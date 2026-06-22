Magyar Péter: kezdeményezzük Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését

Kezdeményezzük Sulyok Tamás köztársasági elnök megbíztatásának megszüntetését – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés ülésén napirend előtt mondott beszédében.

Tamás Attila 2026. június 22., 15:492026. június 22., 15:49

A kormányfő közölte: a „tisztítótűz-művelet” részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését.

Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyok Tamás megbízatása megszűnik, pont”

– fogalmazott a miniszterelnök az MTI beszámolója szerint. Hirdetés Magyar Péter bejelentette, hogy szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, „megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket”. Hozzátette: a folyamat végén