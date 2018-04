Zsibvásár a kocsmában

Egy napra hangulatos zsibvásár helyszínévé vált vasárnap a székelyudvarhelyi Zújgé belseje, de a terasza is megtelt élettel és muzsikaszóval. A nagyteremben használt ruhák közül válogathatott a betérő, ugyanakkor volt külön zug a keramikusoknak, illetve egy terem az ékszerrészlegnek is.

Aztán azt is észrevettem, hogy a vasárnap amolyan halott nap, amikor nyilván pihennek az emberek, de délutánra megjön a kedv a találkozáshoz, közös programhoz, csak az már késő. Akkor már miért ne tölthetnénk együtt ezt a napot így? A turkáló ötlete pedig onnan jött, hogy itt a tavasz, amikor megszabadulnánk a tavalyi göncöktől és felfrissítenénk a ruhatárunkat. Nos, itt egy helyen ki is cserélhetjük magunk között” – sorolta.

Felfrissíteni a ruhatárat

A kirakodóvásárra tizenöt asztalt tudtak kiadni a szervezők, de húszan jelentkeztek, így voltak, akik összeálltak kettesével. A részvétel a jelentkezés alapján és sorrendjében zajlott. Az ötletgazda még elmondta, hogy

tervezik a folytatást, szeretnék rendszeressé tenni az alkalmat és kibővíteni a programkínálatot.

Külföldön gyakoriak az ilyen közösségi alkalmak, Melinda ezt a fajta vásári hangulatot Angliából jól ismeri, ott ez tipikus hétvégi program. „Rengeteg ruhám van ottthon, muszáj volt szelektálnom. Cipőt, bizsut, táskát is hoztam. Próbálok túladni mindenen, épp ezért – bár sok szép holmi van – igyekszem nem vásárolni semmit, elvégre azért jöttem, hogy felszabadítsam a helyet otthon.” Zsuzsánna Marosvásárhelyről jelentkezett be az eseményre csodaszép bőr fülbevalóival. Ő a hagyományos utcai vásárokhoz szokott, így most már viszonyítási alapja is van, és látja a beltér előnyeit: „kissé furcsa volt beköltözni egy szűkebb térbe, meg kissé félreső és sötét is a terem, de végre nem lobogtatja a szél a fülbevalókat, és az eső sem áztatja őket”.