Vakolatomlás: nem elégednek meg az elsődleges magyarázattal

Fotó: Olti Angyalka
Szinte biztosan egy régi beázás következménye, hogy leomlott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium egyik osztálytermében a mennyezeti vakolat egy része, de a tanintézetvezetés nem éri be az elsődleges magyarázattal.
Leomlott a mennyezetről a vakolat egy része június 15-én reggel a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épületének egyik földszinti osztálytermében. A teremben nem volt oktatás, hiszen az ott tanuló nyolcadik osztály az azt megelőző héten elballagott, csak néhány diák tartózkodott az osztályban, de nem sérült meg senki.
Lezártak két tantermet a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban, miután hétfőn reggel leszakadt egy mennyezeti vakolatrész. Az eset idején két diák tartózkodott a teremben, de senki sem sérült meg.
Az eset azonban sokakban riadalmat keltett, azért is, mert a város iskolahálózatában tragédia is történt a közelmúltban, valamint két épületben fel kellett függeszteni az oktatást statikai problémák miatt.
A református kollégium vezetősége az omlást követően lezárta a földszinti osztálytermet és a fölötte lévőt is, és két szakemberrel is megnézték a helyszínt, valamint végigjárták az épületet. Az egyik az iskola szakembere volt, aki már több mint egy évtizede dolgozik ott, valamint a tanintézetvezetés kérésére az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári főépítésze is a helyszínre érkezett – tudtuk meg Sipos Istvántól, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatójától.
Két diák tartózkodott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium azon osztálytermében, amelyikben hétfőn reggel levált egy része a mennyezetnek. Szerencsére senki sem sérült meg, az oktatás helyszínét pedig átszervezték.
Nagy bizonyossággal megállapították már azt is, hogy mi lehetett a vakolatomlás oka. A felső osztályterem kémialaborként szolgált régebben, és az iskola régi alkalmazottai még emlékeznek rá, hogy
Az a homokos, agyagos keverékből készült mennyezeti vakolatrész omolhatott le most az alatta lévő osztályteremben, ami akkor elázott. Erre utal az ovális formában lehullott rész is a helyi szakember szerint, aki biztos benne, hogy a korábbi beázás vezetett az anyag „elfáradásához” – részletezte az igazgató.
„Tehát a magyarázat talán megvan, de itt nem állunk le, hanem azt beszéltük a mérnök úrral (az egyházi főépítésszel – szerk. megj.), hogy azért még a többi osztályt és a teljes épületegyüttest vizsgáljuk. Ezt most még nem lehetett megtenni, mert tovább folyt az oktatás, de
– fogalmazott Sipos István.
A felső osztályterem valamikor kémialaborként szolgált, amelyben régen történt egy beázás, annak a következménye lehetett a vakolatomlás
Fotó: Facebook/Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium
Az igazgató szerint ha ez nem Székelyudvarhelyen történik, akkor talán nem is kapott volna ekkora figyelmet az eset, és mint mondta, fontos az elővigyázatosság és egy egészséges mértékű félsz, de az is, hogy ne essenek át a ló túloldalán: „mi próbáljuk megnyugtatni a diákot, megnyugtatni a szülőt, hogy itt, hál' istennek nem kell katasztrófától tartani”.
– válaszolta kérdésünkre az iskola igazgatója. Igaz ugyan, hogy az épülettől kevesebb, mint száz méterre állt a gimnázium beomlott bentlakása, valamint a református kollégium új épületének a felépítésekor is földet mozgattak meg a domboldalban, munkagépek dolgoztak a helyszínen, de ennek nincs semmi nyoma a régi épületben.
Mindössze egy-egy hajszálrepedés látható csak itt-ott abban az épületben a falakon, ahol leszakadt a mennyezetről a vakolat. Ilyen repedéseket az otthonainkban is találunk, persze, itt egy iskoláról van szó, ezért is vizsgálják meg tüzetesebben az épületet a nyáron.
Elsőként a kopogtatásos módszerrel vizsgálják meg az iskola osztálytermeinek a mennyezetét, de az építészmérnök szerint a vakolat anyaga miatt ez a módszer nem ad biztos választ a kérdésre minden esetben, ezért valószínűleg korszerűbb eszközökre is szükség a felmérés során, hogy nagyon precíz, pontos képet kapjanak – mondta a tanintézet igazgatója.
de sem elbagatelizálni, se a szőnyeg alá seperni nem akarják ezt a problémát, így a nyár folyamán mindent megtesznek azért, hogy biztonságos körülmények várják a diákokat szeptemberben, amikor kezdődik az új tanév.
Nem csak ők szeretnék ezt, a város és a városvezetés is ebben bízik, hiszen az iskolahálózatban felmerült problémák miatt minden osztályteremre szükség van – mondta az igazgató arra utalva, hogy a református kollégiumban biztosít helyet számos osztálynak addig, amíg az Orbán Balázs Általános Iskola épületével kapcsolatban felmerült statikai problémák megoldódnak.
Részeg sofőröket füleltek le Udvarhelyszéken: egyik férfi rutinellenőrzés során bukott le, a másik pedig balesetezett.
Csapadékmentes idő esetén rovarirtást végeznek Székelyudvarhely közterein, hétfőn este – hívja fel a figyelmet a helyi polgármesteri hivatal.
Kő és sár borította be vasárnap délután a Parajdot a Bucsin-tetővel összekötő országút egy szakaszát, miután a heves esőzések nyomán egy patak kilépett a medréből. Az úttestet összefogással sikerült megtisztítani.
Stratégiailag is fontos betonhidak épültek Fenyéden az Átjáró, a Tanórok és a Szejke utcákban, amelyek elősegítik a gazdák területeinek, valamint a növekvő település új portáinak megközelíthetőségét. A beruházás ötmillió lejbe került.
Meghódították a Pamír-fennsík legendás útjait, több mint 4600 méteres magasságba kapaszkodtak fel, jurtában is megszálltak, és már Kína felé készülnek a Mongóliába tartó erdélyi kalandorok, akik egy hónap alatt közel tízezer kilométert tettek meg.
Helyrehozták a megsüllyedt és beszakadt útszakaszt Küsmöd és Siklód között a 135-ös megyei úton, de az elkövetkező egy-két évben nem lesz ott aszfaltozás – tudtuk meg a Hargita Megye Tanácsának vezetőjétől.
Régészeti bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, koncerttel és fényfestéssel készül a Múzeumok Éjszakájára a Haáz Rezső Múzeum június 20-án Székelyudvarhelyen.
Tiltakozó szülői petíciók, szóbeszédek, kiszivárgott elképzelések, elvetett forgatókönyvek, félelmek és indulatok – nagy feszültség övezi a székelyudvarhelyi iskolahálózat krízisének rendezését.
Tűz keletkezett egy székelyudvarhelyi tömbházlakás második emeleti lakásában a Függetlenség sugárúton szerda délután. A lángokat körülbelül egy óra alatt sikerült megfékezniük a tűzoltóknak.
Új mammográf, korszerű fertőtlenítő-rendszerek, újszülött-szállító inkubátor és több tucat diagnosztikai eszköz került a Székelyudvarhelyi Városi Kórházba az elmúlt években megvalósított európai uniós pályázatoknak köszönhetően.
szóljon hozzá!