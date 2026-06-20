A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram

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Fotó: Csató Andrea
Péntek délben a napenergia fedezte Románia villamosenergia-fogyasztásának mintegy 70 százalékát, ez azonban nem jelentett olcsóbb áramot a fogyasztóknak – állapította meg szombaton közzétett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
A szakértő szerint a napenergia-termelés csúcsidőszakában, délelőtt és délben jelentősen csökkent az áram ára az úgynevezett másnapi piacon (PZU): 11 órakor megawattóránként mintegy 47,8 lej, 12 órakor körülbelül 59,8 lej volt.
Ezzel szemben az esti fogyasztási csúcs idején, a napenergia-termelés leállásakor, megawattóránként mintegy 1360 lejre emelkedett a villamos energia ára.
– részletezte Chisăliță.
A szakértő szerint ez jól mutatja a jelenlegi energiarendszer egyik fő problémáját: a napenergia-kínálat akkor a legnagyobb, amikor az áramkereslet alacsonyabb, az esti csúcsidőszakban viszont – amikor az energia a legértékesebb – nem áll rendelkezésre. Az elemzés szerint
Naplemente után ugyanis a rendszer víz- és gázerőművekre, importra, illetve a szűkös tárolókapacitásokra kell alapozni, amelyek magas költsége közvetlenül beépül az esti csúcsidőszak áraiba.
Chisăliță ezt „fotovoltaikus paradoxonnak” nevezte:
Az AEI elnöke szerint technikai siker ugyan, hogy a napenergia délben a fogyasztás 70 százalékát fedezi, gazdaságilag azonban ez önmagában kevés. Megfelelő tárolási beruházások, a fogyasztás rugalmasabb szabályozása és a napközbeni többlet hatékony hasznosítása nélkül Románia egyre gyakrabban szembesülhet azzal, hogy délben nagy az olcsó energia kínálata, este viszont az áram iránti igény miatt jelentősen megemelkednek az árak.
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