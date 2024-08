Háromnapos hagyományőrzés Csíkszentdomokoson

Formabontó fesztiválra készülnek Csíkszentdomokoson augusztus 29-31. között. A Folkmaraton a néptáncon túl máig élő örökölt mesterségeink előtt is tiszteleg, így a programok között nemcsak táncházi mulatság, hanem szakmabemutató előadásokkal is találkozhatunk.

Folyamatos szakmai előadásokkal is készülünk, ahol helyi mesteremberek mutatják be szakmájukat, lesz például kovács is közöttük, de olyan is, aki az agyagozást ismerteti a jelenlévőkkel, a famegmunkálást, bőrmegmunkálást, vagy éppen a nemezelés művészetét és bútorfestést”