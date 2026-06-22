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Magyar Péter: kezdeményezzük Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését

• Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

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Kezdeményezzük Sulyok Tamás köztársasági elnök megbíztatásának megszüntetését – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében.

Tamás Attila

2026. június 22., 15:492026. június 22., 15:49

A kormányfő közölte: a „tisztítótűz-művelet” részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését.

Idézet
Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyok Tamás megbízatása megszűnik, pont”

– fogalmazott a miniszterelnök az MTI beszámolója szerint.

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Magyar Péter bejelentette, hogy szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, „megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket”. Hozzátette: a folyamat végén

az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni.

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Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az Országgyűlés Sulyok Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz – mondta.

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Magyarország
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