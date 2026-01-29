Vigyázz, kész, rajt: a mozgás szeretetére nevelnek már óvodás korban

A marosvásárhelyi Stefánia napköziotthonos óvoda immár 13. alkalommal szervezte meg a megyei szintű óvodai sportnapot csütörtökön. Az eseményen mintegy nyolcvan óvodás vett részt, akik a verseny izgalma mellett a mozgás örömét is átélhették.
Fotó: Haáz Vince
Az első években a rendezvénynek a Somos-tető adott otthont, ám a pandémia idején minden leállt. Ezt követően a medveveszély miatt sem tértek vissza a Somira, mivel több szülő is aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban, így találtak rá a régi Prodcomplex épületében kialakított, modern sportpályára. Ez a helyszín bevált, hiszen
– magyarázta Weisz Réka, a Stefánia óvoda igazgatója.
Edzőket és bírókat fogadtak, hogy hitelesebb legyen a pontozás
Fotó: Haáz Vince
A rendezvényt nagycsoportos óvodások számára szervezték meg, a versenyt is ennek a korosztálynak hirdették meg. Mintegy nyolcvan óvodás vett részt az eseményen a megye számos szegletéből:
Az idén három versenyszámot szerveztek: szaladást, helyből ugrást és stafétát. A staféta páros formában zajlott, egy fiú és egy lány alkotott egy csapatot, akadálypályán, időre teljesítve a feladatot. Természetesen nyerteseket is hirdettek, a mérések lebonyolításához pedig edzők és bírók segítségét kérték, hogy a hibalehetőségeket a lehető legkisebbre csökkentsék.
Weisz Réka: jó lenne, ha minden intézménynek lenne saját tornaterme
Fotó: Haáz Vince
A 2019-ben megjelent óvodai tantervben szerepel a mindennapos mozgás fontossága, amelyet az óvodapedagógusok nagyrészt be is tartanak. Ez azonban többnyire a csoportszobákban, a hely adottságaihoz igazodva, korlátozott lehetőségek mellett valósul meg.
Van olyan szak is, ahol – amennyiben a szülők nem szavazzák meg opcionális tantárgyként – még a heti egy tornaóra sem biztosított” – hangsúlyozta Weisz Réka.
Fotó: Haáz Vince
Magánúton számos sportág kipróbálására nyílik lehetőség, rengeteg edzés érhető el, ám a közoktatás keretében csak minimális hangsúlyt fektetnek a mozgásra.
A Stefániának sincs saját tornaterme, így marad az udvar, a nagyobb termek használata, illetve csoportokon belül, egy-egy különleges alkalom során a termek cseréje, hogy a kisebb teremben működő csoportok is nagyobb térben tornázhassanak.
Fotó: Haáz Vince
Weisz Réka hangsúlyozta, sajnos nagyon sok szülő nem ismeri fel, mennyire meghatározó a mozgás szerepe a gyermekek életében, különösen ebben az életkorban.
A nagymozgások megfelelő megalapozása és fejlesztése elengedhetetlen, ahogyan az is, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást, és később is örömmel végezzék. Ez ugyanakkor általában nem jelent problémát a kisgyermekeknél – tette hozzá az intézmény vezetője, aki bevallotta, ő még nem is találkozott olyan kisgyerekkel, aki ne szeretett volna mozogni.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
