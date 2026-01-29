Vigyázz, kész, rajt: a mozgás szeretetére nevelnek már óvodás korban

Hirdetés

Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi Stefánia napköziotthonos óvoda immár 13. alkalommal szervezte meg a megyei szintű óvodai sportnapot csütörtökön. Az eseményen mintegy nyolcvan óvodás vett részt, akik a verseny izgalma mellett a mozgás örömét is átélhették.

Az első években a rendezvénynek a Somos-tető adott otthont, ám a pandémia idején minden leállt. Ezt követően a medveveszély miatt sem tértek vissza a Somira, mivel több szülő is aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban, így találtak rá a régi Prodcomplex épületében kialakított, modern sportpályára. Ez a helyszín bevált, hiszen

külön kisebb termek is rendelkezésre állnak, ahová a gyerekek egy kis pihenésre elvonulhatnak

– magyarázta Weisz Réka, a Stefánia óvoda igazgatója.

Edzőket és bírókat fogadtak, hogy hitelesebb legyen a pontozás Fotó: Haáz Vince

A rendezvényt nagycsoportos óvodások számára szervezték meg, a versenyt is ennek a korosztálynak hirdették meg. Mintegy nyolcvan óvodás vett részt az eseményen a megye számos szegletéből:

marosvásárhelyi óvodák mellett kisebb településekről és más városokból is érkeztek kis résztvevők.

Az idén három versenyszámot szerveztek: szaladást, helyből ugrást és stafétát. A staféta páros formában zajlott, egy fiú és egy lány alkotott egy csapatot, akadálypályán, időre teljesítve a feladatot. Természetesen nyerteseket is hirdettek, a mérések lebonyolításához pedig edzők és bírók segítségét kérték, hogy a hibalehetőségeket a lehető legkisebbre csökkentsék.

Weisz Réka: jó lenne, ha minden intézménynek lenne saját tornaterme Fotó: Haáz Vince

Nagyobb hangsúlyt kell adni a mozgásnak a közoktatáson belül A 2019-ben megjelent óvodai tantervben szerepel a mindennapos mozgás fontossága, amelyet az óvodapedagógusok nagyrészt be is tartanak. Ez azonban többnyire a csoportszobákban, a hely adottságaihoz igazodva, korlátozott lehetőségek mellett valósul meg.

Sajnos azt tapasztalom, hogy az iskolába lépést követően a testnevelésórák száma drasztikusan csökken, sőt, a líceumban egyes szakokon már opcionálisként jelenik meg.

Van olyan szak is, ahol – amennyiben a szülők nem szavazzák meg opcionális tantárgyként – még a heti egy tornaóra sem biztosított” – hangsúlyozta Weisz Réka.

Magánúton számos sportág kipróbálására nyílik lehetőség, rengeteg edzés érhető el, ám a közoktatás keretében csak minimális hangsúlyt fektetnek a mozgásra.

Ideális esetben minden óvoda rendelkezne saját tornateremmel, ám ez nagyon kevés helyen adott.

A Stefániának sincs saját tornaterme, így marad az udvar, a nagyobb termek használata, illetve csoportokon belül, egy-egy különleges alkalom során a termek cseréje, hogy a kisebb teremben működő csoportok is nagyobb térben tornázhassanak.

Fontos, hogy már ilyen kis korban megismerjék a mozgás lehetőségeit Weisz Réka hangsúlyozta, sajnos nagyon sok szülő nem ismeri fel, mennyire meghatározó a mozgás szerepe a gyermekek életében, különösen ebben az életkorban.

A mozgás hatással van az idegrendszer fejlődésére, a finommozgások alakulására, és alapvető fontosságú ahhoz, hogy később az írás és az olvasás könnyebben menjen.

A nagymozgások megfelelő megalapozása és fejlesztése elengedhetetlen, ahogyan az is, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást, és később is örömmel végezzék. Ez ugyanakkor általában nem jelent problémát a kisgyermekeknél – tette hozzá az intézmény vezetője, aki bevallotta, ő még nem is találkozott olyan kisgyerekkel, aki ne szeretett volna mozogni.

