóért

Elkészült az új szennyvíztisztító állomás Csíkszentimrén, amelyet a korábbi, már elavultnak számító telep helyett készítettek, de a kivitelező még nincs kifizetve. A támogatást biztosító fejlesztési minisztérium csak a beruházás első részét fizette ki.

2024. augusztus 26., hétfő

Háromnapos hagyományőrzés Csíkszentdomokoson

Formabontó fesztiválra készülnek Csíkszentdomokoson augusztus 29-31. között. A Folkmaraton a néptáncon túl máig élő örökölt mesterségeink előtt is tiszteleg, így nemcsak táncházi mulatsággal, hanem szakmabemutató előadásokkal is találkozhatunk.

2024. augusztus 26., hétfő

Harsogjon időnként az Úz-völgyi ereklye hangja

1944. augusztus 26-án, amikor a sokszoros túlerőben támadó Vörös Hadsereg az Úz mentén áttörte a Székely Határőrség védvonalát, Nagy Andor sepsiszentgyörgyi hírvivőnek visszavonulás közben kezébe került szülővárosa székely határőr-zászlóaljának kürtje.

2024. augusztus 25., vasárnap

Ideggyógyász-főorvos: stroke esetén időablakhoz kötött a mentés

Csíki Évával, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ideggyógyászati osztályvezető főorvosával a agyérkatasztrófáról, azaz a „stroke-ról”, illetve az ellátás korszerűsítéséről beszélgettünk.

2024. augusztus 25., vasárnap

Babaúszás a gyakorlatban: mikor, meddig és hogyan?

Egyre nagyobb nyitottságot mutatnak a szülők a babaúszás iránt, hiszen a vízben végzett gyakorlatok hozzájárulnak a kicsik mozgáskoordinációjának elősegítéséhez. Mások azonban tartózkodnak tőle, mivel úgy vélik, a gyerekek könnyedén megfázhatnak.

2024. augusztus 24., szombat

Egyhetes ünnepre készül a gyergyószentmiklósi református közösség

Különleges évfordulót ünnepel a gyergyószentmiklósi református közösség: 125 évvel ezelőtt, 1898-ban szentelték fel a templomot, amely az akkori Csík vármegyében az első volt. A gyülekezet vasárnaptól egyhetes rendezvénysorozatottal emlékezik.

2024. augusztus 24., szombat

Új betegség írható az e-cigi számlájára

Noha az e-cigi káros következményeinek biztosabb feltérképezéséhez még több évnek kell eltelnie, mint amennyit magunk mögött tudhatunk a termék piacra dobása óta, az már biztos, hogy egy új betegség a számlájára írható: az EVALI.

2024. augusztus 24., szombat

Botár István: a székelyek nyelve mindig a magyar volt

Jelenleg két nagy elméletet tartanak számon a székelyek eredetét illetően: az egyik szerint a székelyek eredendően magyarok, a másik szerint pedig egykor más népekhez tartoztak, később csatlakoztak csak a magyarokhoz, majd elmagyarosodtak.

2024. augusztus 23., péntek

Fényes nappal támadt egy gombászó férfira a medve Csatószegen

Fényes nappal támadott meg egy férfit a medve Csatószeg környékén pénteken, több sérülést is ejtve az áldozat arcán, és végtagjain is.

2024. augusztus 23., péntek

Nő a gyereklétszám, ezért iskolát épít Gyergyóalfalu

Manapság nem lehet elképzelni jobb „problémát” egy település számára, mint azzal szembesülni, hogy az iskola szűkössé vált, a gyereklétszám növekedése miatt új ingatlan felépítésére van szükség. Gyergyóalfaluban ez történik.

2024. augusztus 23., péntek

Kiállítással tisztelegnek a Magyar Fotográfia Napja előtt

A Mohos Fotóklub vasárnap nyitja meg éves tárlatát a magyar fotográfia napja alkalmából szervezett Fotópiknikkel egybekötve. 22 kiállító több mint 60 képét tekinthetik meg az érdeklődők.

2024. augusztus 23., péntek

Kultúra, közösség és szórakozás a Farkaslaki Szenes Napokon

A Farkaslaki Szenes Napok 22. kiadását rendezik idén a Kalonda-tetőn. A rendezvény idei jelmondata „kultúra, közösség, szórakozás – mind egy helyen!”

2024. augusztus 23., péntek

Dudálás, türelmetlenség, hosszú autósor Csíkszereda Udvarhely felőli kijáratánál

Szinte azonnal forgalmi dugó alakult ki Csíkszereda Székelyudvarhely felőli kijáratánál, amint korlátozást vezettek be az aszfaltozás miatt. A sofőröknél mondhatni „hamar elszakadt a cérna”, dudálásokkal adtak hangot türelmetlenségüknek.

2024. augusztus 23., péntek

Nyolcvan éve, hogy Székelyföld a második világháború hadszínterévé vált

1944 augusztusának végén a Vörös Hadsereg csapatai elérték a Magyar Királyság keleti határait, rövidesen Székelyföldre is betörtek. A Keleti-Kárpátok szorosaiban vívott elkeseredett harcok emléke ma is elevenen él az emlékezetben.

2024. augusztus 23., péntek

Székely nagycsaládokat várnak a Tündérvár Fesztiválra

A hagyományhoz híven a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete augusztus 24-én negyedjére is megszervezi tagjai és az érdeklődők számára a Tündérvár Családi fesztivált a Sepsiszentgyörgy melletti Benedekmezőn.

