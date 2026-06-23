Román kézbe kerülhet a Székelyföldön is jelen levő hipermarket-hálózat

Fotó: Orbán Orsolya
Jóváhagyta a Versenytanács a Carrefour Románia Pavăl Holding általi felvásárlását.
2026. június 23., 16:352026. június 23., 16:35
2026. június 23., 16:372026. június 23., 16:37
A hatóság keddi közleménye szerint bár a két csoport tevékenysége közvetlenül nem fedi egymást, megvizsgálták a bejelentett tranzakció lehetséges hatásait, és arra a következtetésre jutottak, hogy az nem torzítja a piaci versenyt, megfelel a tisztességes piaci verseny követelményeinek – írja az Agerpres.
A Dragoș és Adrian Pavăl tulajdonában lévő Pavăl Holding több gazdasági ágazatban is rendelkezik érdekeltségekkel.
de a gyógyszerek és parafarmáciai termékek kereskedelme, a gyermekeknek és anyáknak szánt élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek kereskedelme, az építőanyag-gyártás, a gépjármű-szervizelés, valamint az ingatlanfejlesztés és ingatlanhasznosítás terén is vannak érdekeltségeik.
A Carrefour Románia hipermarketekből, szupermarketekből, közelségi boltokból és diszkontüzletekből álló hálózatot működtet.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Nicușor Dan államfővel folytatott keddi egyeztetések után kijelentette, hogy két kisebbségikormány-változat képzelhető el, harmadik lehetőségként pedig egy „nagyon szűk többségű” kormány.
Tóvá alakult a marosvásárhelyi sürgősségi kórház mögötti parkoló a hétfő esti felhőszakadás után. A területre több környező telekről és a Molter Károly utcából is odafolyik az esővíz, ezért a leparkolt autók között nehéz bejutni a kórházba.
Az Európai Bizottság (EB) 2,25 milliárd eurót folyósított kedden Romániának az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó negyedik kifizetési kérelem alapján.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion a keddi cotroceni-i konzultációk után kijelentette, hogy pártja nélkül nem lehet kormányt alakítani.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) tájékoztatta kedden az államfőt, hogy készen áll vállalni a kormányzást – nyilatkozta Sorin Grindeanu pártelnök a Nicușor Dannal a Cotroceni-palotában folytatott keddi egyeztetés után.
Nicușor Dan államfő kedden közölte, hogy a Cotroceni-palotában tartandó egyeztetéseken arra fogja kérni a pártokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez.
Több millió eurót kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd – számolt be kedden Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő.
Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt.
Kedd délutánra és estére hőségre, illetve zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Megjelent a Hivatalos Közlönyben a középiskolások új opcionális tantárgya, a térinformatika (GIS) tanterve – közölte kedden az oktatási minisztérium.
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