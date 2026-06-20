Sulyok Tamás jogi eszközökkel is harcolni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson

Sulyok Tamás jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, és azzal vádolta meg az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, melynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt. A köztársasági elnök a Politico című brüsszeli hírportálnak adott, szombaton megjelent interjúban beszélt erről.

Székelyhon 2026. június 20., 19:082026. június 20., 19:08

Sulyok Tamás azzal érvelt, hogy Magyar Péter, aki őt és az Orbán-korszak más kinevezettjeit megkísérli eltávolítani, sokkal pimaszabbul él vissza a parlamenti szupertöbbségével, mint Orbán valaha is. A köztársasági elnök szavai szerint ezért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalommegosztást.

Semmilyen többség sem adhat felhatalmazást a jog uralmának és európai értékeknek a semmibevételére”

– jelentette ki Sulyok Tamás. Hirdetés Hozzátette: Magyar Péter Tisza pártja „tizenhat hét alatt nagyobb hatalomösszpontosításra törekszik, mint a Fidesz tette tizenhat év alatt, mert de facto az előző parlament által megválasztott összes köztisztviselőt le akarja váltani”. A köztársasági elnök közölte: „az érzéseinek és az érzelmeinek nincs jogi jelentősége”. Mint mondta,

szorít az új parlament és az új kormány sikeréért, mert „ez minden magyar alapvető érdeke”.