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A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram

Képünk illusztráció • Fotó: Csató Andrea

Képünk illusztráció

Fotó: Csató Andrea

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Péntek délben a napenergia fedezte Románia villamosenergia-fogyasztásának mintegy 70 százalékát, ez azonban nem jelentett olcsóbb áramot a fogyasztóknak – állapította meg szombaton közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Székelyhon

2026. június 20., 13:572026. június 20., 13:57

A szakértő szerint a napenergia-termelés csúcsidőszakában, délelőtt és délben jelentősen csökkent az áram ára az úgynevezett másnapi piacon (PZU): 11 órakor megawattóránként mintegy 47,8 lej, 12 órakor körülbelül 59,8 lej volt.

A napközben megtermelt olcsó áram nagy részét azonban exportálták, ezért ez nem mérsékelte érdemben a romániai fogyasztói árakat.

Ezzel szemben az esti fogyasztási csúcs idején, a napenergia-termelés leállásakor, megawattóránként mintegy 1360 lejre emelkedett a villamos energia ára.

A dél körüli és az esti ár között csaknem 23-szoros volt a különbség

– részletezte Chisăliță.

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A szakértő szerint ez jól mutatja a jelenlegi energiarendszer egyik fő problémáját: a napenergia-kínálat akkor a legnagyobb, amikor az áramkereslet alacsonyabb, az esti csúcsidőszakban viszont – amikor az energia a legértékesebb – nem áll rendelkezésre. Az elemzés szerint

a magas esti árak lényegében kioltják a napközbeni olcsó napenergia előnyeit.

Naplemente után ugyanis a rendszer víz- és gázerőművekre, importra, illetve a szűkös tárolókapacitásokra kell alapozni, amelyek magas költsége közvetlenül beépül az esti csúcsidőszak áraiba.

Chisăliță ezt „fotovoltaikus paradoxonnak” nevezte:

rugalmas tárolókapacitás hiányában minél nagyobb a napenergia-termelés, annál alacsonyabb a délben előállított áram piaci értéke, miközben az esti órákban az árak továbbra is rendkívül magasak maradnak.

Az AEI elnöke szerint technikai siker ugyan, hogy a napenergia délben a fogyasztás 70 százalékát fedezi, gazdaságilag azonban ez önmagában kevés. Megfelelő tárolási beruházások, a fogyasztás rugalmasabb szabályozása és a napközbeni többlet hatékony hasznosítása nélkül Románia egyre gyakrabban szembesülhet azzal, hogy délben nagy az olcsó energia kínálata, este viszont az áram iránti igény miatt jelentősen megemelkednek az árak.

Belföld Gazdaság
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