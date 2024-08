Nő a gyereklétszám, ezért iskolát épít Gyergyóalfalu

Több mint húsz évig két párhuzamos osztály indult minden tanévben a gyergyóalfalvi iskolában, de már a 2023–2024-es tanévben hármat indíthattak. Így lesz ez idén ősszel, és ez körvonalazódik a következő évekre is.

A gyereklétszám-növekedés most jutott abba a fázisba, hogy a „mini baby boom” során született gyerekek elérik az iskolás kort. Ennek köszönhetően már az elmúlt tanévben is három előkészítős osztály indult, és továbbra is ez várható. Ez azt jelenti, hogy az elemi osztályos Veres Iskola kapacitását túlnőtték az igények – mondta el a Székelyhon megkeresésére válaszolva Jakab Bálint Márton iskolaigazgató.

Hozzátette, már akkor kezdett szűkössé válni az iskola, amikor bevezették a tanügyi rendszerben az előkészítő osztályt, azaz egy óvodai csoportot iskolába küldtek. Emiatt már évek óta elemi osztályosok tanulnak a Sövér Elek Szakközépiskola főépületében is. Eddig megoldották ezt a helyzetet, és a most következő tanévben is meg tudják még oldani, de