Kultúra, közösség és szórakozás a Farkaslaki Szenes Napokon

A Farkaslaki Szenes Napok 22. kiadását rendezik idén a Kalonda-tetőn. A rendezvény idei jelmondata „kultúra, közösség, szórakozás – mind egy helyen!” A változatos programok mellett többek között fellép a Hooligans, Margaret Island, az Ismerős Arcok és a 4S Street is.

Idén sem marad el Farkaslaka község legnagyobb összejövetele, a Szenes Napok, amelyet augusztus 30. és szeptember 1. között szerveznek meg a Kalonda-tetőn. Pénteken este fél kilenctől a Hoolingans együttes koncertje alapozza meg a hétvégi hangulatot. Szombaton focikupa, tömegfutás és öregfiúk-focimérkőzés is lesz, a Kalonda-tetőn pedig lovas programokkal várják az érdeklődőket.

Jó hír a rajongóknak, hogy közönségtalálkozóra is lehetőség nyílik a Margaret Island zenekarral 17 órától, 18 órakor kezdődik a hivatalos megnyitó, majd a Terra Siculorum, a Margaret Island és a Slágerebbje zenekarok koncertjei váltják egymást a színpadon, az estét pedig bulival zárják.

Vasárnap 9 órától sakkversenyt tartanak és 10.30-kor kezdődik az ünnepi szentmise, majd a szépkorúakat köszöntik.

A Kalonda-tetőn lovas programok, favágóverseny és kulturális műsorok is lesznek. 18.30-tól fellép a Snapsz Band, 20.30-tól az Ismerős Arcok, és 22 órától a 4S Street, a koncerteket követően meggyújtják a boksákat.

Az UIET Chillzone sátorban megteremtik a fesztiválhangulatot, hiszen sörpong, laser tag, VR-élmények is lesznek, és szépítkezéssel is várják a délutáni-esti órákban az érdeklődőket, valamint a koncerteket követően a sátorban hajnalig tartó bulira is számíthatnak a Kalonda-tetőre látogatók. Részletes program ide kattinva olvasható.