Magyar Péter: kezdeményezzük Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI
Kezdeményezzük Sulyok Tamás köztársasági elnök megbíztatásának megszüntetését – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében.
A kormányfő közölte: a „tisztítótűz-művelet” részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését.
– fogalmazott a miniszterelnök az MTI beszámolója szerint.
Magyar Péter bejelentette, hogy szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, „megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket”. Hozzátette: a folyamat végén
Sulyok Tamás jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, és azzal vádolta meg az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére.
Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az Országgyűlés Sulyok Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz – mondta.
Az Alkotmánybíróság (Ab) tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és az Ab elnökének is távoznia kell – közölte Magyar Péter kormányfő a Facebook-oldalán.
Az államfő szerint az eltávolítása hatással lehet a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is.
Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.
A Monturist vezetője rendre semmibe veszi a tulajdonosok akaratát, Gyergyószentmiklós érdekeivel ellentétes lépéseket tesz, valamint kérdéseket felvető személyi összefonódások is kiderültek – jelentette ki Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere.
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