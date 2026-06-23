Román kézbe kerülhet a Székelyföldön is jelen levő hipermarket-hálózat

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A hatóság keddi közleménye szerint bár a két csoport tevékenysége közvetlenül nem fedi egymást, megvizsgálták a bejelentett tranzakció lehetséges hatásait, és arra a következtetésre jutottak, hogy az nem torzítja a piaci versenyt, megfelel a tisztességes piaci verseny követelményeinek – írja az Agerpres.

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A Dragoș és Adrian Pavăl tulajdonában lévő Pavăl Holding több gazdasági ágazatban is rendelkezik érdekeltségekkel.