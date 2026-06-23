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Román kézbe kerülhet a Székelyföldön is jelen levő hipermarket-hálózat

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

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Jóváhagyta a Versenytanács a Carrefour Románia Pavăl Holding általi felvásárlását.

Székelyhon

2026. június 23., 16:352026. június 23., 16:35

2026. június 23., 16:372026. június 23., 16:37

A hatóság keddi közleménye szerint bár a két csoport tevékenysége közvetlenül nem fedi egymást, megvizsgálták a bejelentett tranzakció lehetséges hatásait, és arra a következtetésre jutottak, hogy az nem torzítja a piaci versenyt, megfelel a tisztességes piaci verseny követelményeinek – írja az Agerpres.

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A Dragoș és Adrian Pavăl tulajdonában lévő Pavăl Holding több gazdasági ágazatban is rendelkezik érdekeltségekkel.

A legismertebb vállalkozása a Dedeman barkácsáruházlánc,

de a gyógyszerek és parafarmáciai termékek kereskedelme, a gyermekeknek és anyáknak szánt élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek kereskedelme, az építőanyag-gyártás, a gépjármű-szervizelés, valamint az ingatlanfejlesztés és ingatlanhasznosítás terén is vannak érdekeltségeik.

A Carrefour Románia hipermarketekből, szupermarketekből, közelségi boltokból és diszkontüzletekből álló hálózatot működtet.

Belföld Gazdaság
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