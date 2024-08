Egyhetes ünnepre készül a gyergyószentmiklósi református közösség

Az Ige ereje a központi mottója az augusztus 25-én, vasárnap kezdődő ünnepségsorozatnak, amely megnyitó istentisztelettel indul 16 órától, ahol Balog Zoltán budapesti püspök hirdeti az igét. Az ünnepi alkalom után kiállítás nyílik a Városi Könyvtárban, amely templomképeket és Funkenhauzer Zsófia festményeit mutatja be. A kiállítást Balázs József nyitja meg, és a napot a marosvécsi Kiscsillagok együttes koncertje zárja.

A hét további napjain az egyházi élet különböző területeit érintő programok várják az érdeklődőket.

Hétfőn a család szerepe kerül középpontba, ahol a Kátoli család bizonyságtétele mellett a kárpátaljai Györkéné Csákány Marianna dicsőítő koncertjét hallgathatják meg a résztvevők.

Kedden a református közösség múltjára és jelenére emlékeznek, egy kiállítással, amelyet dr. Ősz Előd nyit meg a Tarisznyás Márton Múzeumban, majd Veress László humoros előadásával folytatódik az este, amely a Biblia derűs oldalát tárja fel.

Szerdán a nehézségek között megélt hitről szóló programok következnek, ahol többek között a fogyatékkal élők, a romák és a szenvedélybetegek között végzett missziós munka tapasztalatairól lesz szó. Az áhítatok és bizonyságtételek mellett szakemberek osztják meg tapasztalataikat ezen nehéz sorsú csoportok közötti szolgálatokról.

Csütörtökön a következő nemzedékek kerülnek a figyelem középpontjába, ahol a gyerekek és az ifjak számára is szerveznek programokat. A Bibliai barangoló játékos foglalkozásai mellett bábelőadás is várja a legkisebbeket, amit a kolozsvári Keljfeljancsi Komédiás Kompánia mutat be. Az ifjak interaktív előadáson vehetnek részt, melynek címe: Az Ige tükrében, illetve egy módszert tanulhatnak meg, amely segít az önálló bibliaolvasásban.

A pénteki nap a művészet és az egyház kapcsolatáról szól, ahol többek között Csatári Bíborka áhítata és bizonyságtétele hangzik el, majd Vincze László bábszínész beszél a gyülekezetben és a színpadon végzett szolgálatáról. Adorjáni László lelkipásztor karikatúrái is kiállításra kerülnek, amelyek szintén a művészet és hit kapcsolatát tárják fel.

Szombaton a média és az egyház kapcsolatáról szóló programokkal várják az érdeklődőket. Adorjáni László, az Agnus Rádió alapítója beszél az egyház kommunikációjáról, majd