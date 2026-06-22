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Vakolatomlás: nem elégednek meg az elsődleges magyarázattal

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Szinte biztosan egy régi beázás következménye, hogy leomlott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium egyik osztálytermében a mennyezeti vakolat egy része, de a tanintézetvezetés nem éri be az elsődleges magyarázattal.

Széchely István

2026. június 22., 21:022026. június 22., 21:02

Leomlott a mennyezetről a vakolat egy része június 15-én reggel a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épületének egyik földszinti osztálytermében. A teremben nem volt oktatás, hiszen az ott tanuló nyolcadik osztály az azt megelőző héten elballagott, csak néhány diák tartózkodott az osztályban, de nem sérült meg senki.

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Leomlott a vakolat egy tanteremben a székelyudvarhelyi református kollégiumban
Leomlott a vakolat egy tanteremben a székelyudvarhelyi református kollégiumban

Lezártak két tantermet a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban, miután hétfőn reggel leszakadt egy mennyezeti vakolatrész. Az eset idején két diák tartózkodott a teremben, de senki sem sérült meg.

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Az eset azonban sokakban riadalmat keltett, azért is, mert a város iskolahálózatában tragédia is történt a közelmúltban, valamint két épületben fel kellett függeszteni az oktatást statikai problémák miatt.

A református kollégium vezetősége az omlást követően lezárta a földszinti osztálytermet és a fölötte lévőt is, és két szakemberrel is megnézték a helyszínt, valamint végigjárták az épületet. Az egyik az iskola szakembere volt, aki már több mint egy évtizede dolgozik ott, valamint a tanintézetvezetés kérésére az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári főépítésze is a helyszínre érkezett – tudtuk meg Sipos Istvántól, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatójától.

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Nem állt le az oktatás a leomlott vakolatrész miatt a székelyudvarhelyi iskolában
Nem állt le az oktatás a leomlott vakolatrész miatt a székelyudvarhelyi iskolában

Két diák tartózkodott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium azon osztálytermében, amelyikben hétfőn reggel levált egy része a mennyezetnek. Szerencsére senki sem sérült meg, az oktatás helyszínét pedig átszervezték.

Nagy bizonyossággal megállapították már azt is, hogy mi lehetett a vakolatomlás oka. A felső osztályterem kémialaborként szolgált régebben, és az iskola régi alkalmazottai még emlékeznek rá, hogy

a ’90-es években volt egy beázás egy nyitva maradt csap miatt.

Az a homokos, agyagos keverékből készült mennyezeti vakolatrész omolhatott le most az alatta lévő osztályteremben, ami akkor elázott. Erre utal az ovális formában lehullott rész is a helyi szakember szerint, aki biztos benne, hogy a korábbi beázás vezetett az anyag „elfáradásához” – részletezte az igazgató.

A teljes épületegyüttest vizsgálják

„Tehát a magyarázat talán megvan, de itt nem állunk le, hanem azt beszéltük a mérnök úrral (az egyházi főépítésszel – szerk. megj.), hogy azért még a többi osztályt és a teljes épületegyüttest vizsgáljuk. Ezt most még nem lehetett megtenni, mert tovább folyt az oktatás, de

Idézet
miután lejárnak a vizsgák, a nyár folyamán egy kicsit úgymond tüzetesebben megvizsgálják az épületet”

– fogalmazott Sipos István.

A felső osztályterem valamikor kémialaborként szolgált, amelyben régen történt egy beázás, annak a következménye lehetett a vakolatomlás Galéria

A felső osztályterem valamikor kémialaborként szolgált, amelyben régen történt egy beázás, annak a következménye lehetett a vakolatomlás

Fotó: Facebook/Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium

Az igazgató szerint ha ez nem Székelyudvarhelyen történik, akkor talán nem is kapott volna ekkora figyelmet az eset, és mint mondta, fontos az elővigyázatosság és egy egészséges mértékű félsz, de az is, hogy ne essenek át a ló túloldalán: „mi próbáljuk megnyugtatni a diákot, megnyugtatni a szülőt, hogy itt, hál' istennek nem kell katasztrófától tartani”.

Meg se fordult a fejükben és nem is utal semmi arra, hogy lennének statikai gondok az épülettel, és nem is végeztek olyan munkálatokat mostanában, ami okot adna ilyen jellegű aggódalmakra

– válaszolta kérdésünkre az iskola igazgatója. Igaz ugyan, hogy az épülettől kevesebb, mint száz méterre állt a gimnázium beomlott bentlakása, valamint a református kollégium új épületének a felépítésekor is földet mozgattak meg a domboldalban, munkagépek dolgoztak a helyszínen, de ennek nincs semmi nyoma a régi épületben.

Nem eshet ki az oktatási hálózatból egy osztályterem sem

Mindössze egy-egy hajszálrepedés látható csak itt-ott abban az épületben a falakon, ahol leszakadt a mennyezetről a vakolat. Ilyen repedéseket az otthonainkban is találunk, persze, itt egy iskoláról van szó, ezért is vizsgálják meg tüzetesebben az épületet a nyáron.

Elsőként a kopogtatásos módszerrel vizsgálják meg az iskola osztálytermeinek a mennyezetét, de az építészmérnök szerint a vakolat anyaga miatt ez a módszer nem ad biztos választ a kérdésre minden esetben, ezért valószínűleg korszerűbb eszközökre is szükség a felmérés során, hogy nagyon precíz, pontos képet kapjanak – mondta a tanintézet igazgatója.

Teljes mértékben sosem lehet előre kizárni azt, hogy egy ilyen eset megtörténjen,

de sem elbagatelizálni, se a szőnyeg alá seperni nem akarják ezt a problémát, így a nyár folyamán mindent megtesznek azért, hogy biztonságos körülmények várják a diákokat szeptemberben, amikor kezdődik az új tanév.

Nem csak ők szeretnék ezt, a város és a városvezetés is ebben bízik, hiszen az iskolahálózatban felmerült problémák miatt minden osztályteremre szükség van – mondta az igazgató arra utalva, hogy a református kollégiumban biztosít helyet számos osztálynak addig, amíg az Orbán Balázs Általános Iskola épületével kapcsolatban felmerült statikai problémák megoldódnak.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Oktatás
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